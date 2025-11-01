BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GameStop je 22.81 USD. Sledujte aktualizace cen GMEON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GMEON.

Kurz GameStop(GMEON)

Aktuální cena 1 GMEON na USD

$22.84
-0.69%1D
USD
Graf aktuální ceny GameStop (GMEON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:46:08 (UTC+8)

Informace o ceně GameStop (GMEON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 22.71
Nejnižší za 24 h
$ 23.32
Nejvyšší za 24 h

$ 22.71
$ 23.32
$ 28.314705255572687
$ 22.309828913708834
-0.05%

-0.69%

-3.56%

-3.56%

Cena GameStop (GMEON) v reálném čase je $ 22.81. Za posledních 24 hodin se GMEON obchodoval v rozmezí od minima $ 22.71 do maxima $ 23.32, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GMEON v historii je $ 28.314705255572687, zatímco nejnižší cena v historii je $ 22.309828913708834.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GMEON se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -0.69% a za posledních 7 dní o -3.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GameStop (GMEON)

No.2820

$ 242.74K
$ 55.54K
$ 242.74K
10.64K
10,641.68871714
ETH

Aktuální tržní kapitalizace GameStop je $ 242.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.54K. Objem v oběhu GMEON je 10.64K, přičemž celková zásoba je 10641.68871714. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 242.74K.

Historie cen v USD pro GameStop (GMEON)

Sledujte změny cen GameStop pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.1587-0.69%
30 dní$ -5.23-18.66%
60 dní$ +12.81+128.10%
90 dní$ +12.81+128.10%
Změna ceny GameStop dnes

Dnes zaznamenal GMEON změnu o $ -0.1587 (-0.69%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny GameStop za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -5.23 (-18.66%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny GameStop za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GMEON ke změně o $ +12.81 (+128.10%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny GameStop za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +12.81 (+128.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům GameStop (GMEON)?

Podívejte se na stránku Historie cen GameStop.

Co je GameStop (GMEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich GameStop investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GMEONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o GameStop na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na GameStop a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny GameStop (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GameStop (GMEON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GameStop (GMEON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GameStop.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GameStop!

Tokenomika pro GameStop (GMEON)

Pochopení tokenomiky GameStop (GMEON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GMEON hned teď!

Jak nakupovat GameStop (GMEON)

Snažíte se zjistit, jak koupit GameStop? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit GameStop podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GMEON na místní měny

1 GameStop(GMEON) na VND
600,245.15
1 GameStop(GMEON) na AUD
A$34.6712
1 GameStop(GMEON) na GBP
17.3356
1 GameStop(GMEON) na EUR
19.6166
1 GameStop(GMEON) na USD
$22.81
1 GameStop(GMEON) na MYR
RM95.5739
1 GameStop(GMEON) na TRY
958.7043
1 GameStop(GMEON) na JPY
¥3,512.74
1 GameStop(GMEON) na ARS
ARS$32,725.9632
1 GameStop(GMEON) na RUB
1,833.6959
1 GameStop(GMEON) na INR
2,024.8437
1 GameStop(GMEON) na IDR
Rp380,166.5146
1 GameStop(GMEON) na PHP
1,338.7189
1 GameStop(GMEON) na EGP
￡E.1,074.1229
1 GameStop(GMEON) na BRL
R$122.4897
1 GameStop(GMEON) na CAD
C$31.934
1 GameStop(GMEON) na BDT
2,790.1192
1 GameStop(GMEON) na NGN
32,962.2748
1 GameStop(GMEON) na COP
$87,730.6815
1 GameStop(GMEON) na ZAR
R.395.7535
1 GameStop(GMEON) na UAH
956.8795
1 GameStop(GMEON) na TZS
T.Sh.55,906.8538
1 GameStop(GMEON) na VES
Bs5,041.01
1 GameStop(GMEON) na CLP
$21,487.02
1 GameStop(GMEON) na PKR
Rs6,441.544
1 GameStop(GMEON) na KZT
12,043.2238
1 GameStop(GMEON) na THB
฿734.9382
1 GameStop(GMEON) na TWD
NT$702.3199
1 GameStop(GMEON) na AED
د.إ83.7127
1 GameStop(GMEON) na CHF
Fr18.248
1 GameStop(GMEON) na HKD
HK$177.2337
1 GameStop(GMEON) na AMD
֏8,699.2778
1 GameStop(GMEON) na MAD
.د.م210.5363
1 GameStop(GMEON) na MXN
$423.3536
1 GameStop(GMEON) na SAR
ريال85.5375
1 GameStop(GMEON) na ETB
Br3,504.3003
1 GameStop(GMEON) na KES
KSh2,938.8404
1 GameStop(GMEON) na JOD
د.أ16.17229
1 GameStop(GMEON) na PLN
83.9408
1 GameStop(GMEON) na RON
лв100.5921
1 GameStop(GMEON) na SEK
kr216.2388
1 GameStop(GMEON) na BGN
лв38.3208
1 GameStop(GMEON) na HUF
Ft7,674.8807
1 GameStop(GMEON) na CZK
481.0629
1 GameStop(GMEON) na KWD
د.ك6.97986
1 GameStop(GMEON) na ILS
74.1325
1 GameStop(GMEON) na BOB
Bs157.6171
1 GameStop(GMEON) na AZN
38.777
1 GameStop(GMEON) na TJS
SM209.3958
1 GameStop(GMEON) na GEL
61.8151
1 GameStop(GMEON) na AOA
Kz20,907.4179
1 GameStop(GMEON) na BHD
.د.ب8.55375
1 GameStop(GMEON) na BMD
$22.81
1 GameStop(GMEON) na DKK
kr147.5807
1 GameStop(GMEON) na HNL
L598.0782
1 GameStop(GMEON) na MUR
1,043.3294
1 GameStop(GMEON) na NAD
$394.3849
1 GameStop(GMEON) na NOK
kr230.8372
1 GameStop(GMEON) na NZD
$39.6894
1 GameStop(GMEON) na PAB
B/.22.81
1 GameStop(GMEON) na PGK
K95.802
1 GameStop(GMEON) na QAR
ر.ق82.8003
1 GameStop(GMEON) na RSD
дин.2,317.0398
1 GameStop(GMEON) na UZS
soʻm271,547.5756
1 GameStop(GMEON) na ALL
L1,904.4069
1 GameStop(GMEON) na ANG
ƒ40.8299
1 GameStop(GMEON) na AWG
ƒ40.8299
1 GameStop(GMEON) na BBD
$45.62
1 GameStop(GMEON) na BAM
KM38.3208
1 GameStop(GMEON) na BIF
Fr66,673.63
1 GameStop(GMEON) na BND
$29.4249
1 GameStop(GMEON) na BSD
$22.81
1 GameStop(GMEON) na JMD
$3,650.7405
1 GameStop(GMEON) na KHR
91,240
1 GameStop(GMEON) na KMF
Fr9,717.06
1 GameStop(GMEON) na LAK
495,869.5553
1 GameStop(GMEON) na LKR
රු6,924.6598
1 GameStop(GMEON) na MDL
L387.0857
1 GameStop(GMEON) na MGA
Ar102,286.883
1 GameStop(GMEON) na MOP
P182.7081
1 GameStop(GMEON) na MVR
348.993
1 GameStop(GMEON) na MWK
MK39,463.581
1 GameStop(GMEON) na MZN
MT1,457.559
1 GameStop(GMEON) na NPR
रु3,226.2464
1 GameStop(GMEON) na PYG
161,768.52
1 GameStop(GMEON) na RWF
Fr33,142.93
1 GameStop(GMEON) na SBD
$187.7263
1 GameStop(GMEON) na SCR
311.5846
1 GameStop(GMEON) na SRD
$878.185
1 GameStop(GMEON) na SVC
$199.5875
1 GameStop(GMEON) na SZL
L394.3849
1 GameStop(GMEON) na TMT
m79.835
1 GameStop(GMEON) na TND
د.ت67.15264
1 GameStop(GMEON) na TTD
$154.4237
1 GameStop(GMEON) na UGX
Sh79,196.32
1 GameStop(GMEON) na XAF
Fr12,887.65
1 GameStop(GMEON) na XCD
$61.587
1 GameStop(GMEON) na XOF
Fr12,887.65
1 GameStop(GMEON) na XPF
Fr2,326.62
1 GameStop(GMEON) na BWP
P305.4259
1 GameStop(GMEON) na BZD
$45.8481
1 GameStop(GMEON) na CVE
$2,168.0905
1 GameStop(GMEON) na DJF
Fr4,037.37
1 GameStop(GMEON) na DOP
$1,461.2086
1 GameStop(GMEON) na DZD
د.ج2,964.6157
1 GameStop(GMEON) na FJD
$51.5506
1 GameStop(GMEON) na GNF
Fr196,622.2
1 GameStop(GMEON) na GTQ
Q174.2684
1 GameStop(GMEON) na GYD
$4,776.8702
1 GameStop(GMEON) na ISK
kr2,828.44

Zdroj GameStop

Pokud chcete se podrobněji seznámit s GameStop, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka GameStop
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GameStop

Jakou hodnotu má dnes GameStop (GMEON)?
Aktuální cena GMEON v USD je 22.81 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GMEON v USD?
Aktuální cena GMEON v USD je $ 22.81. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GameStop?
Tržní kapitalizace GMEON je $ 242.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GMEON v oběhu?
Objem GMEON v oběhu je 10.64K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GMEON?
GMEON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 28.314705255572687 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GMEON?
GMEON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 22.309828913708834 USD.
Jaký je objem obchodování GMEON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GMEON je $ 55.54K USD.
Dosáhne GMEON letos vyšší ceny?
GMEON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGMEON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:46:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GameStop (GMEON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

