Dnešní aktuální cena Grand Gangsta City je 0.002082 USD. Sledujte aktualizace cen GGC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GGC.

Více informací o GGC

Informace o ceně GGC

Co je to GGC

Bílá kniha pro GGC

Oficiální webové stránky GGC

Tokenomika pro GGC

Předpověď cen GGC

Historie GGC

Průvodce nákupem (GGC)

Logo Grand Gangsta City

Kurz Grand Gangsta City(GGC)

Aktuální cena 1 GGC na USD

$0.002082
$0.002082
-3.43%1D
USD
Graf aktuální ceny Grand Gangsta City (GGC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:52:54 (UTC+8)

Informace o ceně Grand Gangsta City (GGC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.002062
$ 0.002062
Nejnižší za 24 h
$ 0.002168
$ 0.002168
Nejvyšší za 24 h

$ 0.002062
$ 0.002062

$ 0.002168
$ 0.002168

--
--

--
--

+0.19%

-3.42%

-5.15%

-5.15%

Cena Grand Gangsta City (GGC) v reálném čase je $ 0.002082. Za posledních 24 hodin se GGC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002062 do maxima $ 0.002168, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GGC v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GGC se za poslední hodinu změnila o +0.19%, za 24 hodin o -3.42% a za posledních 7 dní o -5.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Grand Gangsta City (GGC)

--
--

$ 221.36K
$ 221.36K

$ 2.08M
$ 2.08M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

SEIEVM

Aktuální tržní kapitalizace Grand Gangsta City je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 221.36K. Objem v oběhu GGC je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.08M.

Historie cen v USD pro Grand Gangsta City (GGC)

Sledujte změny cen Grand Gangsta City pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00007395-3.42%
30 dní$ -0.001249-37.50%
60 dní$ -0.001943-48.28%
90 dní$ -0.005066-70.88%
Změna ceny Grand Gangsta City dnes

Dnes zaznamenal GGC změnu o $ -0.00007395 (-3.42%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Grand Gangsta City za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001249 (-37.50%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Grand Gangsta City za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GGC ke změně o $ -0.001943 (-48.28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Grand Gangsta City za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.005066 (-70.88%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Grand Gangsta City (GGC)?

Podívejte se na stránku Historie cen Grand Gangsta City.

Co je Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Grand Gangsta City investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GGCa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Grand Gangsta City na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Grand Gangsta City a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Grand Gangsta City (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Grand Gangsta City (GGC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Grand Gangsta City (GGC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Grand Gangsta City.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Grand Gangsta City!

Tokenomika pro Grand Gangsta City (GGC)

Pochopení tokenomiky Grand Gangsta City (GGC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GGC hned teď!

Jak nakupovat Grand Gangsta City (GGC)

Snažíte se zjistit, jak koupit Grand Gangsta City? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Grand Gangsta City podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GGC na místní měny

Zdroj Grand Gangsta City

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Grand Gangsta City, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Grand Gangsta City
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Grand Gangsta City

Jakou hodnotu má dnes Grand Gangsta City (GGC)?
Aktuální cena GGC v USD je 0.002082 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GGC v USD?
Aktuální cena GGC v USD je $ 0.002082. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Grand Gangsta City?
Tržní kapitalizace GGC je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GGC v oběhu?
Objem GGC v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GGC?
GGC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GGC?
GGC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování GGC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GGC je $ 221.36K USD.
Dosáhne GGC letos vyšší ceny?
GGC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGGC, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Grand Gangsta City (GGC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

