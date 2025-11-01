BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Gata je 0.01658 USD. Sledujte aktualizace cen GATA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GATA.Dnešní aktuální cena Gata je 0.01658 USD. Sledujte aktualizace cen GATA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GATA.

Logo Gata

Kurz Gata(GATA)

Aktuální cena 1 GATA na USD

$0.01667
-2.34%1D
USD
Graf aktuální ceny Gata (GATA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:52:47 (UTC+8)

Informace o ceně Gata (GATA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01634
Nejnižší za 24 h
$ 0.01797
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01634
$ 0.01797
$ 0.17518834628959326
$ 0.01443447445100292
+0.36%

-2.34%

-33.02%

-33.02%

Cena Gata (GATA) v reálném čase je $ 0.01658. Za posledních 24 hodin se GATA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01634 do maxima $ 0.01797, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GATA v historii je $ 0.17518834628959326, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01443447445100292.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GATA se za poslední hodinu změnila o +0.36%, za 24 hodin o -2.34% a za posledních 7 dní o -33.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gata (GATA)

No.1941

$ 1.60M
$ 74.45K
$ 16.58M
96.24M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.62%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Gata je $ 1.60M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 74.45K. Objem v oběhu GATA je 96.24M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.58M.

Historie cen v USD pro Gata (GATA)

Sledujte změny cen Gata pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0003994-2.34%
30 dní$ -0.01923-53.71%
60 dní$ +0.00658+65.80%
90 dní$ +0.00658+65.80%
Změna ceny Gata dnes

Dnes zaznamenal GATA změnu o $ -0.0003994 (-2.34%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Gata za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01923 (-53.71%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Gata za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GATA ke změně o $ +0.00658 (+65.80%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Gata za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00658 (+65.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Gata (GATA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Gata.

Co je Gata (GATA)

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Gata je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Gata investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GATAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Gata na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Gata a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Gata (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gata (GATA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gata (GATA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gata.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gata!

Tokenomika pro Gata (GATA)

Pochopení tokenomiky Gata (GATA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GATA hned teď!

Jak nakupovat Gata (GATA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Gata? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Gata podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GATA na místní měny

1 Gata(GATA) na VND
436.3027
1 Gata(GATA) na AUD
A$0.0252016
1 Gata(GATA) na GBP
0.0126008
1 Gata(GATA) na EUR
0.0142588
1 Gata(GATA) na USD
$0.01658
1 Gata(GATA) na MYR
RM0.0694702
1 Gata(GATA) na TRY
0.6968574
1 Gata(GATA) na JPY
¥2.53674
1 Gata(GATA) na ARS
ARS$23.8559672
1 Gata(GATA) na RUB
1.3328662
1 Gata(GATA) na INR
1.4729672
1 Gata(GATA) na IDR
Rp276.3332228
1 Gata(GATA) na PHP
0.9730802
1 Gata(GATA) na EGP
￡E.0.780089
1 Gata(GATA) na BRL
R$0.0890346
1 Gata(GATA) na CAD
C$0.023212
1 Gata(GATA) na BDT
2.0280656
1 Gata(GATA) na NGN
23.9940786
1 Gata(GATA) na COP
$63.769167
1 Gata(GATA) na ZAR
R.0.287663
1 Gata(GATA) na UAH
0.695531
1 Gata(GATA) na TZS
T.Sh.40.837369
1 Gata(GATA) na VES
Bs3.66418
1 Gata(GATA) na CLP
$15.61836
1 Gata(GATA) na PKR
Rs4.6571562
1 Gata(GATA) na KZT
8.7864052
1 Gata(GATA) na THB
฿0.5342076
1 Gata(GATA) na TWD
NT$0.5104982
1 Gata(GATA) na AED
د.إ0.0608486
1 Gata(GATA) na CHF
Fr0.013264
1 Gata(GATA) na HKD
HK$0.1288266
1 Gata(GATA) na AMD
֏6.345166
1 Gata(GATA) na MAD
.د.م0.153365
1 Gata(GATA) na MXN
$0.3077248
1 Gata(GATA) na SAR
ريال0.062175
1 Gata(GATA) na ETB
Br2.5569676
1 Gata(GATA) na KES
KSh2.1419702
1 Gata(GATA) na JOD
د.أ0.01175522
1 Gata(GATA) na PLN
0.0610144
1 Gata(GATA) na RON
лв0.0731178
1 Gata(GATA) na SEK
kr0.1571784
1 Gata(GATA) na BGN
лв0.0280202
1 Gata(GATA) na HUF
Ft5.5786726
1 Gata(GATA) na CZK
0.3496722
1 Gata(GATA) na KWD
د.ك0.00507348
1 Gata(GATA) na ILS
0.053885
1 Gata(GATA) na BOB
Bs0.1145678
1 Gata(GATA) na AZN
0.028186
1 Gata(GATA) na TJS
SM0.1527018
1 Gata(GATA) na GEL
0.0449318
1 Gata(GATA) na AOA
Kz15.1970622
1 Gata(GATA) na BHD
.د.ب0.00623408
1 Gata(GATA) na BMD
$0.01658
1 Gata(GATA) na DKK
kr0.1072726
1 Gata(GATA) na HNL
L0.4363856
1 Gata(GATA) na MUR
0.7583692
1 Gata(GATA) na NAD
$0.2865024
1 Gata(GATA) na NOK
kr0.1677896
1 Gata(GATA) na NZD
$0.0288492
1 Gata(GATA) na PAB
B/.0.01658
1 Gata(GATA) na PGK
K0.0698018
1 Gata(GATA) na QAR
ر.ق0.0603512
1 Gata(GATA) na RSD
дин.1.6841964
1 Gata(GATA) na UZS
soʻm199.7589902
1 Gata(GATA) na ALL
L1.3895698
1 Gata(GATA) na ANG
ƒ0.0296782
1 Gata(GATA) na AWG
ƒ0.0296782
1 Gata(GATA) na BBD
$0.03316
1 Gata(GATA) na BAM
KM0.0278544
1 Gata(GATA) na BIF
Fr49.04364
1 Gata(GATA) na BND
$0.021554
1 Gata(GATA) na BSD
$0.01658
1 Gata(GATA) na JMD
$2.6637428
1 Gata(GATA) na KHR
66.5862748
1 Gata(GATA) na KMF
Fr7.06308
1 Gata(GATA) na LAK
360.4347754
1 Gata(GATA) na LKR
රු5.0532524
1 Gata(GATA) na MDL
L0.280202
1 Gata(GATA) na MGA
Ar74.68461
1 Gata(GATA) na MOP
P0.1328058
1 Gata(GATA) na MVR
0.253674
1 Gata(GATA) na MWK
MK28.7847038
1 Gata(GATA) na MZN
MT1.059462
1 Gata(GATA) na NPR
रु2.3540284
1 Gata(GATA) na PYG
117.58536
1 Gata(GATA) na RWF
Fr24.09074
1 Gata(GATA) na SBD
$0.1364534
1 Gata(GATA) na SCR
0.2264828
1 Gata(GATA) na SRD
$0.63833
1 Gata(GATA) na SVC
$0.145075
1 Gata(GATA) na SZL
L0.287663
1 Gata(GATA) na TMT
m0.05803
1 Gata(GATA) na TND
د.ت0.04869546
1 Gata(GATA) na TTD
$0.1122466
1 Gata(GATA) na UGX
Sh57.76472
1 Gata(GATA) na XAF
Fr9.3677
1 Gata(GATA) na XCD
$0.044766
1 Gata(GATA) na XOF
Fr9.3677
1 Gata(GATA) na XPF
Fr1.69116
1 Gata(GATA) na BWP
P0.2228352
1 Gata(GATA) na BZD
$0.0333258
1 Gata(GATA) na CVE
$1.5832242
1 Gata(GATA) na DJF
Fr2.93466
1 Gata(GATA) na DOP
$1.0626122
1 Gata(GATA) na DZD
د.ج2.1550684
1 Gata(GATA) na FJD
$0.0374708
1 Gata(GATA) na GNF
Fr144.1631
1 Gata(GATA) na GTQ
Q0.1271686
1 Gata(GATA) na GYD
$3.4721836
1 Gata(GATA) na ISK
kr2.0725

Zdroj Gata

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Gata, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Gata
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gata

Jakou hodnotu má dnes Gata (GATA)?
Aktuální cena GATA v USD je 0.01658 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GATA v USD?
Aktuální cena GATA v USD je $ 0.01658. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gata?
Tržní kapitalizace GATA je $ 1.60M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GATA v oběhu?
Objem GATA v oběhu je 96.24M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GATA?
GATA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.17518834628959326 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GATA?
GATA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01443447445100292 USD.
Jaký je objem obchodování GATA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GATA je $ 74.45K USD.
Dosáhne GATA letos vyšší ceny?
GATA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGATA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Gata (GATA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

