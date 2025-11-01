BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Futu Holdings je 199.31 USD. Sledujte aktualizace cen FUTUON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FUTUON.

Kurz Futu Holdings(FUTUON)

Aktuální cena 1 FUTUON na USD

$199.31
$199.31$199.31
+0.10%1D
Graf aktuální ceny Futu Holdings (FUTUON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:44:42 (UTC+8)

Informace o ceně Futu Holdings (FUTUON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 189.96
$ 189.96$ 189.96
Nejnižší za 24 h
$ 201.33
$ 201.33$ 201.33
Nejvyšší za 24 h

$ 189.96
$ 189.96$ 189.96

$ 201.33
$ 201.33$ 201.33

$ 201.15482588415927
$ 201.15482588415927$ 201.15482588415927

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

+1.38%

+0.10%

+11.68%

+11.68%

Cena Futu Holdings (FUTUON) v reálném čase je $ 199.31. Za posledních 24 hodin se FUTUON obchodoval v rozmezí od minima $ 189.96 do maxima $ 201.33, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FUTUON v historii je $ 201.15482588415927, zatímco nejnižší cena v historii je $ 150.44906962587248.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FUTUON se za poslední hodinu změnila o +1.38%, za 24 hodin o +0.10% a za posledních 7 dní o +11.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Futu Holdings (FUTUON)

No.2015

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 56.11K
$ 56.11K$ 56.11K

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

6.75K
6.75K 6.75K

6,745.05519895
6,745.05519895 6,745.05519895

Aktuální tržní kapitalizace Futu Holdings je $ 1.34M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.11K. Objem v oběhu FUTUON je 6.75K, přičemž celková zásoba je 6745.05519895. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.34M.

Historie cen v USD pro Futu Holdings (FUTUON)

Sledujte změny cen Futu Holdings pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.1991+0.10%
30 dní$ +20.11+11.22%
60 dní$ +49.31+32.87%
90 dní$ +49.31+32.87%
Změna ceny Futu Holdings dnes

Dnes zaznamenal FUTUON změnu o $ +0.1991 (+0.10%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Futu Holdings za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +20.11 (+11.22%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Futu Holdings za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FUTUON ke změně o $ +49.31 (+32.87%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Futu Holdings za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +49.31 (+32.87%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Futu Holdings (FUTUON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Futu Holdings.

Co je Futu Holdings (FUTUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Futu Holdings investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FUTUONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Futu Holdings na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Futu Holdings a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Futu Holdings (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Futu Holdings (FUTUON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Futu Holdings (FUTUON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Futu Holdings.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Futu Holdings!

Tokenomika pro Futu Holdings (FUTUON)

Pochopení tokenomiky Futu Holdings (FUTUON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FUTUON hned teď!

Jak nakupovat Futu Holdings (FUTUON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Futu Holdings? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Futu Holdings podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FUTUON na místní měny

Zdroj Futu Holdings

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Futu Holdings, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Futu Holdings
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Futu Holdings

Jakou hodnotu má dnes Futu Holdings (FUTUON)?
Aktuální cena FUTUON v USD je 199.31 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FUTUON v USD?
Aktuální cena FUTUON v USD je $ 199.31. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Futu Holdings?
Tržní kapitalizace FUTUON je $ 1.34M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FUTUON v oběhu?
Objem FUTUON v oběhu je 6.75K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FUTUON?
FUTUON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 201.15482588415927 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FUTUON?
FUTUON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 150.44906962587248 USD.
Jaký je objem obchodování FUTUON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FUTUON je $ 56.11K USD.
Dosáhne FUTUON letos vyšší ceny?
FUTUON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFUTUON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:44:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Futu Holdings (FUTUON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

