Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena ArAIstotlebyVirtuals je 0.06862 USD. Sledujte aktualizace cen FACY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FACY.

Více informací o FACY

Informace o ceně FACY

Co je to FACY

Tokenomika pro FACY

Předpověď cen FACY

Historie FACY

Průvodce nákupem (FACY)

Převodník FACY na fiat měnu

Logo ArAIstotlebyVirtuals

Kurz ArAIstotlebyVirtuals(FACY)

Aktuální cena 1 FACY na USD

$0.06861
$0.06861$0.06861
+5.92%1D
USD
Graf aktuální ceny ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:51:20 (UTC+8)

Informace o ceně ArAIstotlebyVirtuals (FACY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0525
$ 0.0525$ 0.0525
Nejnižší za 24 h
$ 0.07502
$ 0.07502$ 0.07502
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0525
$ 0.0525$ 0.0525

$ 0.07502
$ 0.07502$ 0.07502

--
----

--
----

-0.12%

+5.92%

+57.56%

+57.56%

Cena ArAIstotlebyVirtuals (FACY) v reálném čase je $ 0.06862. Za posledních 24 hodin se FACY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0525 do maxima $ 0.07502, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FACY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FACY se za poslední hodinu změnila o -0.12%, za 24 hodin o +5.92% a za posledních 7 dní o +57.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

--
----

$ 79.24K
$ 79.24K$ 79.24K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Aktuální tržní kapitalizace ArAIstotlebyVirtuals je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 79.24K. Objem v oběhu FACY je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Sledujte změny cen ArAIstotlebyVirtuals pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0038347+5.92%
30 dní$ +0.00474+7.42%
60 dní$ +0.05862+586.20%
90 dní$ +0.05862+586.20%
Změna ceny ArAIstotlebyVirtuals dnes

Dnes zaznamenal FACY změnu o $ +0.0038347 (+5.92%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ArAIstotlebyVirtuals za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.00474 (+7.42%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ArAIstotlebyVirtuals za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FACY ke změně o $ +0.05862 (+586.20%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ArAIstotlebyVirtuals za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.05862 (+586.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?

Podívejte se na stránku Historie cen ArAIstotlebyVirtuals.

Co je ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.

ArAIstotlebyVirtuals je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ArAIstotlebyVirtuals investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FACYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ArAIstotlebyVirtuals na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ArAIstotlebyVirtuals a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ArAIstotlebyVirtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ArAIstotlebyVirtuals (FACY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ArAIstotlebyVirtuals (FACY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ArAIstotlebyVirtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ArAIstotlebyVirtuals!

Tokenomika pro ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Pochopení tokenomiky ArAIstotlebyVirtuals (FACY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FACY hned teď!

Jak nakupovat ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Snažíte se zjistit, jak koupit ArAIstotlebyVirtuals? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ArAIstotlebyVirtuals podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj ArAIstotlebyVirtuals

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ArAIstotlebyVirtuals, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ArAIstotlebyVirtuals

Jakou hodnotu má dnes ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?
Aktuální cena FACY v USD je 0.06862 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FACY v USD?
Aktuální cena FACY v USD je $ 0.06862. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ArAIstotlebyVirtuals?
Tržní kapitalizace FACY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FACY v oběhu?
Objem FACY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FACY?
FACY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FACY?
FACY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování FACY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FACY je $ 79.24K USD.
Dosáhne FACY letos vyšší ceny?
FACY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFACY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:51:20 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

