Dnešní aktuální cena Exotic Markets je 0.7431 USD. Sledujte aktualizace cen EXO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EXO.

Více informací o EXO

Informace o ceně EXO

Co je to EXO

Tokenomika pro EXO

Předpověď cen EXO

Historie EXO

Průvodce nákupem (EXO)

Převodník EXO na fiat měnu

EXO Spot

EXO USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Exotic Markets

Kurz Exotic Markets(EXO)

Aktuální cena 1 EXO na USD

$0.7444
$0.7444$0.7444
-9.74%1D
USD
Graf aktuální ceny Exotic Markets (EXO)
Informace o ceně Exotic Markets (EXO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.7398
$ 0.7398$ 0.7398
Nejnižší za 24 h
$ 0.8401
$ 0.8401$ 0.8401
Nejvyšší za 24 h

$ 0.7398
$ 0.7398$ 0.7398

$ 0.8401
$ 0.8401$ 0.8401

--
----

--
----

-1.45%

-9.74%

-43.06%

-43.06%

Cena Exotic Markets (EXO) v reálném čase je $ 0.7431. Za posledních 24 hodin se EXO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.7398 do maxima $ 0.8401, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EXO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EXO se za poslední hodinu změnila o -1.45%, za 24 hodin o -9.74% a za posledních 7 dní o -43.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 56.05K
$ 56.05K$ 56.05K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Exotic Markets je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.05K. Objem v oběhu EXO je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Exotic Markets (EXO)

Sledujte změny cen Exotic Markets pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.080329-9.74%
30 dní$ -1.9299-72.20%
60 dní$ -4.2569-85.14%
90 dní$ -4.2569-85.14%
Změna ceny Exotic Markets dnes

Dnes zaznamenal EXO změnu o $ -0.080329 (-9.74%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Exotic Markets za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -1.9299 (-72.20%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Exotic Markets za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u EXO ke změně o $ -4.2569 (-85.14%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Exotic Markets za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -4.2569 (-85.14%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Exotic Markets (EXO)?

Podívejte se na stránku Historie cen Exotic Markets.

Co je Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Exotic Markets investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu EXOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Exotic Markets na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Exotic Markets a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Exotic Markets (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Exotic Markets (EXO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Exotic Markets (EXO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Exotic Markets.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Exotic Markets!

Tokenomika pro Exotic Markets (EXO)

Pochopení tokenomiky Exotic Markets (EXO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EXO hned teď!

Jak nakupovat Exotic Markets (EXO)

Snažíte se zjistit, jak koupit Exotic Markets? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Exotic Markets podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

EXO na místní měny

1 Exotic Markets(EXO) na VND
19,554.6765
1 Exotic Markets(EXO) na AUD
A$1.129512
1 Exotic Markets(EXO) na GBP
0.564756
1 Exotic Markets(EXO) na EUR
0.639066
1 Exotic Markets(EXO) na USD
$0.7431
1 Exotic Markets(EXO) na MYR
RM3.113589
1 Exotic Markets(EXO) na TRY
31.232493
1 Exotic Markets(EXO) na JPY
¥114.4374
1 Exotic Markets(EXO) na ARS
ARS$1,066.140432
1 Exotic Markets(EXO) na RUB
59.737809
1 Exotic Markets(EXO) na INR
65.964987
1 Exotic Markets(EXO) na IDR
Rp12,384.995046
1 Exotic Markets(EXO) na PHP
43.612539
1 Exotic Markets(EXO) na EGP
￡E.34.992579
1 Exotic Markets(EXO) na BRL
R$3.990447
1 Exotic Markets(EXO) na CAD
C$1.04034
1 Exotic Markets(EXO) na BDT
90.895992
1 Exotic Markets(EXO) na NGN
1,073.838948
1 Exotic Markets(EXO) na COP
$2,858.074065
1 Exotic Markets(EXO) na ZAR
R.12.892785
1 Exotic Markets(EXO) na UAH
31.173045
1 Exotic Markets(EXO) na TZS
T.Sh.1,821.323238
1 Exotic Markets(EXO) na VES
Bs164.2251
1 Exotic Markets(EXO) na CLP
$700.0002
1 Exotic Markets(EXO) na PKR
Rs209.85144
1 Exotic Markets(EXO) na KZT
392.341938
1 Exotic Markets(EXO) na THB
฿23.942682
1 Exotic Markets(EXO) na TWD
NT$22.880049
1 Exotic Markets(EXO) na AED
د.إ2.727177
1 Exotic Markets(EXO) na CHF
Fr0.59448
1 Exotic Markets(EXO) na HKD
HK$5.773887
1 Exotic Markets(EXO) na AMD
֏283.403478
1 Exotic Markets(EXO) na MAD
.د.م6.858813
1 Exotic Markets(EXO) na MXN
$13.791936
1 Exotic Markets(EXO) na SAR
ريال2.786625
1 Exotic Markets(EXO) na ETB
Br114.162453
1 Exotic Markets(EXO) na KES
KSh95.741004
1 Exotic Markets(EXO) na JOD
د.أ0.5268579
1 Exotic Markets(EXO) na PLN
2.734608
1 Exotic Markets(EXO) na RON
лв3.277071
1 Exotic Markets(EXO) na SEK
kr7.044588
1 Exotic Markets(EXO) na BGN
лв1.248408
1 Exotic Markets(EXO) na HUF
Ft250.030857
1 Exotic Markets(EXO) na CZK
15.671979
1 Exotic Markets(EXO) na KWD
د.ك0.2273886
1 Exotic Markets(EXO) na ILS
2.415075
1 Exotic Markets(EXO) na BOB
Bs5.134821
1 Exotic Markets(EXO) na AZN
1.26327
1 Exotic Markets(EXO) na TJS
SM6.821658
1 Exotic Markets(EXO) na GEL
2.013801
1 Exotic Markets(EXO) na AOA
Kz681.118029
1 Exotic Markets(EXO) na BHD
.د.ب0.2786625
1 Exotic Markets(EXO) na BMD
$0.7431
1 Exotic Markets(EXO) na DKK
kr4.807857
1 Exotic Markets(EXO) na HNL
L19.484082
1 Exotic Markets(EXO) na MUR
33.989394
1 Exotic Markets(EXO) na NAD
$12.848199
1 Exotic Markets(EXO) na NOK
kr7.520172
1 Exotic Markets(EXO) na NZD
$1.292994
1 Exotic Markets(EXO) na PAB
B/.0.7431
1 Exotic Markets(EXO) na PGK
K3.12102
1 Exotic Markets(EXO) na QAR
ر.ق2.697453
1 Exotic Markets(EXO) na RSD
дин.75.484098
1 Exotic Markets(EXO) na UZS
soʻm8,846.427156
1 Exotic Markets(EXO) na ALL
L62.041419
1 Exotic Markets(EXO) na ANG
ƒ1.330149
1 Exotic Markets(EXO) na AWG
ƒ1.330149
1 Exotic Markets(EXO) na BBD
$1.4862
1 Exotic Markets(EXO) na BAM
KM1.248408
1 Exotic Markets(EXO) na BIF
Fr2,172.0813
1 Exotic Markets(EXO) na BND
$0.958599
1 Exotic Markets(EXO) na BSD
$0.7431
1 Exotic Markets(EXO) na JMD
$118.933155
1 Exotic Markets(EXO) na KHR
2,972.4
1 Exotic Markets(EXO) na KMF
Fr316.5606
1 Exotic Markets(EXO) na LAK
16,154.347503
1 Exotic Markets(EXO) na LKR
රු225.590298
1 Exotic Markets(EXO) na MDL
L12.610407
1 Exotic Markets(EXO) na MGA
Ar3,332.28333
1 Exotic Markets(EXO) na MOP
P5.952231
1 Exotic Markets(EXO) na MVR
11.36943
1 Exotic Markets(EXO) na MWK
MK1,285.63731
1 Exotic Markets(EXO) na MZN
MT47.48409
1 Exotic Markets(EXO) na NPR
रु105.104064
1 Exotic Markets(EXO) na PYG
5,270.0652
1 Exotic Markets(EXO) na RWF
Fr1,079.7243
1 Exotic Markets(EXO) na SBD
$6.115713
1 Exotic Markets(EXO) na SCR
10.150746
1 Exotic Markets(EXO) na SRD
$28.60935
1 Exotic Markets(EXO) na SVC
$6.502125
1 Exotic Markets(EXO) na SZL
L12.848199
1 Exotic Markets(EXO) na TMT
m2.60085
1 Exotic Markets(EXO) na TND
د.ت2.1876864
1 Exotic Markets(EXO) na TTD
$5.030787
1 Exotic Markets(EXO) na UGX
Sh2,580.0432
1 Exotic Markets(EXO) na XAF
Fr419.8515
1 Exotic Markets(EXO) na XCD
$2.00637
1 Exotic Markets(EXO) na XOF
Fr419.8515
1 Exotic Markets(EXO) na XPF
Fr75.7962
1 Exotic Markets(EXO) na BWP
P9.950109
1 Exotic Markets(EXO) na BZD
$1.493631
1 Exotic Markets(EXO) na CVE
$70.631655
1 Exotic Markets(EXO) na DJF
Fr131.5287
1 Exotic Markets(EXO) na DOP
$47.602986
1 Exotic Markets(EXO) na DZD
د.ج96.580707
1 Exotic Markets(EXO) na FJD
$1.679406
1 Exotic Markets(EXO) na GNF
Fr6,405.522
1 Exotic Markets(EXO) na GTQ
Q5.677284
1 Exotic Markets(EXO) na GYD
$155.620002
1 Exotic Markets(EXO) na ISK
kr92.1444

Zdroj Exotic Markets

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Exotic Markets, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Exotic Markets

Jakou hodnotu má dnes Exotic Markets (EXO)?
Aktuální cena EXO v USD je 0.7431 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EXO v USD?
Aktuální cena EXO v USD je $ 0.7431. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Exotic Markets?
Tržní kapitalizace EXO je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EXO v oběhu?
Objem EXO v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EXO?
EXO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EXO?
EXO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování EXO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EXO je $ 56.05K USD.
Dosáhne EXO letos vyšší ceny?
EXO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEXO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Exotic Markets (EXO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod EXO na USD

Částka

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 0.7431 USD

Obchodujte EXO

EXO/USDT
$0.7444
$0.7444$0.7444
-9.66%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

