Tokenomika pro EVR (EVR)

Zjistěte klíčové informace o EVR (EVR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o EVR (EVR)

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

Oficiální webové stránky:
https://evernode.org
Bílá kniha:
https://evernode.org/wp-content/uploads/2024/01/Evernode-2.0.pdf
Block Explorer:
https://xahauexplorer.com/explorer/rEvernodee8dJLaFsujS6q1EiXvZYmHXr8

EVR (EVR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EVR (EVR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 72.25M
$ 72.25M$ 72.25M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.46M
$ 14.46M$ 14.46M
Historické maximum:
$ 0.7
$ 0.7$ 0.7
Historické minimum:
$ 0.0344550846845965
$ 0.0344550846845965$ 0.0344550846845965
Aktuální cena:
$ 0.20018
$ 0.20018$ 0.20018

Tokenomika EVR (EVR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EVR (EVR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EVR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EVR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EVR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEVR!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.