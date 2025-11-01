BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Eclipse je 0.10971 USD. Sledujte aktualizace cen ES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ES.

Více informací o ES

Informace o ceně ES

Co je to ES

Bílá kniha pro ES

Oficiální webové stránky ES

Tokenomika pro ES

Předpověď cen ES

Historie ES

Průvodce nákupem (ES)

Převodník ES na fiat měnu

ES Spot

ES USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Eclipse

Kurz Eclipse(ES)

Aktuální cena 1 ES na USD

$0.10971
$0.10971
-1.28%1D
USD
Graf aktuální ceny Eclipse (ES)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:43 (UTC+8)

Informace o ceně Eclipse (ES) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.108
$ 0.108
Nejnižší za 24 h
$ 0.1158
$ 0.1158
Nejvyšší za 24 h

$ 0.108
$ 0.108

$ 0.1158
$ 0.1158

$ 0.7106542736874376
$ 0.7106542736874376

$ 0.07407824397399612
$ 0.07407824397399612

-0.18%

-1.28%

-3.51%

-3.51%

Cena Eclipse (ES) v reálném čase je $ 0.10971. Za posledních 24 hodin se ES obchodoval v rozmezí od minima $ 0.108 do maxima $ 0.1158, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ES v historii je $ 0.7106542736874376, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.07407824397399612.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ES se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o -1.28% a za posledních 7 dní o -3.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Eclipse (ES)

No.989

$ 14.55M
$ 14.55M

$ 199.77K
$ 199.77K

$ 109.71M
$ 109.71M

132.65M
132.65M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

13.26%

ECLIPSE

Aktuální tržní kapitalizace Eclipse je $ 14.55M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 199.77K. Objem v oběhu ES je 132.65M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 109.71M.

Historie cen v USD pro Eclipse (ES)

Sledujte změny cen Eclipse pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0014225-1.28%
30 dní$ -0.01769-13.89%
60 dní$ -0.02349-17.64%
90 dní$ -0.06579-37.49%
Změna ceny Eclipse dnes

Dnes zaznamenal ES změnu o $ -0.0014225 (-1.28%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Eclipse za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01769 (-13.89%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Eclipse za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ES ke změně o $ -0.02349 (-17.64%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Eclipse za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.06579 (-37.49%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Eclipse (ES)?

Podívejte se na stránku Historie cen Eclipse.

Co je Eclipse (ES)

Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.

Eclipse je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Eclipse investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ESa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Eclipse na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Eclipse a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Eclipse (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Eclipse (ES) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Eclipse (ES) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Eclipse.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Eclipse!

Tokenomika pro Eclipse (ES)

Pochopení tokenomiky Eclipse (ES) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ES hned teď!

Jak nakupovat Eclipse (ES)

Snažíte se zjistit, jak koupit Eclipse? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Eclipse podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ES na místní měny

1 Eclipse(ES) na VND
2,887.01865
1 Eclipse(ES) na AUD
A$0.1667592
1 Eclipse(ES) na GBP
0.0833796
1 Eclipse(ES) na EUR
0.0943506
1 Eclipse(ES) na USD
$0.10971
1 Eclipse(ES) na MYR
RM0.4596849
1 Eclipse(ES) na TRY
4.6111113
1 Eclipse(ES) na JPY
¥16.78563
1 Eclipse(ES) na ARS
ARS$157.8551364
1 Eclipse(ES) na RUB
8.8195869
1 Eclipse(ES) na INR
9.7466364
1 Eclipse(ES) na IDR
Rp1,828.4992686
1 Eclipse(ES) na PHP
6.4388799
1 Eclipse(ES) na EGP
￡E.5.1618555
1 Eclipse(ES) na BRL
R$0.5891427
1 Eclipse(ES) na CAD
C$0.153594
1 Eclipse(ES) na BDT
13.4197272
1 Eclipse(ES) na NGN
158.7690207
1 Eclipse(ES) na COP
$421.9611165
1 Eclipse(ES) na ZAR
R.1.9034685
1 Eclipse(ES) na UAH
4.6023345
1 Eclipse(ES) na TZS
T.Sh.270.2212155
1 Eclipse(ES) na VES
Bs24.24591
1 Eclipse(ES) na CLP
$103.34682
1 Eclipse(ES) na PKR
Rs30.8164419
1 Eclipse(ES) na KZT
58.1397174
1 Eclipse(ES) na THB
฿3.5348562
1 Eclipse(ES) na TWD
NT$3.3779709
1 Eclipse(ES) na AED
د.إ0.4026357
1 Eclipse(ES) na CHF
Fr0.087768
1 Eclipse(ES) na HKD
HK$0.8524467
1 Eclipse(ES) na AMD
֏41.986017
1 Eclipse(ES) na MAD
.د.م1.0148175
1 Eclipse(ES) na MXN
$2.0362176
1 Eclipse(ES) na SAR
ريال0.4114125
1 Eclipse(ES) na ETB
Br16.9194762
1 Eclipse(ES) na KES
KSh14.1734349
1 Eclipse(ES) na JOD
د.أ0.07778439
1 Eclipse(ES) na PLN
0.4037328
1 Eclipse(ES) na RON
лв0.4838211
1 Eclipse(ES) na SEK
kr1.0400508
1 Eclipse(ES) na BGN
лв0.1854099
1 Eclipse(ES) na HUF
Ft36.9141237
1 Eclipse(ES) na CZK
2.3137839
1 Eclipse(ES) na KWD
د.ك0.03357126
1 Eclipse(ES) na ILS
0.3565575
1 Eclipse(ES) na BOB
Bs0.7580961
1 Eclipse(ES) na AZN
0.186507
1 Eclipse(ES) na TJS
SM1.0104291
1 Eclipse(ES) na GEL
0.2973141
1 Eclipse(ES) na AOA
Kz100.5590889
1 Eclipse(ES) na BHD
.د.ب0.04125096
1 Eclipse(ES) na BMD
$0.10971
1 Eclipse(ES) na DKK
kr0.7098237
1 Eclipse(ES) na HNL
L2.8875672
1 Eclipse(ES) na MUR
5.0181354
1 Eclipse(ES) na NAD
$1.8957888
1 Eclipse(ES) na NOK
kr1.1102652
1 Eclipse(ES) na NZD
$0.1908954
1 Eclipse(ES) na PAB
B/.0.10971
1 Eclipse(ES) na PGK
K0.4618791
1 Eclipse(ES) na QAR
ر.ق0.3993444
1 Eclipse(ES) na RSD
дин.11.1443418
1 Eclipse(ES) na UZS
soʻm1,321.8069249
1 Eclipse(ES) na ALL
L9.1947951
1 Eclipse(ES) na ANG
ƒ0.1963809
1 Eclipse(ES) na AWG
ƒ0.1963809
1 Eclipse(ES) na BBD
$0.21942
1 Eclipse(ES) na BAM
KM0.1843128
1 Eclipse(ES) na BIF
Fr324.52218
1 Eclipse(ES) na BND
$0.142623
1 Eclipse(ES) na BSD
$0.10971
1 Eclipse(ES) na JMD
$17.6260086
1 Eclipse(ES) na KHR
440.6019426
1 Eclipse(ES) na KMF
Fr46.73646
1 Eclipse(ES) na LAK
2,384.9999523
1 Eclipse(ES) na LKR
රු33.4374138
1 Eclipse(ES) na MDL
L1.854099
1 Eclipse(ES) na MGA
Ar494.188695
1 Eclipse(ES) na MOP
P0.8787771
1 Eclipse(ES) na MVR
1.678563
1 Eclipse(ES) na MWK
MK190.4686281
1 Eclipse(ES) na MZN
MT7.010469
1 Eclipse(ES) na NPR
रु15.5766258
1 Eclipse(ES) na PYG
778.06332
1 Eclipse(ES) na RWF
Fr159.40863
1 Eclipse(ES) na SBD
$0.9029133
1 Eclipse(ES) na SCR
1.4986386
1 Eclipse(ES) na SRD
$4.223835
1 Eclipse(ES) na SVC
$0.9599625
1 Eclipse(ES) na SZL
L1.9034685
1 Eclipse(ES) na TMT
m0.383985
1 Eclipse(ES) na TND
د.ت0.32221827
1 Eclipse(ES) na TTD
$0.7427367
1 Eclipse(ES) na UGX
Sh382.22964
1 Eclipse(ES) na XAF
Fr61.98615
1 Eclipse(ES) na XCD
$0.296217
1 Eclipse(ES) na XOF
Fr61.98615
1 Eclipse(ES) na XPF
Fr11.19042
1 Eclipse(ES) na BWP
P1.4745024
1 Eclipse(ES) na BZD
$0.2205171
1 Eclipse(ES) na CVE
$10.4762079
1 Eclipse(ES) na DJF
Fr19.41867
1 Eclipse(ES) na DOP
$7.0313139
1 Eclipse(ES) na DZD
د.ج14.2601058
1 Eclipse(ES) na FJD
$0.2479446
1 Eclipse(ES) na GNF
Fr953.92845
1 Eclipse(ES) na GTQ
Q0.8414757
1 Eclipse(ES) na GYD
$22.9754682
1 Eclipse(ES) na ISK
kr13.71375

Zdroj Eclipse

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Eclipse, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Eclipse
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Eclipse

Jakou hodnotu má dnes Eclipse (ES)?
Aktuální cena ES v USD je 0.10971 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ES v USD?
Aktuální cena ES v USD je $ 0.10971. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Eclipse?
Tržní kapitalizace ES je $ 14.55M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ES v oběhu?
Objem ES v oběhu je 132.65M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ES?
ES dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.7106542736874376 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ES?
ES dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.07407824397399612 USD.
Jaký je objem obchodování ES?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ES je $ 199.77K USD.
Dosáhne ES letos vyšší ceny?
ES může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenES, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Eclipse (ES)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ES na USD

Částka

ES
ES
USD
USD

1 ES = 0.10971 USD

Obchodujte ES

ES/USDC
$0.10987
$0.10987
-1.13%
ES/USDT
$0.10971
$0.10971
-1.27%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$109,982.74

$3,854.46

$0.02500

$185.29

$1.0003

$3,854.46

$109,982.74

$185.29

$2.5001

$1,085.42

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000761

$0.000585

$0.0051

$0.20993

$0.00000095

$0.0004653

