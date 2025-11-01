BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ELA je 1.401 USD. Sledujte aktualizace cen ELA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ELA.

Více informací o ELA

Informace o ceně ELA

Co je to ELA

Bílá kniha pro ELA

Oficiální webové stránky ELA

Tokenomika pro ELA

Předpověď cen ELA

Historie ELA

Průvodce nákupem (ELA)

Převodník ELA na fiat měnu

ELA Spot

Logo ELA

Kurz ELA(ELA)

Aktuální cena 1 ELA na USD

$1.401
+0.43%1D
USD
Graf aktuální ceny ELA (ELA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:20 (UTC+8)

Informace o ceně ELA (ELA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.365
Nejnižší za 24 h
$ 1.432
Nejvyšší za 24 h

$ 1.365
$ 1.432
--
--
-0.57%

+0.43%

-7.77%

-7.77%

Cena ELA (ELA) v reálném čase je $ 1.401. Za posledních 24 hodin se ELA obchodoval v rozmezí od minima $ 1.365 do maxima $ 1.432, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ELA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ELA se za poslední hodinu změnila o -0.57%, za 24 hodin o +0.43% a za posledních 7 dní o -7.77%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ELA (ELA)

--
$ 2.67K
$ 39.54M
--
28,220,000
ELASTOS

Aktuální tržní kapitalizace ELA je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 2.67K. Objem v oběhu ELA je --, přičemž celková zásoba je 28220000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 39.54M.

Historie cen v USD pro ELA (ELA)

Sledujte změny cen ELA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.006+0.43%
30 dní$ -0.526-27.30%
60 dní$ +0.401+40.10%
90 dní$ +0.401+40.10%
Změna ceny ELA dnes

Dnes zaznamenal ELA změnu o $ +0.006 (+0.43%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ELA za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.526 (-27.30%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ELA za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ELA ke změně o $ +0.401 (+40.10%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ELA za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.401 (+40.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ELA (ELA)?

Podívejte se na stránku Historie cen ELA.

Co je ELA (ELA)

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ELA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ELAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ELA na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ELA a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ELA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ELA (ELA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ELA (ELA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ELA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ELA!

Tokenomika pro ELA (ELA)

Pochopení tokenomiky ELA (ELA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ELA hned teď!

Jak nakupovat ELA (ELA)

Snažíte se zjistit, jak koupit ELA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ELA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ELA na místní měny

1 ELA(ELA) na VND
Zdroj ELA

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ELA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka ELA
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ELA

Jakou hodnotu má dnes ELA (ELA)?
Aktuální cena ELA v USD je 1.401 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ELA v USD?
Aktuální cena ELA v USD je $ 1.401. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ELA?
Tržní kapitalizace ELA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ELA v oběhu?
Objem ELA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ELA?
ELA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ELA?
ELA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ELA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ELA je $ 2.67K USD.
Dosáhne ELA letos vyšší ceny?
ELA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenELA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ELA (ELA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

