Dnešní aktuální cena Echo je 0.03623 USD. Sledujte aktualizace cen ECHO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ECHO.

Více informací o ECHO

Informace o ceně ECHO

Co je to ECHO

Bílá kniha pro ECHO

Oficiální webové stránky ECHO

Tokenomika pro ECHO

Předpověď cen ECHO

Historie ECHO

Průvodce nákupem (ECHO)

Převodník ECHO na fiat měnu

ECHO Spot

ECHO USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Echo

Kurz Echo(ECHO)

Aktuální cena 1 ECHO na USD

$0.03623
$0.03623
-2.05%1D
USD
Graf aktuální ceny Echo (ECHO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:49:58 (UTC+8)

Informace o ceně Echo (ECHO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03489
$ 0.03489
Nejnižší za 24 h
$ 0.03699
$ 0.03699
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03489
$ 0.03489

$ 0.03699
$ 0.03699

--
----

--
----

+0.08%

-2.05%

+21.69%

+21.69%

Cena Echo (ECHO) v reálném čase je $ 0.03623. Za posledních 24 hodin se ECHO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03489 do maxima $ 0.03699, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ECHO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ECHO se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o -2.05% a za posledních 7 dní o +21.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Echo (ECHO)

--
----

$ 60.10K
$ 60.10K

$ 36.23M
$ 36.23M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

Aktuální tržní kapitalizace Echo je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 60.10K. Objem v oběhu ECHO je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 36.23M.

Historie cen v USD pro Echo (ECHO)

Sledujte změny cen Echo pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0007583-2.05%
30 dní$ -0.00214-5.58%
60 dní$ +0.00581+19.09%
90 dní$ +0.0156+75.61%
Změna ceny Echo dnes

Dnes zaznamenal ECHO změnu o $ -0.0007583 (-2.05%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Echo za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00214 (-5.58%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Echo za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ECHO ke změně o $ +0.00581 (+19.09%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Echo za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0156 (+75.61%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Echo (ECHO)?

Podívejte se na stránku Historie cen Echo.

Co je Echo (ECHO)

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Echo je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Echo investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ECHOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Echo na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Echo a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Echo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Echo (ECHO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Echo (ECHO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Echo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Echo!

Tokenomika pro Echo (ECHO)

Pochopení tokenomiky Echo (ECHO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ECHO hned teď!

Jak nakupovat Echo (ECHO)

Snažíte se zjistit, jak koupit Echo? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Echo podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ECHO na místní měny

Zdroj Echo

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Echo, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Echo
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Echo

Jakou hodnotu má dnes Echo (ECHO)?
Aktuální cena ECHO v USD je 0.03623 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ECHO v USD?
Aktuální cena ECHO v USD je $ 0.03623. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Echo?
Tržní kapitalizace ECHO je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ECHO v oběhu?
Objem ECHO v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ECHO?
ECHO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ECHO?
ECHO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ECHO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ECHO je $ 60.10K USD.
Dosáhne ECHO letos vyšší ceny?
ECHO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenECHO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:49:58 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ECHO na USD

Částka

ECHO
ECHO
USD
USD

1 ECHO = 0.03623 USD

Obchodujte ECHO

ECHO/USDT
$0.03623
$0.03623
-1.94%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$109,999.47

$3,854.20

$0.02496

$185.32

$1.0004

$3,854.20

$109,999.47

$185.32

$2.5008

$1,085.56

