Dnešní aktuální cena DPENGU je 0.005556 USD. Sledujte aktualizace cen DPENGU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DPENGU.

Více informací o DPENGU

Informace o ceně DPENGU

Co je to DPENGU

Oficiální webové stránky DPENGU

Tokenomika pro DPENGU

Předpověď cen DPENGU

Historie DPENGU

Průvodce nákupem (DPENGU)

Převodník DPENGU na fiat měnu

DPENGU Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DPENGU

Kurz DPENGU(DPENGU)

Aktuální cena 1 DPENGU na USD

$0.005556
$0.005556$0.005556
-2.44%1D
USD
Graf aktuální ceny DPENGU (DPENGU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:48:57 (UTC+8)

Informace o ceně DPENGU (DPENGU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00553
$ 0.00553$ 0.00553
Nejnižší za 24 h
$ 0.006118
$ 0.006118$ 0.006118
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00553
$ 0.00553$ 0.00553

$ 0.006118
$ 0.006118$ 0.006118

--
----

--
----

-0.04%

-2.44%

+12.67%

+12.67%

Cena DPENGU (DPENGU) v reálném čase je $ 0.005556. Za posledních 24 hodin se DPENGU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00553 do maxima $ 0.006118, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DPENGU v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DPENGU se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o -2.44% a za posledních 7 dní o +12.67%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DPENGU (DPENGU)

--
----

$ 41.39K
$ 41.39K$ 41.39K

$ 11.11M
$ 11.11M$ 11.11M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

TONCOIN

Aktuální tržní kapitalizace DPENGU je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 41.39K. Objem v oběhu DPENGU je --, přičemž celková zásoba je 2000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.11M.

Historie cen v USD pro DPENGU (DPENGU)

Sledujte změny cen DPENGU pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00013896-2.44%
30 dní$ -0.007649-57.93%
60 dní$ -0.094444-94.45%
90 dní$ -0.094444-94.45%
Změna ceny DPENGU dnes

Dnes zaznamenal DPENGU změnu o $ -0.00013896 (-2.44%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny DPENGU za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.007649 (-57.93%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny DPENGU za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DPENGU ke změně o $ -0.094444 (-94.45%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny DPENGU za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.094444 (-94.45%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům DPENGU (DPENGU)?

Podívejte se na stránku Historie cen DPENGU.

Co je DPENGU (DPENGU)

Dotpengu is a meme coin built on the TON ecosystem. Users can earn airdrops by farming $DPENGU.

DPENGU je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich DPENGU investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DPENGUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o DPENGU na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na DPENGU a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny DPENGU (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DPENGU (DPENGU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DPENGU (DPENGU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DPENGU.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DPENGU!

Tokenomika pro DPENGU (DPENGU)

Pochopení tokenomiky DPENGU (DPENGU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DPENGU hned teď!

Jak nakupovat DPENGU (DPENGU)

Snažíte se zjistit, jak koupit DPENGU? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit DPENGU podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DPENGU na místní měny

1 DPENGU(DPENGU) na VND
146.20614
1 DPENGU(DPENGU) na AUD
A$0.00844512
1 DPENGU(DPENGU) na GBP
0.00422256
1 DPENGU(DPENGU) na EUR
0.00477816
1 DPENGU(DPENGU) na USD
$0.005556
1 DPENGU(DPENGU) na MYR
RM0.02327964
1 DPENGU(DPENGU) na TRY
0.23351868
1 DPENGU(DPENGU) na JPY
¥0.850068
1 DPENGU(DPENGU) na ARS
ARS$7.99419504
1 DPENGU(DPENGU) na RUB
0.44664684
1 DPENGU(DPENGU) na INR
0.49359504
1 DPENGU(DPENGU) na IDR
Rp92.59996296
1 DPENGU(DPENGU) na PHP
0.32608164
1 DPENGU(DPENGU) na EGP
￡E.0.2614098
1 DPENGU(DPENGU) na BRL
R$0.02983572
1 DPENGU(DPENGU) na CAD
C$0.0077784
1 DPENGU(DPENGU) na BDT
0.67960992
1 DPENGU(DPENGU) na NGN
8.04047652
1 DPENGU(DPENGU) na COP
$21.3692094
1 DPENGU(DPENGU) na ZAR
R.0.0963966
1 DPENGU(DPENGU) na UAH
0.2330742
1 DPENGU(DPENGU) na TZS
T.Sh.13.6847058
1 DPENGU(DPENGU) na VES
Bs1.227876
1 DPENGU(DPENGU) na CLP
$5.233752
1 DPENGU(DPENGU) na PKR
Rs1.56062484
1 DPENGU(DPENGU) na KZT
2.94434664
1 DPENGU(DPENGU) na THB
฿0.17901432
1 DPENGU(DPENGU) na TWD
NT$0.17106924
1 DPENGU(DPENGU) na AED
د.إ0.02039052
1 DPENGU(DPENGU) na CHF
Fr0.0044448
1 DPENGU(DPENGU) na HKD
HK$0.04317012
1 DPENGU(DPENGU) na AMD
֏2.1262812
1 DPENGU(DPENGU) na MAD
.د.م0.051393
1 DPENGU(DPENGU) na MXN
$0.10311936
1 DPENGU(DPENGU) na SAR
ريال0.020835
1 DPENGU(DPENGU) na ETB
Br0.85684632
1 DPENGU(DPENGU) na KES
KSh0.71777964
1 DPENGU(DPENGU) na JOD
د.أ0.003939204
1 DPENGU(DPENGU) na PLN
0.02044608
1 DPENGU(DPENGU) na RON
лв0.02450196
1 DPENGU(DPENGU) na SEK
kr0.05267088
1 DPENGU(DPENGU) na BGN
лв0.00938964
1 DPENGU(DPENGU) na HUF
Ft1.86942732
1 DPENGU(DPENGU) na CZK
0.11717604
1 DPENGU(DPENGU) na KWD
د.ك0.001700136
1 DPENGU(DPENGU) na ILS
0.018057
1 DPENGU(DPENGU) na BOB
Bs0.03839196
1 DPENGU(DPENGU) na AZN
0.0094452
1 DPENGU(DPENGU) na TJS
SM0.05117076
1 DPENGU(DPENGU) na GEL
0.01505676
1 DPENGU(DPENGU) na AOA
Kz5.09257404
1 DPENGU(DPENGU) na BHD
.د.ب0.002089056
1 DPENGU(DPENGU) na BMD
$0.005556
1 DPENGU(DPENGU) na DKK
kr0.03594732
1 DPENGU(DPENGU) na HNL
L0.14623392
1 DPENGU(DPENGU) na MUR
0.25413144
1 DPENGU(DPENGU) na NAD
$0.09600768
1 DPENGU(DPENGU) na NOK
kr0.05622672
1 DPENGU(DPENGU) na NZD
$0.00966744
1 DPENGU(DPENGU) na PAB
B/.0.005556
1 DPENGU(DPENGU) na PGK
K0.02339076
1 DPENGU(DPENGU) na QAR
ر.ق0.02022384
1 DPENGU(DPENGU) na RSD
дин.0.56437848
1 DPENGU(DPENGU) na UZS
soʻm66.93974364
1 DPENGU(DPENGU) na ALL
L0.46564836
1 DPENGU(DPENGU) na ANG
ƒ0.00994524
1 DPENGU(DPENGU) na AWG
ƒ0.00994524
1 DPENGU(DPENGU) na BBD
$0.011112
1 DPENGU(DPENGU) na BAM
KM0.00933408
1 DPENGU(DPENGU) na BIF
Fr16.434648
1 DPENGU(DPENGU) na BND
$0.0072228
1 DPENGU(DPENGU) na BSD
$0.005556
1 DPENGU(DPENGU) na JMD
$0.89262696
1 DPENGU(DPENGU) na KHR
22.31322936
1 DPENGU(DPENGU) na KMF
Fr2.366856
1 DPENGU(DPENGU) na LAK
120.78260628
1 DPENGU(DPENGU) na LKR
රු1.69335768
1 DPENGU(DPENGU) na MDL
L0.0938964
1 DPENGU(DPENGU) na MGA
Ar25.027002
1 DPENGU(DPENGU) na MOP
P0.04450356
1 DPENGU(DPENGU) na MVR
0.0850068
1 DPENGU(DPENGU) na MWK
MK9.64582716
1 DPENGU(DPENGU) na MZN
MT0.3550284
1 DPENGU(DPENGU) na NPR
रु0.78884088
1 DPENGU(DPENGU) na PYG
39.403152
1 DPENGU(DPENGU) na RWF
Fr8.072868
1 DPENGU(DPENGU) na SBD
$0.04572588
1 DPENGU(DPENGU) na SCR
0.07589496
1 DPENGU(DPENGU) na SRD
$0.213906
1 DPENGU(DPENGU) na SVC
$0.048615
1 DPENGU(DPENGU) na SZL
L0.0963966
1 DPENGU(DPENGU) na TMT
m0.019446
1 DPENGU(DPENGU) na TND
د.ت0.016317972
1 DPENGU(DPENGU) na TTD
$0.03761412
1 DPENGU(DPENGU) na UGX
Sh19.357104
1 DPENGU(DPENGU) na XAF
Fr3.13914
1 DPENGU(DPENGU) na XCD
$0.0150012
1 DPENGU(DPENGU) na XOF
Fr3.13914
1 DPENGU(DPENGU) na XPF
Fr0.566712
1 DPENGU(DPENGU) na BWP
P0.07467264
1 DPENGU(DPENGU) na BZD
$0.01116756
1 DPENGU(DPENGU) na CVE
$0.53054244
1 DPENGU(DPENGU) na DJF
Fr0.983412
1 DPENGU(DPENGU) na DOP
$0.35608404
1 DPENGU(DPENGU) na DZD
د.ج0.72216888
1 DPENGU(DPENGU) na FJD
$0.01255656
1 DPENGU(DPENGU) na GNF
Fr48.30942
1 DPENGU(DPENGU) na GTQ
Q0.04261452
1 DPENGU(DPENGU) na GYD
$1.16353752
1 DPENGU(DPENGU) na ISK
kr0.6945

Zdroj DPENGU

Pokud chcete se podrobněji seznámit s DPENGU, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka DPENGU
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DPENGU

Jakou hodnotu má dnes DPENGU (DPENGU)?
Aktuální cena DPENGU v USD je 0.005556 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DPENGU v USD?
Aktuální cena DPENGU v USD je $ 0.005556. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DPENGU?
Tržní kapitalizace DPENGU je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DPENGU v oběhu?
Objem DPENGU v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DPENGU?
DPENGU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DPENGU?
DPENGU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování DPENGU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DPENGU je $ 41.39K USD.
Dosáhne DPENGU letos vyšší ceny?
DPENGU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDPENGU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:48:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DPENGU (DPENGU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod DPENGU na USD

Částka

DPENGU
DPENGU
USD
USD

1 DPENGU = 0.005556 USD

Obchodujte DPENGU

DPENGU/USDT
$0.005556
$0.005556$0.005556
-2.44%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

