BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Dora Factory je 0.0128 USD. Sledujte aktualizace cen DORAFACTORY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DORAFACTORY.Dnešní aktuální cena Dora Factory je 0.0128 USD. Sledujte aktualizace cen DORAFACTORY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DORAFACTORY.

Více informací o DORAFACTORY

Informace o ceně DORAFACTORY

Co je to DORAFACTORY

Bílá kniha pro DORAFACTORY

Oficiální webové stránky DORAFACTORY

Tokenomika pro DORAFACTORY

Předpověď cen DORAFACTORY

Historie DORAFACTORY

Průvodce nákupem (DORAFACTORY)

Převodník DORAFACTORY na fiat měnu

DORAFACTORY Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Dora Factory

Kurz Dora Factory(DORAFACTORY)

Aktuální cena 1 DORAFACTORY na USD

$0.0128
$0.0128$0.0128
-1.31%1D
USD
Graf aktuální ceny Dora Factory (DORAFACTORY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:48:49 (UTC+8)

Informace o ceně Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01264
$ 0.01264$ 0.01264
Nejnižší za 24 h
$ 0.01307
$ 0.01307$ 0.01307
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01264
$ 0.01264$ 0.01264

$ 0.01307
$ 0.01307$ 0.01307

--
----

--
----

+0.15%

-1.31%

-4.84%

-4.84%

Cena Dora Factory (DORAFACTORY) v reálném čase je $ 0.0128. Za posledních 24 hodin se DORAFACTORY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01264 do maxima $ 0.01307, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DORAFACTORY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DORAFACTORY se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -1.31% a za posledních 7 dní o -4.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dora Factory (DORAFACTORY)

--
----

$ 58.01K
$ 58.01K$ 58.01K

$ 12.80M
$ 12.80M$ 12.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Aktuální tržní kapitalizace Dora Factory je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.01K. Objem v oběhu DORAFACTORY je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.80M.

Historie cen v USD pro Dora Factory (DORAFACTORY)

Sledujte změny cen Dora Factory pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001699-1.31%
30 dní$ -0.00449-25.97%
60 dní$ -0.0082-39.05%
90 dní$ -0.00643-33.44%
Změna ceny Dora Factory dnes

Dnes zaznamenal DORAFACTORY změnu o $ -0.0001699 (-1.31%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Dora Factory za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00449 (-25.97%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Dora Factory za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DORAFACTORY ke změně o $ -0.0082 (-39.05%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Dora Factory za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00643 (-33.44%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Dora Factory (DORAFACTORY)?

Podívejte se na stránku Historie cen Dora Factory.

Co je Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Dora Factory investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DORAFACTORYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Dora Factory na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Dora Factory a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Dora Factory (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dora Factory (DORAFACTORY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dora Factory (DORAFACTORY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dora Factory.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dora Factory!

Tokenomika pro Dora Factory (DORAFACTORY)

Pochopení tokenomiky Dora Factory (DORAFACTORY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DORAFACTORY hned teď!

Jak nakupovat Dora Factory (DORAFACTORY)

Snažíte se zjistit, jak koupit Dora Factory? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Dora Factory podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DORAFACTORY na místní měny

1 Dora Factory(DORAFACTORY) na VND
336.832
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na AUD
A$0.019456
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na GBP
0.009728
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na EUR
0.011008
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na USD
$0.0128
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MYR
RM0.053632
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na TRY
0.537984
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na JPY
¥1.9584
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na ARS
ARS$18.417152
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na RUB
1.028992
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na INR
1.137152
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na IDR
Rp213.333248
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na PHP
0.751232
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na EGP
￡E.0.60224
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BRL
R$0.068736
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na CAD
C$0.01792
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BDT
1.565696
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na NGN
18.523776
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na COP
$49.23072
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na ZAR
R.0.22208
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na UAH
0.53696
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na TZS
T.Sh.31.52704
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na VES
Bs2.8288
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na CLP
$12.0576
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na PKR
Rs3.595392
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na KZT
6.783232
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na THB
฿0.412416
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na TWD
NT$0.394112
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na AED
د.إ0.046976
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na CHF
Fr0.01024
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na HKD
HK$0.099456
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na AMD
֏4.89856
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MAD
.د.م0.1184
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MXN
$0.237568
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na SAR
ريال0.048
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na ETB
Br1.974016
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na KES
KSh1.653632
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na JOD
د.أ0.0090752
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na PLN
0.047104
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na RON
лв0.056448
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na SEK
kr0.121344
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BGN
лв0.021632
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na HUF
Ft4.306816
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na CZK
0.269952
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na KWD
د.ك0.0039168
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na ILS
0.0416
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BOB
Bs0.088448
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na AZN
0.02176
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na TJS
SM0.117888
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na GEL
0.034688
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na AOA
Kz11.732352
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BHD
.د.ب0.0048128
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BMD
$0.0128
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na DKK
kr0.082816
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na HNL
L0.336896
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MUR
0.585472
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na NAD
$0.221184
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na NOK
kr0.129536
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na NZD
$0.022272
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na PAB
B/.0.0128
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na PGK
K0.053888
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na QAR
ر.ق0.046592
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na RSD
дин.1.300224
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na UZS
soʻm154.216832
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na ALL
L1.072768
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na ANG
ƒ0.022912
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na AWG
ƒ0.022912
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BBD
$0.0256
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BAM
KM0.021504
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BIF
Fr37.8624
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BND
$0.01664
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BSD
$0.0128
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na JMD
$2.056448
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na KHR
51.405568
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na KMF
Fr5.4528
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na LAK
278.260864
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na LKR
රු3.901184
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MDL
L0.21632
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MGA
Ar57.6576
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MOP
P0.102528
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MVR
0.19584
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MWK
MK22.222208
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na MZN
MT0.81792
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na NPR
रु1.817344
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na PYG
90.7776
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na RWF
Fr18.5984
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na SBD
$0.105344
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na SCR
0.174848
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na SRD
$0.4928
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na SVC
$0.112
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na SZL
L0.22208
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na TMT
m0.0448
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na TND
د.ت0.0375936
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na TTD
$0.086656
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na UGX
Sh44.5952
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na XAF
Fr7.232
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na XCD
$0.03456
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na XOF
Fr7.232
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na XPF
Fr1.3056
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BWP
P0.172032
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na BZD
$0.025728
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na CVE
$1.222272
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na DJF
Fr2.2656
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na DOP
$0.820352
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na DZD
د.ج1.663744
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na FJD
$0.028928
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na GNF
Fr111.296
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na GTQ
Q0.098176
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na GYD
$2.680576
1 Dora Factory(DORAFACTORY) na ISK
kr1.6

Zdroj Dora Factory

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Dora Factory, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Dora Factory
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dora Factory

Jakou hodnotu má dnes Dora Factory (DORAFACTORY)?
Aktuální cena DORAFACTORY v USD je 0.0128 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DORAFACTORY v USD?
Aktuální cena DORAFACTORY v USD je $ 0.0128. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dora Factory?
Tržní kapitalizace DORAFACTORY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DORAFACTORY v oběhu?
Objem DORAFACTORY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DORAFACTORY?
DORAFACTORY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DORAFACTORY?
DORAFACTORY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování DORAFACTORY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DORAFACTORY je $ 58.01K USD.
Dosáhne DORAFACTORY letos vyšší ceny?
DORAFACTORY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDORAFACTORY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:48:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dora Factory (DORAFACTORY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod DORAFACTORY na USD

Částka

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.0128 USD

Obchodujte DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0.0128
$0.0128$0.0128
-1.38%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,937.68
$109,937.68$109,937.68

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.15
$3,854.15$3,854.15

-0.17%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02482
$0.02482$0.02482

-22.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.31
$185.31$185.31

-1.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.15
$3,854.15$3,854.15

-0.17%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,937.68
$109,937.68$109,937.68

-0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.31
$185.31$185.31

-1.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5007
$2.5007$2.5007

-0.92%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.96
$1,084.96$1,084.96

+0.05%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+56.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000554
$0.000554$0.000554

+177.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0051
$0.0051$0.0051

+104.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20987
$0.20987$0.20987

+50.77%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004566
$0.0004566$0.0004566

+41.93%