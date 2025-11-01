BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DMCC je 0.006 USD. Sledujte aktualizace cen DMCC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DMCC.

Více informací o DMCC

Informace o ceně DMCC

Co je to DMCC

Bílá kniha pro DMCC

Oficiální webové stránky DMCC

Tokenomika pro DMCC

Předpověď cen DMCC

Historie DMCC

Průvodce nákupem (DMCC)

Převodník DMCC na fiat měnu

DMCC Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DMCC

Kurz DMCC(DMCC)

Aktuální cena 1 DMCC na USD

$0.006
+17.18%1D
USD
Graf aktuální ceny DMCC (DMCC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:48:32 (UTC+8)

Informace o ceně DMCC (DMCC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00282
Nejnižší za 24 h
$ 0.00613
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00282
$ 0.00613
--
--
+7.14%

+17.18%

-39.34%

-39.34%

Cena DMCC (DMCC) v reálném čase je $ 0.006. Za posledních 24 hodin se DMCC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00282 do maxima $ 0.00613, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DMCC v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DMCC se za poslední hodinu změnila o +7.14%, za 24 hodin o +17.18% a za posledních 7 dní o -39.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DMCC (DMCC)

--
$ 19.78K
$ 12.00M
--
2,000,000,000
ETH

Aktuální tržní kapitalizace DMCC je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 19.78K. Objem v oběhu DMCC je --, přičemž celková zásoba je 2000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.00M.

Historie cen v USD pro DMCC (DMCC)

Sledujte změny cen DMCC pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0008797+17.18%
30 dní$ -0.01304-68.49%
60 dní$ -0.009-60.00%
90 dní$ -0.009-60.00%
Změna ceny DMCC dnes

Dnes zaznamenal DMCC změnu o $ +0.0008797 (+17.18%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny DMCC za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01304 (-68.49%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny DMCC za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DMCC ke změně o $ -0.009 (-60.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny DMCC za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.009 (-60.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům DMCC (DMCC)?

Podívejte se na stránku Historie cen DMCC.

Co je DMCC (DMCC)

DMCC is a blockchain-powered music ecosystem where creators can produce AI-generated music using DAIM, distribute it through platforms like MyTube, and engage directly with fans who can support artists by sending DMCC tokens. It enables a decentralized, creator-driven economy for music production, sharing, and reward.

DMCC je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich DMCC investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DMCCa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o DMCC na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na DMCC a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny DMCC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DMCC (DMCC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DMCC (DMCC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DMCC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DMCC!

Tokenomika pro DMCC (DMCC)

Pochopení tokenomiky DMCC (DMCC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DMCC hned teď!

Jak nakupovat DMCC (DMCC)

Snažíte se zjistit, jak koupit DMCC? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit DMCC podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DMCC na místní měny

1 DMCC(DMCC) na VND
157.89
1 DMCC(DMCC) na AUD
A$0.00912
1 DMCC(DMCC) na GBP
0.00456
1 DMCC(DMCC) na EUR
0.00516
1 DMCC(DMCC) na USD
$0.006
1 DMCC(DMCC) na MYR
RM0.02514
1 DMCC(DMCC) na TRY
0.25218
1 DMCC(DMCC) na JPY
¥0.918
1 DMCC(DMCC) na ARS
ARS$8.63304
1 DMCC(DMCC) na RUB
0.48234
1 DMCC(DMCC) na INR
0.53304
1 DMCC(DMCC) na IDR
Rp99.99996
1 DMCC(DMCC) na PHP
0.35214
1 DMCC(DMCC) na EGP
￡E.0.2823
1 DMCC(DMCC) na BRL
R$0.03222
1 DMCC(DMCC) na CAD
C$0.0084
1 DMCC(DMCC) na BDT
0.73392
1 DMCC(DMCC) na NGN
8.68302
1 DMCC(DMCC) na COP
$23.0769
1 DMCC(DMCC) na ZAR
R.0.1041
1 DMCC(DMCC) na UAH
0.2517
1 DMCC(DMCC) na TZS
T.Sh.14.7783
1 DMCC(DMCC) na VES
Bs1.326
1 DMCC(DMCC) na CLP
$5.652
1 DMCC(DMCC) na PKR
Rs1.68534
1 DMCC(DMCC) na KZT
3.17964
1 DMCC(DMCC) na THB
฿0.19332
1 DMCC(DMCC) na TWD
NT$0.18474
1 DMCC(DMCC) na AED
د.إ0.02202
1 DMCC(DMCC) na CHF
Fr0.0048
1 DMCC(DMCC) na HKD
HK$0.04662
1 DMCC(DMCC) na AMD
֏2.2962
1 DMCC(DMCC) na MAD
.د.م0.0555
1 DMCC(DMCC) na MXN
$0.11136
1 DMCC(DMCC) na SAR
ريال0.0225
1 DMCC(DMCC) na ETB
Br0.92532
1 DMCC(DMCC) na KES
KSh0.77514
1 DMCC(DMCC) na JOD
د.أ0.004254
1 DMCC(DMCC) na PLN
0.02208
1 DMCC(DMCC) na RON
лв0.02646
1 DMCC(DMCC) na SEK
kr0.05688
1 DMCC(DMCC) na BGN
лв0.01014
1 DMCC(DMCC) na HUF
Ft2.01882
1 DMCC(DMCC) na CZK
0.12654
1 DMCC(DMCC) na KWD
د.ك0.001836
1 DMCC(DMCC) na ILS
0.0195
1 DMCC(DMCC) na BOB
Bs0.04146
1 DMCC(DMCC) na AZN
0.0102
1 DMCC(DMCC) na TJS
SM0.05526
1 DMCC(DMCC) na GEL
0.01626
1 DMCC(DMCC) na AOA
Kz5.49954
1 DMCC(DMCC) na BHD
.د.ب0.002256
1 DMCC(DMCC) na BMD
$0.006
1 DMCC(DMCC) na DKK
kr0.03882
1 DMCC(DMCC) na HNL
L0.15792
1 DMCC(DMCC) na MUR
0.27444
1 DMCC(DMCC) na NAD
$0.10368
1 DMCC(DMCC) na NOK
kr0.06072
1 DMCC(DMCC) na NZD
$0.01044
1 DMCC(DMCC) na PAB
B/.0.006
1 DMCC(DMCC) na PGK
K0.02526
1 DMCC(DMCC) na QAR
ر.ق0.02184
1 DMCC(DMCC) na RSD
дин.0.60948
1 DMCC(DMCC) na UZS
soʻm72.28914
1 DMCC(DMCC) na ALL
L0.50286
1 DMCC(DMCC) na ANG
ƒ0.01074
1 DMCC(DMCC) na AWG
ƒ0.01074
1 DMCC(DMCC) na BBD
$0.012
1 DMCC(DMCC) na BAM
KM0.01008
1 DMCC(DMCC) na BIF
Fr17.748
1 DMCC(DMCC) na BND
$0.0078
1 DMCC(DMCC) na BSD
$0.006
1 DMCC(DMCC) na JMD
$0.96396
1 DMCC(DMCC) na KHR
24.09636
1 DMCC(DMCC) na KMF
Fr2.556
1 DMCC(DMCC) na LAK
130.43478
1 DMCC(DMCC) na LKR
රු1.82868
1 DMCC(DMCC) na MDL
L0.1014
1 DMCC(DMCC) na MGA
Ar27.027
1 DMCC(DMCC) na MOP
P0.04806
1 DMCC(DMCC) na MVR
0.0918
1 DMCC(DMCC) na MWK
MK10.41666
1 DMCC(DMCC) na MZN
MT0.3834
1 DMCC(DMCC) na NPR
रु0.85188
1 DMCC(DMCC) na PYG
42.552
1 DMCC(DMCC) na RWF
Fr8.718
1 DMCC(DMCC) na SBD
$0.04938
1 DMCC(DMCC) na SCR
0.08196
1 DMCC(DMCC) na SRD
$0.231
1 DMCC(DMCC) na SVC
$0.0525
1 DMCC(DMCC) na SZL
L0.1041
1 DMCC(DMCC) na TMT
m0.021
1 DMCC(DMCC) na TND
د.ت0.017622
1 DMCC(DMCC) na TTD
$0.04062
1 DMCC(DMCC) na UGX
Sh20.904
1 DMCC(DMCC) na XAF
Fr3.39
1 DMCC(DMCC) na XCD
$0.0162
1 DMCC(DMCC) na XOF
Fr3.39
1 DMCC(DMCC) na XPF
Fr0.612
1 DMCC(DMCC) na BWP
P0.08064
1 DMCC(DMCC) na BZD
$0.01206
1 DMCC(DMCC) na CVE
$0.57294
1 DMCC(DMCC) na DJF
Fr1.062
1 DMCC(DMCC) na DOP
$0.38454
1 DMCC(DMCC) na DZD
د.ج0.77988
1 DMCC(DMCC) na FJD
$0.01356
1 DMCC(DMCC) na GNF
Fr52.17
1 DMCC(DMCC) na GTQ
Q0.04602
1 DMCC(DMCC) na GYD
$1.25652
1 DMCC(DMCC) na ISK
kr0.75

Zdroj DMCC

Pokud chcete se podrobněji seznámit s DMCC, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka DMCC
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DMCC

Jakou hodnotu má dnes DMCC (DMCC)?
Aktuální cena DMCC v USD je 0.006 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DMCC v USD?
Aktuální cena DMCC v USD je $ 0.006. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DMCC?
Tržní kapitalizace DMCC je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DMCC v oběhu?
Objem DMCC v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DMCC?
DMCC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DMCC?
DMCC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování DMCC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DMCC je $ 19.78K USD.
Dosáhne DMCC letos vyšší ceny?
DMCC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDMCC, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DMCC (DMCC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod DMCC na USD

Částka

DMCC
DMCC
USD
USD

1 DMCC = 0.006 USD

Obchodujte DMCC

DMCC/USDT
$0.006
+16.95%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

