Dnešní aktuální cena Dill je 0.00311 USD. Sledujte aktualizace cen DL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DL.

Více informací o DL

Informace o ceně DL

Co je to DL

Bílá kniha pro DL

Oficiální webové stránky DL

Tokenomika pro DL

Předpověď cen DL

Historie DL

Průvodce nákupem (DL)

Převodník DL na fiat měnu

DL Spot

DL USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Dill

Kurz Dill(DL)

Aktuální cena 1 DL na USD

$0.00311
$0.00311$0.00311
-3.44%1D
USD
Graf aktuální ceny Dill (DL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:48:13 (UTC+8)

Informace o ceně Dill (DL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.003058
$ 0.003058$ 0.003058
Nejnižší za 24 h
$ 0.003353
$ 0.003353$ 0.003353
Nejvyšší za 24 h

$ 0.003058
$ 0.003058$ 0.003058

$ 0.003353
$ 0.003353$ 0.003353

$ 0.01977908990922744
$ 0.01977908990922744$ 0.01977908990922744

$ 0.003132065406692316
$ 0.003132065406692316$ 0.003132065406692316

-0.07%

-3.44%

-21.31%

-21.31%

Cena Dill (DL) v reálném čase je $ 0.00311. Za posledních 24 hodin se DL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.003058 do maxima $ 0.003353, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DL v historii je $ 0.01977908990922744, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.003132065406692316.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DL se za poslední hodinu změnila o -0.07%, za 24 hodin o -3.44% a za posledních 7 dní o -21.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dill (DL)

No.1565

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

$ 56.04K
$ 56.04K$ 56.04K

$ 18.66M
$ 18.66M$ 18.66M

1.19B
1.19B 1.19B

6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

19.75%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Dill je $ 3.69M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.04K. Objem v oběhu DL je 1.19B, přičemž celková zásoba je 6000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.66M.

Historie cen v USD pro Dill (DL)

Sledujte změny cen Dill pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001108-3.44%
30 dní$ -0.00404-56.51%
60 dní$ -0.00109-25.96%
90 dní$ -0.00109-25.96%
Změna ceny Dill dnes

Dnes zaznamenal DL změnu o $ -0.0001108 (-3.44%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Dill za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00404 (-56.51%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Dill za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DL ke změně o $ -0.00109 (-25.96%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Dill za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00109 (-25.96%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Dill (DL)?

Podívejte se na stránku Historie cen Dill.

Co je Dill (DL)

Dill is a new paradigm layer 1 with maximum decentralization and infinite scalability.

Dill je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Dill investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DLa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Dill na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Dill a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Dill (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dill (DL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dill (DL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dill.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dill!

Tokenomika pro Dill (DL)

Pochopení tokenomiky Dill (DL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DL hned teď!

Jak nakupovat Dill (DL)

Snažíte se zjistit, jak koupit Dill? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Dill podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DL na místní měny

Zdroj Dill

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Dill, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Dill
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dill

Jakou hodnotu má dnes Dill (DL)?
Aktuální cena DL v USD je 0.00311 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DL v USD?
Aktuální cena DL v USD je $ 0.00311. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dill?
Tržní kapitalizace DL je $ 3.69M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DL v oběhu?
Objem DL v oběhu je 1.19B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DL?
DL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01977908990922744 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DL?
DL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.003132065406692316 USD.
Jaký je objem obchodování DL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DL je $ 56.04K USD.
Dosáhne DL letos vyšší ceny?
DL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:48:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dill (DL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod DL na USD

Částka

DL
DL
USD
USD

1 DL = 0.00311 USD

Obchodujte DL

DL/USDT
$0.00311
$0.00311$0.00311
-3.56%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

