Dnešní aktuální cena Roboton je 0.005306 USD. Sledujte aktualizace cen DCT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DCT.

Kurz Roboton(DCT)

Aktuální cena 1 DCT na USD

$0.005306
$0.005306
-0.09%1D
USD
Graf aktuální ceny Roboton (DCT)
Informace o ceně Roboton (DCT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.005298
$ 0.005298
Nejnižší za 24 h
$ 0.005316
$ 0.005316
Nejvyšší za 24 h

$ 0.005298
$ 0.005298

$ 0.005316
$ 0.005316

--
--

--
--

-0.08%

-0.09%

-0.08%

-0.08%

Cena Roboton (DCT) v reálném čase je $ 0.005306. Za posledních 24 hodin se DCT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.005298 do maxima $ 0.005316, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DCT v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DCT se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -0.09% a za posledních 7 dní o -0.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Roboton (DCT)

--
--

$ 50.08K
$ 50.08K

$ 265.30M
$ 265.30M

--
--

50,000,000,000
50,000,000,000

TRX

Aktuální tržní kapitalizace Roboton je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 50.08K. Objem v oběhu DCT je --, přičemž celková zásoba je 50000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 265.30M.

Historie cen v USD pro Roboton (DCT)

Sledujte změny cen Roboton pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00000478-0.09%
30 dní$ -0.000657-11.02%
60 dní$ +0.000007+0.13%
90 dní$ +0.00003+0.56%
Změna ceny Roboton dnes

Dnes zaznamenal DCT změnu o $ -0.00000478 (-0.09%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Roboton za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000657 (-11.02%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Roboton za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DCT ke změně o $ +0.000007 (+0.13%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Roboton za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00003 (+0.56%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Roboton (DCT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Roboton.

Co je Roboton (DCT)

Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.

Roboton je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Roboton investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DCTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Roboton na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Roboton a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Roboton (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Roboton (DCT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Roboton (DCT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Roboton.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Roboton!

Tokenomika pro Roboton (DCT)

Pochopení tokenomiky Roboton (DCT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DCT hned teď!

Jak nakupovat Roboton (DCT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Roboton? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Roboton podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DCT na místní měny

1 Roboton(DCT) na VND
139.62739
1 Roboton(DCT) na AUD
A$0.00806512
1 Roboton(DCT) na GBP
0.00403256
1 Roboton(DCT) na EUR
0.00456316
1 Roboton(DCT) na USD
$0.005306
1 Roboton(DCT) na MYR
RM0.02223214
1 Roboton(DCT) na TRY
0.22301118
1 Roboton(DCT) na JPY
¥0.817124
1 Roboton(DCT) na ARS
ARS$7.61262432
1 Roboton(DCT) na RUB
0.42654934
1 Roboton(DCT) na INR
0.47101362
1 Roboton(DCT) na IDR
Rp88.43329796
1 Roboton(DCT) na PHP
0.31140914
1 Roboton(DCT) na EGP
￡E.0.24985954
1 Roboton(DCT) na BRL
R$0.02849322
1 Roboton(DCT) na CAD
C$0.0074284
1 Roboton(DCT) na BDT
0.64902992
1 Roboton(DCT) na NGN
7.66759448
1 Roboton(DCT) na COP
$20.4076719
1 Roboton(DCT) na ZAR
R.0.0920591
1 Roboton(DCT) na UAH
0.2225867
1 Roboton(DCT) na TZS
T.Sh.13.00489988
1 Roboton(DCT) na VES
Bs1.172626
1 Roboton(DCT) na CLP
$4.998252
1 Roboton(DCT) na PKR
Rs1.4984144
1 Roboton(DCT) na KZT
2.80146188
1 Roboton(DCT) na THB
฿0.17095932
1 Roboton(DCT) na TWD
NT$0.16337174
1 Roboton(DCT) na AED
د.إ0.01947302
1 Roboton(DCT) na CHF
Fr0.0042448
1 Roboton(DCT) na HKD
HK$0.04122762
1 Roboton(DCT) na AMD
֏2.02360228
1 Roboton(DCT) na MAD
.د.م0.04897438
1 Roboton(DCT) na MXN
$0.09847936
1 Roboton(DCT) na SAR
ريال0.0198975
1 Roboton(DCT) na ETB
Br0.81516078
1 Roboton(DCT) na KES
KSh0.68362504
1 Roboton(DCT) na JOD
د.أ0.003761954
1 Roboton(DCT) na PLN
0.01952608
1 Roboton(DCT) na RON
лв0.02339946
1 Roboton(DCT) na SEK
kr0.05030088
1 Roboton(DCT) na BGN
лв0.00891408
1 Roboton(DCT) na HUF
Ft1.78530982
1 Roboton(DCT) na CZK
0.11190354
1 Roboton(DCT) na KWD
د.ك0.001623636
1 Roboton(DCT) na ILS
0.0172445
1 Roboton(DCT) na BOB
Bs0.03666446
1 Roboton(DCT) na AZN
0.0090202
1 Roboton(DCT) na TJS
SM0.04870908
1 Roboton(DCT) na GEL
0.01437926
1 Roboton(DCT) na AOA
Kz4.86342654
1 Roboton(DCT) na BHD
.د.ب0.00198975
1 Roboton(DCT) na BMD
$0.005306
1 Roboton(DCT) na DKK
kr0.03432982
1 Roboton(DCT) na HNL
L0.13912332
1 Roboton(DCT) na MUR
0.24269644
1 Roboton(DCT) na NAD
$0.09174074
1 Roboton(DCT) na NOK
kr0.05369672
1 Roboton(DCT) na NZD
$0.00923244
1 Roboton(DCT) na PAB
B/.0.005306
1 Roboton(DCT) na PGK
K0.0222852
1 Roboton(DCT) na QAR
ر.ق0.01926078
1 Roboton(DCT) na RSD
дин.0.53898348
1 Roboton(DCT) na UZS
soʻm63.16665656
1 Roboton(DCT) na ALL
L0.44299794
1 Roboton(DCT) na ANG
ƒ0.00949774
1 Roboton(DCT) na AWG
ƒ0.00949774
1 Roboton(DCT) na BBD
$0.010612
1 Roboton(DCT) na BAM
KM0.00891408
1 Roboton(DCT) na BIF
Fr15.509438
1 Roboton(DCT) na BND
$0.00684474
1 Roboton(DCT) na BSD
$0.005306
1 Roboton(DCT) na JMD
$0.8492253
1 Roboton(DCT) na KHR
21.224
1 Roboton(DCT) na KMF
Fr2.260356
1 Roboton(DCT) na LAK
115.34782378
1 Roboton(DCT) na LKR
රු1.61079548
1 Roboton(DCT) na MDL
L0.09004282
1 Roboton(DCT) na MGA
Ar23.7936958
1 Roboton(DCT) na MOP
P0.04250106
1 Roboton(DCT) na MVR
0.0811818
1 Roboton(DCT) na MWK
MK9.1799106
1 Roboton(DCT) na MZN
MT0.3390534
1 Roboton(DCT) na NPR
रु0.75048064
1 Roboton(DCT) na PYG
37.630152
1 Roboton(DCT) na RWF
Fr7.709618
1 Roboton(DCT) na SBD
$0.04366838
1 Roboton(DCT) na SCR
0.07247996
1 Roboton(DCT) na SRD
$0.204281
1 Roboton(DCT) na SVC
$0.0464275
1 Roboton(DCT) na SZL
L0.09174074
1 Roboton(DCT) na TMT
m0.018571
1 Roboton(DCT) na TND
د.ت0.015620864
1 Roboton(DCT) na TTD
$0.03592162
1 Roboton(DCT) na UGX
Sh18.422432
1 Roboton(DCT) na XAF
Fr2.99789
1 Roboton(DCT) na XCD
$0.0143262
1 Roboton(DCT) na XOF
Fr2.99789
1 Roboton(DCT) na XPF
Fr0.541212
1 Roboton(DCT) na BWP
P0.07104734
1 Roboton(DCT) na BZD
$0.01066506
1 Roboton(DCT) na CVE
$0.5043353
1 Roboton(DCT) na DJF
Fr0.939162
1 Roboton(DCT) na DOP
$0.33990236
1 Roboton(DCT) na DZD
د.ج0.68962082
1 Roboton(DCT) na FJD
$0.01199156
1 Roboton(DCT) na GNF
Fr45.73772
1 Roboton(DCT) na GTQ
Q0.04053784
1 Roboton(DCT) na GYD
$1.11118252
1 Roboton(DCT) na ISK
kr0.657944

Zdroj Roboton

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Roboton, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Roboton
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Roboton

Jakou hodnotu má dnes Roboton (DCT)?
Aktuální cena DCT v USD je 0.005306 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DCT v USD?
Aktuální cena DCT v USD je $ 0.005306. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Roboton?
Tržní kapitalizace DCT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DCT v oběhu?
Objem DCT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DCT?
DCT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DCT?
DCT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování DCT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DCT je $ 50.08K USD.
Dosáhne DCT letos vyšší ceny?
DCT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDCT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Roboton (DCT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

$0.005306
$110,199.76

$3,864.53

$0.02464

$186.10

$1.0004

$3,864.53

$110,199.76

$186.10

$2.5097

$1,087.90

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000436

$0.0044

$0.00000101

$19.695

$0.0029917

