Dnešní aktuální cena Crepe je 0.00003524 USD. Sledujte aktualizace cen CREPE1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CREPE1.

Více informací o CREPE1

Informace o ceně CREPE1

Co je to CREPE1

Tokenomika pro CREPE1

Předpověď cen CREPE1

Historie CREPE1

Průvodce nákupem (CREPE1)

Převodník CREPE1 na fiat měnu

CREPE1 Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Crepe

Kurz Crepe(CREPE1)

Aktuální cena 1 CREPE1 na USD

$0.00003524
$0.00003524$0.00003524
-17.28%1D
USD
Graf aktuální ceny Crepe (CREPE1)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:46:41 (UTC+8)

Informace o ceně Crepe (CREPE1) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000031781
$ 0.000031781$ 0.000031781
Nejnižší za 24 h
$ 0.00004899
$ 0.00004899$ 0.00004899
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000031781
$ 0.000031781$ 0.000031781

$ 0.00004899
$ 0.00004899$ 0.00004899

--
----

--
----

-7.21%

-17.28%

-49.73%

-49.73%

Cena Crepe (CREPE1) v reálném čase je $ 0.00003524. Za posledních 24 hodin se CREPE1 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000031781 do maxima $ 0.00004899, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CREPE1 v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CREPE1 se za poslední hodinu změnila o -7.21%, za 24 hodin o -17.28% a za posledních 7 dní o -49.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Crepe (CREPE1)

--
----

$ 215.57K
$ 215.57K$ 215.57K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Crepe je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 215.57K. Objem v oběhu CREPE1 je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Crepe (CREPE1)

Sledujte změny cen Crepe pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00000736155-17.28%
30 dní$ +0.000013132+59.39%
60 dní$ +0.0000244+225.09%
90 dní$ +0.00003124+781.00%
Změna ceny Crepe dnes

Dnes zaznamenal CREPE1 změnu o $ -0.00000736155 (-17.28%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Crepe za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.000013132 (+59.39%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Crepe za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CREPE1 ke změně o $ +0.0000244 (+225.09%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Crepe za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00003124 (+781.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Crepe (CREPE1)?

Podívejte se na stránku Historie cen Crepe.

Co je Crepe (CREPE1)

CREPE1 is a BSC-based project featuring golden avatars, with a narrative positioned against CAKE.

Crepe je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Crepe investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CREPE1a zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Crepe na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Crepe a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Crepe (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Crepe (CREPE1) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Crepe (CREPE1) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Crepe.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Crepe!

Tokenomika pro Crepe (CREPE1)

Pochopení tokenomiky Crepe (CREPE1) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CREPE1 hned teď!

Jak nakupovat Crepe (CREPE1)

Snažíte se zjistit, jak koupit Crepe? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Crepe podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CREPE1 na místní měny

1 Crepe(CREPE1) na VND
0.9273406
1 Crepe(CREPE1) na AUD
A$0.0000535648
1 Crepe(CREPE1) na GBP
0.0000267824
1 Crepe(CREPE1) na EUR
0.0000303064
1 Crepe(CREPE1) na USD
$0.00003524
1 Crepe(CREPE1) na MYR
RM0.0001476556
1 Crepe(CREPE1) na TRY
0.0014811372
1 Crepe(CREPE1) na JPY
¥0.00539172
1 Crepe(CREPE1) na ARS
ARS$0.0507047216
1 Crepe(CREPE1) na RUB
0.0028329436
1 Crepe(CREPE1) na INR
0.0031307216
1 Crepe(CREPE1) na IDR
Rp0.5873330984
1 Crepe(CREPE1) na PHP
0.0020682356
1 Crepe(CREPE1) na EGP
￡E.0.001658042
1 Crepe(CREPE1) na BRL
R$0.0001892388
1 Crepe(CREPE1) na CAD
C$0.000049336
1 Crepe(CREPE1) na BDT
0.0043105568
1 Crepe(CREPE1) na NGN
0.0509982708
1 Crepe(CREPE1) na COP
$0.135538326
1 Crepe(CREPE1) na ZAR
R.0.000611414
1 Crepe(CREPE1) na UAH
0.001478318
1 Crepe(CREPE1) na TZS
T.Sh.0.086797882
1 Crepe(CREPE1) na VES
Bs0.00778804
1 Crepe(CREPE1) na CLP
$0.03319608
1 Crepe(CREPE1) na PKR
Rs0.0098985636
1 Crepe(CREPE1) na KZT
0.0186750856
1 Crepe(CREPE1) na THB
฿0.0011354328
1 Crepe(CREPE1) na TWD
NT$0.0010850396
1 Crepe(CREPE1) na AED
د.إ0.0001293308
1 Crepe(CREPE1) na CHF
Fr0.000028192
1 Crepe(CREPE1) na HKD
HK$0.0002738148
1 Crepe(CREPE1) na AMD
֏0.013486348
1 Crepe(CREPE1) na MAD
.د.م0.00032597
1 Crepe(CREPE1) na MXN
$0.0006540544
1 Crepe(CREPE1) na SAR
ريال0.00013215
1 Crepe(CREPE1) na ETB
Br0.0054347128
1 Crepe(CREPE1) na KES
KSh0.0045526556
1 Crepe(CREPE1) na JOD
د.أ0.00002498516
1 Crepe(CREPE1) na PLN
0.0001296832
1 Crepe(CREPE1) na RON
лв0.0001554084
1 Crepe(CREPE1) na SEK
kr0.0003340752
1 Crepe(CREPE1) na BGN
лв0.0000595556
1 Crepe(CREPE1) na HUF
Ft0.0118572028
1 Crepe(CREPE1) na CZK
0.0007432116
1 Crepe(CREPE1) na KWD
د.ك0.00001078344
1 Crepe(CREPE1) na ILS
0.00011453
1 Crepe(CREPE1) na BOB
Bs0.0002435084
1 Crepe(CREPE1) na AZN
0.000059908
1 Crepe(CREPE1) na TJS
SM0.0003245604
1 Crepe(CREPE1) na GEL
0.0000955004
1 Crepe(CREPE1) na AOA
Kz0.0323006316
1 Crepe(CREPE1) na BHD
.د.ب0.00001325024
1 Crepe(CREPE1) na BMD
$0.00003524
1 Crepe(CREPE1) na DKK
kr0.0002280028
1 Crepe(CREPE1) na HNL
L0.0009275168
1 Crepe(CREPE1) na MUR
0.0016118776
1 Crepe(CREPE1) na NAD
$0.0006089472
1 Crepe(CREPE1) na NOK
kr0.0003566288
1 Crepe(CREPE1) na NZD
$0.0000613176
1 Crepe(CREPE1) na PAB
B/.0.00003524
1 Crepe(CREPE1) na PGK
K0.0001483604
1 Crepe(CREPE1) na QAR
ر.ق0.0001282736
1 Crepe(CREPE1) na RSD
дин.0.0035796792
1 Crepe(CREPE1) na UZS
soʻm0.4245782156
1 Crepe(CREPE1) na ALL
L0.0029534644
1 Crepe(CREPE1) na ANG
ƒ0.0000630796
1 Crepe(CREPE1) na AWG
ƒ0.0000630796
1 Crepe(CREPE1) na BBD
$0.00007048
1 Crepe(CREPE1) na BAM
KM0.0000592032
1 Crepe(CREPE1) na BIF
Fr0.10423992
1 Crepe(CREPE1) na BND
$0.000045812
1 Crepe(CREPE1) na BSD
$0.00003524
1 Crepe(CREPE1) na JMD
$0.0056616584
1 Crepe(CREPE1) na KHR
0.1415259544
1 Crepe(CREPE1) na KMF
Fr0.01501224
1 Crepe(CREPE1) na LAK
0.7660869412
1 Crepe(CREPE1) na LKR
රු0.0107404472
1 Crepe(CREPE1) na MDL
L0.000595556
1 Crepe(CREPE1) na MGA
Ar0.15873858
1 Crepe(CREPE1) na MOP
P0.0002822724
1 Crepe(CREPE1) na MVR
0.000539172
1 Crepe(CREPE1) na MWK
MK0.0611805164
1 Crepe(CREPE1) na MZN
MT0.002251836
1 Crepe(CREPE1) na NPR
रु0.0050033752
1 Crepe(CREPE1) na PYG
0.24992208
1 Crepe(CREPE1) na RWF
Fr0.05120372
1 Crepe(CREPE1) na SBD
$0.0002900252
1 Crepe(CREPE1) na SCR
0.0004813784
1 Crepe(CREPE1) na SRD
$0.00135674
1 Crepe(CREPE1) na SVC
$0.00030835
1 Crepe(CREPE1) na SZL
L0.000611414
1 Crepe(CREPE1) na TMT
m0.00012334
1 Crepe(CREPE1) na TND
د.ت0.00010349988
1 Crepe(CREPE1) na TTD
$0.0002385748
1 Crepe(CREPE1) na UGX
Sh0.12277616
1 Crepe(CREPE1) na XAF
Fr0.0199106
1 Crepe(CREPE1) na XCD
$0.000095148
1 Crepe(CREPE1) na XOF
Fr0.0199106
1 Crepe(CREPE1) na XPF
Fr0.00359448
1 Crepe(CREPE1) na BWP
P0.0004736256
1 Crepe(CREPE1) na BZD
$0.0000708324
1 Crepe(CREPE1) na CVE
$0.0033650676
1 Crepe(CREPE1) na DJF
Fr0.00623748
1 Crepe(CREPE1) na DOP
$0.0022585316
1 Crepe(CREPE1) na DZD
د.ج0.0045804952
1 Crepe(CREPE1) na FJD
$0.0000796424
1 Crepe(CREPE1) na GNF
Fr0.3064118
1 Crepe(CREPE1) na GTQ
Q0.0002702908
1 Crepe(CREPE1) na GYD
$0.0073799608
1 Crepe(CREPE1) na ISK
kr0.004405

Zdroj Crepe

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Crepe, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Crepe

Jakou hodnotu má dnes Crepe (CREPE1)?
Aktuální cena CREPE1 v USD je 0.00003524 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CREPE1 v USD?
Aktuální cena CREPE1 v USD je $ 0.00003524. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Crepe?
Tržní kapitalizace CREPE1 je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CREPE1 v oběhu?
Objem CREPE1 v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CREPE1?
CREPE1 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CREPE1?
CREPE1 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování CREPE1?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CREPE1 je $ 215.57K USD.
Dosáhne CREPE1 letos vyšší ceny?
CREPE1 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCREPE1, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:46:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Crepe (CREPE1)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

1 CREPE1 = 0.00003524 USD

Obchodujte CREPE1

CREPE1/USDT
$0.00003524
$0.00003524$0.00003524
-17.29%

