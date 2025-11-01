BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Circle Internet je 128.1 USD. Sledujte aktualizace cen CRCLON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CRCLON.

Více informací o CRCLON

Informace o ceně CRCLON

Co je to CRCLON

Oficiální webové stránky CRCLON

Tokenomika pro CRCLON

Předpověď cen CRCLON

Historie CRCLON

Průvodce nákupem (CRCLON)

Převodník CRCLON na fiat měnu

CRCLON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Circle Internet

Kurz Circle Internet(CRCLON)

Aktuální cena 1 CRCLON na USD

$128.1
+1.24%1D
USD
Graf aktuální ceny Circle Internet (CRCLON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:46:13 (UTC+8)

Informace o ceně Circle Internet (CRCLON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 124.99
Nejnižší za 24 h
$ 129.27
Nejvyšší za 24 h

$ 124.99
$ 129.27
$ 157.6281918017911
$ 108.2495922443734
+1.65%

+1.24%

-10.81%

-10.81%

Cena Circle Internet (CRCLON) v reálném čase je $ 128.1. Za posledních 24 hodin se CRCLON obchodoval v rozmezí od minima $ 124.99 do maxima $ 129.27, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRCLON v historii je $ 157.6281918017911, zatímco nejnižší cena v historii je $ 108.2495922443734.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRCLON se za poslední hodinu změnila o +1.65%, za 24 hodin o +1.24% a za posledních 7 dní o -10.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Circle Internet (CRCLON)

No.1850

$ 1.94M
$ 56.52K
$ 1.94M
15.16K
15,160.10125549
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Circle Internet je $ 1.94M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.52K. Objem v oběhu CRCLON je 15.16K, přičemž celková zásoba je 15160.10125549. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.94M.

Historie cen v USD pro Circle Internet (CRCLON)

Sledujte změny cen Circle Internet pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +1.569+1.24%
30 dní$ -3.93-2.98%
60 dní$ +48.1+60.12%
90 dní$ +48.1+60.12%
Změna ceny Circle Internet dnes

Dnes zaznamenal CRCLON změnu o $ +1.569 (+1.24%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Circle Internet za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -3.93 (-2.98%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Circle Internet za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CRCLON ke změně o $ +48.1 (+60.12%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Circle Internet za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +48.1 (+60.12%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Circle Internet (CRCLON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Circle Internet.

Co je Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Circle Internet investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CRCLONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Circle Internet na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Circle Internet a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Circle Internet (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Circle Internet (CRCLON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Circle Internet (CRCLON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Circle Internet.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Circle Internet!

Tokenomika pro Circle Internet (CRCLON)

Pochopení tokenomiky Circle Internet (CRCLON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRCLON hned teď!

Jak nakupovat Circle Internet (CRCLON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Circle Internet? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Circle Internet podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CRCLON na místní měny

Zdroj Circle Internet

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Circle Internet, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Circle Internet
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Circle Internet

Jakou hodnotu má dnes Circle Internet (CRCLON)?
Aktuální cena CRCLON v USD je 128.1 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRCLON v USD?
Aktuální cena CRCLON v USD je $ 128.1. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Circle Internet?
Tržní kapitalizace CRCLON je $ 1.94M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRCLON v oběhu?
Objem CRCLON v oběhu je 15.16K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRCLON?
CRCLON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 157.6281918017911 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRCLON?
CRCLON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 108.2495922443734 USD.
Jaký je objem obchodování CRCLON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRCLON je $ 56.52K USD.
Dosáhne CRCLON letos vyšší ceny?
CRCLON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRCLON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:46:13 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod CRCLON na USD

Částka

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 128.1 USD

Obchodujte CRCLON

CRCLON/USDT
$128.1
+1.40%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

