BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Coinbase xStock je 343.58 USD. Sledujte aktualizace cen COINX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COINX.Dnešní aktuální cena Coinbase xStock je 343.58 USD. Sledujte aktualizace cen COINX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COINX.

Více informací o COINX

Informace o ceně COINX

Co je to COINX

Oficiální webové stránky COINX

Tokenomika pro COINX

Předpověď cen COINX

Historie COINX

Průvodce nákupem (COINX)

Převodník COINX na fiat měnu

COINX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Coinbase xStock

Kurz Coinbase xStock(COINX)

Aktuální cena 1 COINX na USD

$343.64
$343.64$343.64
-4.31%1D
USD
Graf aktuální ceny Coinbase xStock (COINX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:32:27 (UTC+8)

Informace o ceně Coinbase xStock (COINX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 337.24
$ 337.24$ 337.24
Nejnižší za 24 h
$ 360.97
$ 360.97$ 360.97
Nejvyšší za 24 h

$ 337.24
$ 337.24$ 337.24

$ 360.97
$ 360.97$ 360.97

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

-0.28%

-4.31%

-2.90%

-2.90%

Cena Coinbase xStock (COINX) v reálném čase je $ 343.58. Za posledních 24 hodin se COINX obchodoval v rozmezí od minima $ 337.24 do maxima $ 360.97, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COINX v historii je $ 444.5539034948311, zatímco nejnižší cena v historii je $ 292.4649785882087.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COINX se za poslední hodinu změnila o -0.28%, za 24 hodin o -4.31% a za posledních 7 dní o -2.90%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Coinbase xStock (COINX)

No.1168

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

$ 65.59K
$ 65.59K$ 65.59K

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.9965318
26,999.9965318 26,999.9965318

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Coinbase xStock je $ 9.28M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 65.59K. Objem v oběhu COINX je 27.00K, přičemž celková zásoba je 26999.9965318. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.28M.

Historie cen v USD pro Coinbase xStock (COINX)

Sledujte změny cen Coinbase xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -15.478-4.31%
30 dní$ -4.49-1.29%
60 dní$ +38.18+12.50%
90 dní$ +28.96+9.20%
Změna ceny Coinbase xStock dnes

Dnes zaznamenal COINX změnu o $ -15.478 (-4.31%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Coinbase xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -4.49 (-1.29%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Coinbase xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u COINX ke změně o $ +38.18 (+12.50%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Coinbase xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +28.96 (+9.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Coinbase xStock (COINX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Coinbase xStock.

Co je Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Coinbase xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu COINXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Coinbase xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Coinbase xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Coinbase xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Coinbase xStock (COINX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Coinbase xStock (COINX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Coinbase xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Coinbase xStock!

Tokenomika pro Coinbase xStock (COINX)

Pochopení tokenomiky Coinbase xStock (COINX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COINX hned teď!

Jak nakupovat Coinbase xStock (COINX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Coinbase xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Coinbase xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

COINX na místní měny

1 Coinbase xStock(COINX) na VND
9,041,307.7
1 Coinbase xStock(COINX) na AUD
A$522.2416
1 Coinbase xStock(COINX) na GBP
261.1208
1 Coinbase xStock(COINX) na EUR
295.4788
1 Coinbase xStock(COINX) na USD
$343.58
1 Coinbase xStock(COINX) na MYR
RM1,439.6002
1 Coinbase xStock(COINX) na TRY
14,440.6674
1 Coinbase xStock(COINX) na JPY
¥52,911.32
1 Coinbase xStock(COINX) na ARS
ARS$492,941.0976
1 Coinbase xStock(COINX) na RUB
27,620.3962
1 Coinbase xStock(COINX) na INR
30,499.5966
1 Coinbase xStock(COINX) na IDR
Rp5,726,331.0428
1 Coinbase xStock(COINX) na PHP
20,164.7102
1 Coinbase xStock(COINX) na EGP
￡E.16,179.1822
1 Coinbase xStock(COINX) na BRL
R$1,845.0246
1 Coinbase xStock(COINX) na CAD
C$481.012
1 Coinbase xStock(COINX) na BDT
42,026.7056
1 Coinbase xStock(COINX) na NGN
496,500.5864
1 Coinbase xStock(COINX) na COP
$1,321,460.217
1 Coinbase xStock(COINX) na ZAR
R.5,961.113
1 Coinbase xStock(COINX) na UAH
14,413.181
1 Coinbase xStock(COINX) na TZS
T.Sh.842,107.7084
1 Coinbase xStock(COINX) na VES
Bs75,931.18
1 Coinbase xStock(COINX) na CLP
$323,652.36
1 Coinbase xStock(COINX) na PKR
Rs97,026.992
1 Coinbase xStock(COINX) na KZT
181,403.3684
1 Coinbase xStock(COINX) na THB
฿11,070.1476
1 Coinbase xStock(COINX) na TWD
NT$10,578.8282
1 Coinbase xStock(COINX) na AED
د.إ1,260.9386
1 Coinbase xStock(COINX) na CHF
Fr274.864
1 Coinbase xStock(COINX) na HKD
HK$2,669.6166
1 Coinbase xStock(COINX) na AMD
֏131,034.5404
1 Coinbase xStock(COINX) na MAD
.د.م3,171.2434
1 Coinbase xStock(COINX) na MXN
$6,376.8448
1 Coinbase xStock(COINX) na SAR
ريال1,288.425
1 Coinbase xStock(COINX) na ETB
Br52,784.1954
1 Coinbase xStock(COINX) na KES
KSh44,266.8472
1 Coinbase xStock(COINX) na JOD
د.أ243.59822
1 Coinbase xStock(COINX) na PLN
1,264.3744
1 Coinbase xStock(COINX) na RON
лв1,515.1878
1 Coinbase xStock(COINX) na SEK
kr3,257.1384
1 Coinbase xStock(COINX) na BGN
лв577.2144
1 Coinbase xStock(COINX) na HUF
Ft115,604.3626
1 Coinbase xStock(COINX) na CZK
7,246.1022
1 Coinbase xStock(COINX) na KWD
د.ك105.13548
1 Coinbase xStock(COINX) na ILS
1,116.635
1 Coinbase xStock(COINX) na BOB
Bs2,374.1378
1 Coinbase xStock(COINX) na AZN
584.086
1 Coinbase xStock(COINX) na TJS
SM3,154.0644
1 Coinbase xStock(COINX) na GEL
931.1018
1 Coinbase xStock(COINX) na AOA
Kz314,921.9922
1 Coinbase xStock(COINX) na BHD
.د.ب128.8425
1 Coinbase xStock(COINX) na BMD
$343.58
1 Coinbase xStock(COINX) na DKK
kr2,222.9626
1 Coinbase xStock(COINX) na HNL
L9,008.6676
1 Coinbase xStock(COINX) na MUR
15,715.3492
1 Coinbase xStock(COINX) na NAD
$5,940.4982
1 Coinbase xStock(COINX) na NOK
kr3,477.0296
1 Coinbase xStock(COINX) na NZD
$597.8292
1 Coinbase xStock(COINX) na PAB
B/.343.58
1 Coinbase xStock(COINX) na PGK
K1,443.036
1 Coinbase xStock(COINX) na QAR
ر.ق1,247.1954
1 Coinbase xStock(COINX) na RSD
дин.34,900.8564
1 Coinbase xStock(COINX) na UZS
soʻm4,090,237.4408
1 Coinbase xStock(COINX) na ALL
L28,685.4942
1 Coinbase xStock(COINX) na ANG
ƒ615.0082
1 Coinbase xStock(COINX) na AWG
ƒ615.0082
1 Coinbase xStock(COINX) na BBD
$687.16
1 Coinbase xStock(COINX) na BAM
KM577.2144
1 Coinbase xStock(COINX) na BIF
Fr1,004,284.34
1 Coinbase xStock(COINX) na BND
$443.2182
1 Coinbase xStock(COINX) na BSD
$343.58
1 Coinbase xStock(COINX) na JMD
$54,989.979
1 Coinbase xStock(COINX) na KHR
1,374,320
1 Coinbase xStock(COINX) na KMF
Fr146,365.08
1 Coinbase xStock(COINX) na LAK
7,469,130.2854
1 Coinbase xStock(COINX) na LKR
රු104,304.0164
1 Coinbase xStock(COINX) na MDL
L5,830.5526
1 Coinbase xStock(COINX) na MGA
Ar1,540,715.794
1 Coinbase xStock(COINX) na MOP
P2,752.0758
1 Coinbase xStock(COINX) na MVR
5,256.774
1 Coinbase xStock(COINX) na MWK
MK594,427.758
1 Coinbase xStock(COINX) na MZN
MT21,954.762
1 Coinbase xStock(COINX) na NPR
रु48,595.9552
1 Coinbase xStock(COINX) na PYG
2,436,669.36
1 Coinbase xStock(COINX) na RWF
Fr499,221.74
1 Coinbase xStock(COINX) na SBD
$2,827.6634
1 Coinbase xStock(COINX) na SCR
4,693.3028
1 Coinbase xStock(COINX) na SRD
$13,227.83
1 Coinbase xStock(COINX) na SVC
$3,006.325
1 Coinbase xStock(COINX) na SZL
L5,940.4982
1 Coinbase xStock(COINX) na TMT
m1,202.53
1 Coinbase xStock(COINX) na TND
د.ت1,011.49952
1 Coinbase xStock(COINX) na TTD
$2,326.0366
1 Coinbase xStock(COINX) na UGX
Sh1,192,909.76
1 Coinbase xStock(COINX) na XAF
Fr194,122.7
1 Coinbase xStock(COINX) na XCD
$927.666
1 Coinbase xStock(COINX) na XOF
Fr194,122.7
1 Coinbase xStock(COINX) na XPF
Fr35,045.16
1 Coinbase xStock(COINX) na BWP
P4,600.5362
1 Coinbase xStock(COINX) na BZD
$690.5958
1 Coinbase xStock(COINX) na CVE
$32,657.279
1 Coinbase xStock(COINX) na DJF
Fr60,813.66
1 Coinbase xStock(COINX) na DOP
$22,009.7348
1 Coinbase xStock(COINX) na DZD
د.ج44,655.0926
1 Coinbase xStock(COINX) na FJD
$776.4908
1 Coinbase xStock(COINX) na GNF
Fr2,961,659.6
1 Coinbase xStock(COINX) na GTQ
Q2,624.9512
1 Coinbase xStock(COINX) na GYD
$71,952.5236
1 Coinbase xStock(COINX) na ISK
kr42,603.92

Zdroj Coinbase xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Coinbase xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Coinbase xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Coinbase xStock

Jakou hodnotu má dnes Coinbase xStock (COINX)?
Aktuální cena COINX v USD je 343.58 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COINX v USD?
Aktuální cena COINX v USD je $ 343.58. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Coinbase xStock?
Tržní kapitalizace COINX je $ 9.28M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COINX v oběhu?
Objem COINX v oběhu je 27.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COINX?
COINX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 444.5539034948311 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COINX?
COINX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 292.4649785882087 USD.
Jaký je objem obchodování COINX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COINX je $ 65.59K USD.
Dosáhne COINX letos vyšší ceny?
COINX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOINX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:32:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Coinbase xStock (COINX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod COINX na USD

Částka

COINX
COINX
USD
USD

1 COINX = 343.58 USD

Obchodujte COINX

COINX/USDT
$343.64
$343.64$343.64
-4.29%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,243.16
$110,243.16$110,243.16

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,867.20
$3,867.20$3,867.20

+0.16%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02461
$0.02461$0.02461

-23.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,867.20
$3,867.20$3,867.20

+0.16%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,243.16
$110,243.16$110,243.16

+0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5106
$2.5106$2.5106

-0.53%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.42
$1,088.42$1,088.42

+0.37%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000403
$0.000403$0.000403

+101.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000101
$0.00000101$0.00000101

+57.81%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0029170
$0.0029170$0.0029170

+48.67%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.535
$19.535$19.535

+51.85%