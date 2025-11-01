BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Clash je 0.051141 USD. Sledujte aktualizace cen CLASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CLASH.

Více informací o CLASH

Informace o ceně CLASH

Co je to CLASH

Tokenomika pro CLASH

Předpověď cen CLASH

Historie CLASH

Průvodce nákupem (CLASH)

Převodník CLASH na fiat měnu

CLASH Spot

CLASH USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Clash

Kurz Clash(CLASH)

Aktuální cena 1 CLASH na USD

$0.051141
$0.051141$0.051141
-2.31%1D
USD
Graf aktuální ceny Clash (CLASH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:45:19 (UTC+8)

Informace o ceně Clash (CLASH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.047776
$ 0.047776$ 0.047776
Nejnižší za 24 h
$ 0.055193
$ 0.055193$ 0.055193
Nejvyšší za 24 h

$ 0.047776
$ 0.047776$ 0.047776

$ 0.055193
$ 0.055193$ 0.055193

--
----

--
----

+0.27%

-2.31%

-2.76%

-2.76%

Cena Clash (CLASH) v reálném čase je $ 0.051141. Za posledních 24 hodin se CLASH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.047776 do maxima $ 0.055193, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CLASH v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CLASH se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o -2.31% a za posledních 7 dní o -2.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Clash (CLASH)

--
----

$ 58.30K
$ 58.30K$ 58.30K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Clash je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.30K. Objem v oběhu CLASH je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Clash (CLASH)

Sledujte změny cen Clash pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00120929-2.31%
30 dní$ +0.023894+87.69%
60 dní$ +0.047641+1,361.17%
90 dní$ +0.047641+1,361.17%
Změna ceny Clash dnes

Dnes zaznamenal CLASH změnu o $ -0.00120929 (-2.31%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Clash za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.023894 (+87.69%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Clash za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CLASH ke změně o $ +0.047641 (+1,361.17%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Clash za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.047641 (+1,361.17%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Clash (CLASH)?

Podívejte se na stránku Historie cen Clash.

Co je Clash (CLASH)

Clash je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Clash investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CLASHa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Clash na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Clash a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Clash (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Clash (CLASH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Clash (CLASH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Clash.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Clash!

Tokenomika pro Clash (CLASH)

Pochopení tokenomiky Clash (CLASH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CLASH hned teď!

Jak nakupovat Clash (CLASH)

Snažíte se zjistit, jak koupit Clash? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Clash podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CLASH na místní měny

1 Clash(CLASH) na VND
1,345.775415
1 Clash(CLASH) na AUD
A$0.07773432
1 Clash(CLASH) na GBP
0.03886716
1 Clash(CLASH) na EUR
0.04398126
1 Clash(CLASH) na USD
$0.051141
1 Clash(CLASH) na MYR
RM0.21428079
1 Clash(CLASH) na TRY
2.14945623
1 Clash(CLASH) na JPY
¥7.824573
1 Clash(CLASH) na ARS
ARS$73.58371644
1 Clash(CLASH) na RUB
4.11122499
1 Clash(CLASH) na INR
4.54336644
1 Clash(CLASH) na IDR
Rp852.34965906
1 Clash(CLASH) na PHP
3.00146529
1 Clash(CLASH) na EGP
￡E.2.40618405
1 Clash(CLASH) na BRL
R$0.27462717
1 Clash(CLASH) na CAD
C$0.0715974
1 Clash(CLASH) na BDT
6.25556712
1 Clash(CLASH) na NGN
74.00972097
1 Clash(CLASH) na COP
$196.69595715
1 Clash(CLASH) na ZAR
R.0.88729635
1 Clash(CLASH) na UAH
2.14536495
1 Clash(CLASH) na TZS
T.Sh.125.96284005
1 Clash(CLASH) na VES
Bs11.302161
1 Clash(CLASH) na CLP
$48.174822
1 Clash(CLASH) na PKR
Rs14.36499549
1 Clash(CLASH) na KZT
27.10166154
1 Clash(CLASH) na THB
฿1.64776302
1 Clash(CLASH) na TWD
NT$1.57463139
1 Clash(CLASH) na AED
د.إ0.18768747
1 Clash(CLASH) na CHF
Fr0.0409128
1 Clash(CLASH) na HKD
HK$0.39736557
1 Clash(CLASH) na AMD
֏19.5716607
1 Clash(CLASH) na MAD
.د.م0.47305425
1 Clash(CLASH) na MXN
$0.94917696
1 Clash(CLASH) na SAR
ريال0.19177875
1 Clash(CLASH) na ETB
Br7.88696502
1 Clash(CLASH) na KES
KSh6.60690579
1 Clash(CLASH) na JOD
د.أ0.036258969
1 Clash(CLASH) na PLN
0.18819888
1 Clash(CLASH) na RON
лв0.22553181
1 Clash(CLASH) na SEK
kr0.48481668
1 Clash(CLASH) na BGN
лв0.08642829
1 Clash(CLASH) na HUF
Ft17.20741227
1 Clash(CLASH) na CZK
1.07856369
1 Clash(CLASH) na KWD
د.ك0.015649146
1 Clash(CLASH) na ILS
0.16620825
1 Clash(CLASH) na BOB
Bs0.35338431
1 Clash(CLASH) na AZN
0.0869397
1 Clash(CLASH) na TJS
SM0.47100861
1 Clash(CLASH) na GEL
0.13859211
1 Clash(CLASH) na AOA
Kz46.87532919
1 Clash(CLASH) na BHD
.د.ب0.019229016
1 Clash(CLASH) na BMD
$0.051141
1 Clash(CLASH) na DKK
kr0.33088227
1 Clash(CLASH) na HNL
L1.34603112
1 Clash(CLASH) na MUR
2.33918934
1 Clash(CLASH) na NAD
$0.88371648
1 Clash(CLASH) na NOK
kr0.51754692
1 Clash(CLASH) na NZD
$0.08898534
1 Clash(CLASH) na PAB
B/.0.051141
1 Clash(CLASH) na PGK
K0.21530361
1 Clash(CLASH) na QAR
ر.ق0.18615324
1 Clash(CLASH) na RSD
дин.5.19490278
1 Clash(CLASH) na UZS
soʻm616.15648479
1 Clash(CLASH) na ALL
L4.28612721
1 Clash(CLASH) na ANG
ƒ0.09154239
1 Clash(CLASH) na AWG
ƒ0.09154239
1 Clash(CLASH) na BBD
$0.102282
1 Clash(CLASH) na BAM
KM0.08591688
1 Clash(CLASH) na BIF
Fr151.275078
1 Clash(CLASH) na BND
$0.0664833
1 Clash(CLASH) na BSD
$0.051141
1 Clash(CLASH) na JMD
$8.21631306
1 Clash(CLASH) na KHR
205.38532446
1 Clash(CLASH) na KMF
Fr21.786066
1 Clash(CLASH) na LAK
1,111.76084733
1 Clash(CLASH) na LKR
රු15.58675398
1 Clash(CLASH) na MDL
L0.8642829
1 Clash(CLASH) na MGA
Ar230.3646345
1 Clash(CLASH) na MOP
P0.40963941
1 Clash(CLASH) na MVR
0.7824573
1 Clash(CLASH) na MWK
MK88.78640151
1 Clash(CLASH) na MZN
MT3.2679099
1 Clash(CLASH) na NPR
रु7.26099918
1 Clash(CLASH) na PYG
362.691972
1 Clash(CLASH) na RWF
Fr74.307873
1 Clash(CLASH) na SBD
$0.42089043
1 Clash(CLASH) na SCR
0.69858606
1 Clash(CLASH) na SRD
$1.9689285
1 Clash(CLASH) na SVC
$0.44748375
1 Clash(CLASH) na SZL
L0.88729635
1 Clash(CLASH) na TMT
m0.1789935
1 Clash(CLASH) na TND
د.ت0.150201117
1 Clash(CLASH) na TTD
$0.34622457
1 Clash(CLASH) na UGX
Sh178.175244
1 Clash(CLASH) na XAF
Fr28.894665
1 Clash(CLASH) na XCD
$0.1380807
1 Clash(CLASH) na XOF
Fr28.894665
1 Clash(CLASH) na XPF
Fr5.216382
1 Clash(CLASH) na BWP
P0.68733504
1 Clash(CLASH) na BZD
$0.10279341
1 Clash(CLASH) na CVE
$4.88345409
1 Clash(CLASH) na DJF
Fr9.051957
1 Clash(CLASH) na DOP
$3.27762669
1 Clash(CLASH) na DZD
د.ج6.64730718
1 Clash(CLASH) na FJD
$0.11557866
1 Clash(CLASH) na GNF
Fr444.670995
1 Clash(CLASH) na GTQ
Q0.39225147
1 Clash(CLASH) na GYD
$10.70994822
1 Clash(CLASH) na ISK
kr6.392625

Zdroj Clash

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Clash, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Clash

Jakou hodnotu má dnes Clash (CLASH)?
Aktuální cena CLASH v USD je 0.051141 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CLASH v USD?
Aktuální cena CLASH v USD je $ 0.051141. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Clash?
Tržní kapitalizace CLASH je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CLASH v oběhu?
Objem CLASH v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CLASH?
CLASH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CLASH?
CLASH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování CLASH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CLASH je $ 58.30K USD.
Dosáhne CLASH letos vyšší ceny?
CLASH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCLASH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:45:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Clash (CLASH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

1 CLASH = 0.051141 USD

$0.051141
