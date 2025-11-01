BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Cirrca je 0.00087 USD. Sledujte aktualizace cen CIRRCA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CIRRCA.Dnešní aktuální cena Cirrca je 0.00087 USD. Sledujte aktualizace cen CIRRCA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CIRRCA.

Více informací o CIRRCA

Informace o ceně CIRRCA

Co je to CIRRCA

Bílá kniha pro CIRRCA

Oficiální webové stránky CIRRCA

Tokenomika pro CIRRCA

Předpověď cen CIRRCA

Historie CIRRCA

Průvodce nákupem (CIRRCA)

Převodník CIRRCA na fiat měnu

CIRRCA Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Cirrca

Kurz Cirrca(CIRRCA)

Aktuální cena 1 CIRRCA na USD

$0.00087
$0.00087$0.00087
-5.43%1D
USD
Graf aktuální ceny Cirrca (CIRRCA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:09:58 (UTC+8)

Informace o ceně Cirrca (CIRRCA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00076
$ 0.00076$ 0.00076
Nejnižší za 24 h
$ 0.00147
$ 0.00147$ 0.00147
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00076
$ 0.00076$ 0.00076

$ 0.00147
$ 0.00147$ 0.00147

--
----

--
----

-1.14%

-5.43%

-37.86%

-37.86%

Cena Cirrca (CIRRCA) v reálném čase je $ 0.00087. Za posledních 24 hodin se CIRRCA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00076 do maxima $ 0.00147, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CIRRCA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CIRRCA se za poslední hodinu změnila o -1.14%, za 24 hodin o -5.43% a za posledních 7 dní o -37.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cirrca (CIRRCA)

--
----

$ 498.44K
$ 498.44K$ 498.44K

$ 87.00K
$ 87.00K$ 87.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Cirrca je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 498.44K. Objem v oběhu CIRRCA je --, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 87.00K.

Historie cen v USD pro Cirrca (CIRRCA)

Sledujte změny cen Cirrca pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00005-5.43%
30 dní$ -0.00913-91.30%
60 dní$ -0.00913-91.30%
90 dní$ -0.00913-91.30%
Změna ceny Cirrca dnes

Dnes zaznamenal CIRRCA změnu o $ -0.00005 (-5.43%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Cirrca za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00913 (-91.30%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Cirrca za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CIRRCA ke změně o $ -0.00913 (-91.30%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Cirrca za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00913 (-91.30%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Cirrca (CIRRCA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Cirrca.

Co je Cirrca (CIRRCA)

Cirrca enables staking of tokenized assets including stocks, commodities, crypto, and other real-world assets, to unlock flexible passive yield and rewards.

Cirrca je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Cirrca investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CIRRCAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Cirrca na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Cirrca a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Cirrca (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cirrca (CIRRCA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cirrca (CIRRCA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cirrca.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cirrca!

Tokenomika pro Cirrca (CIRRCA)

Pochopení tokenomiky Cirrca (CIRRCA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CIRRCA hned teď!

Jak nakupovat Cirrca (CIRRCA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Cirrca? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Cirrca podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CIRRCA na místní měny

1 Cirrca(CIRRCA) na VND
22.89405
1 Cirrca(CIRRCA) na AUD
A$0.0013224
1 Cirrca(CIRRCA) na GBP
0.0006612
1 Cirrca(CIRRCA) na EUR
0.0007482
1 Cirrca(CIRRCA) na USD
$0.00087
1 Cirrca(CIRRCA) na MYR
RM0.0036453
1 Cirrca(CIRRCA) na TRY
0.0365661
1 Cirrca(CIRRCA) na JPY
¥0.13311
1 Cirrca(CIRRCA) na ARS
ARS$1.2482064
1 Cirrca(CIRRCA) na RUB
0.0699393
1 Cirrca(CIRRCA) na INR
0.0772299
1 Cirrca(CIRRCA) na IDR
Rp14.4999942
1 Cirrca(CIRRCA) na PHP
0.0510603
1 Cirrca(CIRRCA) na EGP
￡E.0.0410901
1 Cirrca(CIRRCA) na BRL
R$0.0046719
1 Cirrca(CIRRCA) na CAD
C$0.001218
1 Cirrca(CIRRCA) na BDT
0.1064184
1 Cirrca(CIRRCA) na NGN
1.2572196
1 Cirrca(CIRRCA) na COP
$3.3461505
1 Cirrca(CIRRCA) na ZAR
R.0.0151119
1 Cirrca(CIRRCA) na UAH
0.0364965
1 Cirrca(CIRRCA) na TZS
T.Sh.2.1323526
1 Cirrca(CIRRCA) na VES
Bs0.19227
1 Cirrca(CIRRCA) na CLP
$0.81954
1 Cirrca(CIRRCA) na PKR
Rs0.245688
1 Cirrca(CIRRCA) na KZT
0.4593426
1 Cirrca(CIRRCA) na THB
฿0.0280314
1 Cirrca(CIRRCA) na TWD
NT$0.0267873
1 Cirrca(CIRRCA) na AED
د.إ0.0031929
1 Cirrca(CIRRCA) na CHF
Fr0.000696
1 Cirrca(CIRRCA) na HKD
HK$0.0067599
1 Cirrca(CIRRCA) na AMD
֏0.3318006
1 Cirrca(CIRRCA) na MAD
.د.م0.0080301
1 Cirrca(CIRRCA) na MXN
$0.0161472
1 Cirrca(CIRRCA) na SAR
ريال0.0032625
1 Cirrca(CIRRCA) na ETB
Br0.1336581
1 Cirrca(CIRRCA) na KES
KSh0.1120908
1 Cirrca(CIRRCA) na JOD
د.أ0.00061683
1 Cirrca(CIRRCA) na PLN
0.0032016
1 Cirrca(CIRRCA) na RON
лв0.0038367
1 Cirrca(CIRRCA) na SEK
kr0.0082476
1 Cirrca(CIRRCA) na BGN
лв0.0014703
1 Cirrca(CIRRCA) na HUF
Ft0.2927289
1 Cirrca(CIRRCA) na CZK
0.0183483
1 Cirrca(CIRRCA) na KWD
د.ك0.00026535
1 Cirrca(CIRRCA) na ILS
0.0028275
1 Cirrca(CIRRCA) na BOB
Bs0.0060117
1 Cirrca(CIRRCA) na AZN
0.001479
1 Cirrca(CIRRCA) na TJS
SM0.0079866
1 Cirrca(CIRRCA) na GEL
0.0023577
1 Cirrca(CIRRCA) na AOA
Kz0.7974333
1 Cirrca(CIRRCA) na BHD
.د.ب0.00032625
1 Cirrca(CIRRCA) na BMD
$0.00087
1 Cirrca(CIRRCA) na DKK
kr0.0056289
1 Cirrca(CIRRCA) na HNL
L0.0228114
1 Cirrca(CIRRCA) na MUR
0.0397938
1 Cirrca(CIRRCA) na NAD
$0.0150423
1 Cirrca(CIRRCA) na NOK
kr0.0088044
1 Cirrca(CIRRCA) na NZD
$0.0015138
1 Cirrca(CIRRCA) na PAB
B/.0.00087
1 Cirrca(CIRRCA) na PGK
K0.003654
1 Cirrca(CIRRCA) na QAR
ر.ق0.0031581
1 Cirrca(CIRRCA) na RSD
дин.0.0883746
1 Cirrca(CIRRCA) na UZS
soʻm10.3571412
1 Cirrca(CIRRCA) na ALL
L0.0726363
1 Cirrca(CIRRCA) na ANG
ƒ0.0015573
1 Cirrca(CIRRCA) na AWG
ƒ0.0015573
1 Cirrca(CIRRCA) na BBD
$0.00174
1 Cirrca(CIRRCA) na BAM
KM0.0014616
1 Cirrca(CIRRCA) na BIF
Fr2.54301
1 Cirrca(CIRRCA) na BND
$0.0011223
1 Cirrca(CIRRCA) na BSD
$0.00087
1 Cirrca(CIRRCA) na JMD
$0.1392435
1 Cirrca(CIRRCA) na KHR
3.48
1 Cirrca(CIRRCA) na KMF
Fr0.37062
1 Cirrca(CIRRCA) na LAK
18.9130431
1 Cirrca(CIRRCA) na LKR
රු0.2641146
1 Cirrca(CIRRCA) na MDL
L0.0147639
1 Cirrca(CIRRCA) na MGA
Ar3.901341
1 Cirrca(CIRRCA) na MOP
P0.0069687
1 Cirrca(CIRRCA) na MVR
0.013311
1 Cirrca(CIRRCA) na MWK
MK1.505187
1 Cirrca(CIRRCA) na MZN
MT0.055593
1 Cirrca(CIRRCA) na NPR
रु0.1230528
1 Cirrca(CIRRCA) na PYG
6.17004
1 Cirrca(CIRRCA) na RWF
Fr1.26411
1 Cirrca(CIRRCA) na SBD
$0.0071601
1 Cirrca(CIRRCA) na SCR
0.0118842
1 Cirrca(CIRRCA) na SRD
$0.033495
1 Cirrca(CIRRCA) na SVC
$0.0076125
1 Cirrca(CIRRCA) na SZL
L0.0150423
1 Cirrca(CIRRCA) na TMT
m0.003045
1 Cirrca(CIRRCA) na TND
د.ت0.00256128
1 Cirrca(CIRRCA) na TTD
$0.0058899
1 Cirrca(CIRRCA) na UGX
Sh3.02064
1 Cirrca(CIRRCA) na XAF
Fr0.49155
1 Cirrca(CIRRCA) na XCD
$0.002349
1 Cirrca(CIRRCA) na XOF
Fr0.49155
1 Cirrca(CIRRCA) na XPF
Fr0.08874
1 Cirrca(CIRRCA) na BWP
P0.0116493
1 Cirrca(CIRRCA) na BZD
$0.0017487
1 Cirrca(CIRRCA) na CVE
$0.0826935
1 Cirrca(CIRRCA) na DJF
Fr0.15399
1 Cirrca(CIRRCA) na DOP
$0.0557322
1 Cirrca(CIRRCA) na DZD
د.ج0.1130739
1 Cirrca(CIRRCA) na FJD
$0.0019662
1 Cirrca(CIRRCA) na GNF
Fr7.4994
1 Cirrca(CIRRCA) na GTQ
Q0.0066468
1 Cirrca(CIRRCA) na GYD
$0.1821954
1 Cirrca(CIRRCA) na ISK
kr0.10788

Zdroj Cirrca

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Cirrca, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Cirrca
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cirrca

Jakou hodnotu má dnes Cirrca (CIRRCA)?
Aktuální cena CIRRCA v USD je 0.00087 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CIRRCA v USD?
Aktuální cena CIRRCA v USD je $ 0.00087. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cirrca?
Tržní kapitalizace CIRRCA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CIRRCA v oběhu?
Objem CIRRCA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CIRRCA?
CIRRCA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CIRRCA?
CIRRCA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování CIRRCA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CIRRCA je $ 498.44K USD.
Dosáhne CIRRCA letos vyšší ceny?
CIRRCA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCIRRCA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:09:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Cirrca (CIRRCA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod CIRRCA na USD

Částka

CIRRCA
CIRRCA
USD
USD

1 CIRRCA = 0.00087 USD

Obchodujte CIRRCA

CIRRCA/USDT
$0.00087
$0.00087$0.00087
-5.43%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,959.87
$109,959.87$109,959.87

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.03
$3,877.03$3,877.03

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02545
$0.02545$0.02545

-20.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.11
$186.11$186.11

-1.08%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.03
$3,877.03$3,877.03

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,959.87
$109,959.87$109,959.87

-0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.11
$186.11$186.11

-1.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4944
$2.4944$2.4944

-1.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09696
$0.09696$0.09696

+93.92%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01620
$0.01620$0.01620

-19.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00399
$0.00399$0.00399

+232.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0039699
$0.0039699$0.0039699

+102.33%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000831
$0.0000831$0.0000831

+66.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.017
$20.017$20.017

+55.60%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7798
$0.7798$0.7798

+51.50%