BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena CarFi je 0.505 USD. Sledujte aktualizace cen CARFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CARFI.Dnešní aktuální cena CarFi je 0.505 USD. Sledujte aktualizace cen CARFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CARFI.

Více informací o CARFI

Informace o ceně CARFI

Co je to CARFI

Bílá kniha pro CARFI

Oficiální webové stránky CARFI

Tokenomika pro CARFI

Předpověď cen CARFI

Historie CARFI

Průvodce nákupem (CARFI)

Převodník CARFI na fiat měnu

CARFI Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo CarFi

Kurz CarFi(CARFI)

Aktuální cena 1 CARFI na USD

$0.505
$0.505$0.505
+0.97%1D
USD
Graf aktuální ceny CarFi (CARFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:35 (UTC+8)

Informace o ceně CarFi (CARFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.4995
$ 0.4995$ 0.4995
Nejnižší za 24 h
$ 0.5197
$ 0.5197$ 0.5197
Nejvyšší za 24 h

$ 0.4995
$ 0.4995$ 0.4995

$ 0.5197
$ 0.5197$ 0.5197

--
----

--
----

+1.04%

+0.97%

+20.23%

+20.23%

Cena CarFi (CARFI) v reálném čase je $ 0.505. Za posledních 24 hodin se CARFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.4995 do maxima $ 0.5197, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CARFI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CARFI se za poslední hodinu změnila o +1.04%, za 24 hodin o +0.97% a za posledních 7 dní o +20.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CarFi (CARFI)

--
----

$ 58.22K
$ 58.22K$ 58.22K

$ 50.50M
$ 50.50M$ 50.50M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace CarFi je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.22K. Objem v oběhu CARFI je --, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 50.50M.

Historie cen v USD pro CarFi (CARFI)

Sledujte změny cen CarFi pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.004851+0.97%
30 dní$ +0.3394+204.95%
60 dní$ +0.355+236.66%
90 dní$ +0.355+236.66%
Změna ceny CarFi dnes

Dnes zaznamenal CARFI změnu o $ +0.004851 (+0.97%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny CarFi za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.3394 (+204.95%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny CarFi za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CARFI ke změně o $ +0.355 (+236.66%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny CarFi za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.355 (+236.66%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům CarFi (CARFI)?

Podívejte se na stránku Historie cen CarFi.

Co je CarFi (CARFI)

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich CarFi investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CARFIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o CarFi na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na CarFi a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny CarFi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CarFi (CARFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CarFi (CARFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CarFi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CarFi!

Tokenomika pro CarFi (CARFI)

Pochopení tokenomiky CarFi (CARFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CARFI hned teď!

Jak nakupovat CarFi (CARFI)

Snažíte se zjistit, jak koupit CarFi? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit CarFi podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CARFI na místní měny

1 CarFi(CARFI) na VND
13,289.075
1 CarFi(CARFI) na AUD
A$0.7676
1 CarFi(CARFI) na GBP
0.3838
1 CarFi(CARFI) na EUR
0.4343
1 CarFi(CARFI) na USD
$0.505
1 CarFi(CARFI) na MYR
RM2.11595
1 CarFi(CARFI) na TRY
21.22515
1 CarFi(CARFI) na JPY
¥77.265
1 CarFi(CARFI) na ARS
ARS$726.6142
1 CarFi(CARFI) na RUB
40.59695
1 CarFi(CARFI) na INR
44.8642
1 CarFi(CARFI) na IDR
Rp8,416.6633
1 CarFi(CARFI) na PHP
29.63845
1 CarFi(CARFI) na EGP
￡E.23.76025
1 CarFi(CARFI) na BRL
R$2.71185
1 CarFi(CARFI) na CAD
C$0.707
1 CarFi(CARFI) na BDT
61.7716
1 CarFi(CARFI) na NGN
730.82085
1 CarFi(CARFI) na COP
$1,942.30575
1 CarFi(CARFI) na ZAR
R.8.76175
1 CarFi(CARFI) na UAH
21.18475
1 CarFi(CARFI) na TZS
T.Sh.1,243.84025
1 CarFi(CARFI) na VES
Bs111.605
1 CarFi(CARFI) na CLP
$475.71
1 CarFi(CARFI) na PKR
Rs141.84945
1 CarFi(CARFI) na KZT
267.6197
1 CarFi(CARFI) na THB
฿16.2711
1 CarFi(CARFI) na TWD
NT$15.54895
1 CarFi(CARFI) na AED
د.إ1.85335
1 CarFi(CARFI) na CHF
Fr0.404
1 CarFi(CARFI) na HKD
HK$3.92385
1 CarFi(CARFI) na AMD
֏193.2635
1 CarFi(CARFI) na MAD
.د.م4.67125
1 CarFi(CARFI) na MXN
$9.3728
1 CarFi(CARFI) na SAR
ريال1.89375
1 CarFi(CARFI) na ETB
Br77.8811
1 CarFi(CARFI) na KES
KSh65.24095
1 CarFi(CARFI) na JOD
د.أ0.358045
1 CarFi(CARFI) na PLN
1.8584
1 CarFi(CARFI) na RON
лв2.22705
1 CarFi(CARFI) na SEK
kr4.7874
1 CarFi(CARFI) na BGN
лв0.85345
1 CarFi(CARFI) na HUF
Ft169.91735
1 CarFi(CARFI) na CZK
10.65045
1 CarFi(CARFI) na KWD
د.ك0.15453
1 CarFi(CARFI) na ILS
1.64125
1 CarFi(CARFI) na BOB
Bs3.48955
1 CarFi(CARFI) na AZN
0.8585
1 CarFi(CARFI) na TJS
SM4.65105
1 CarFi(CARFI) na GEL
1.36855
1 CarFi(CARFI) na AOA
Kz462.87795
1 CarFi(CARFI) na BHD
.د.ب0.18988
1 CarFi(CARFI) na BMD
$0.505
1 CarFi(CARFI) na DKK
kr3.26735
1 CarFi(CARFI) na HNL
L13.2916
1 CarFi(CARFI) na MUR
23.0987
1 CarFi(CARFI) na NAD
$8.7264
1 CarFi(CARFI) na NOK
kr5.1106
1 CarFi(CARFI) na NZD
$0.8787
1 CarFi(CARFI) na PAB
B/.0.505
1 CarFi(CARFI) na PGK
K2.12605
1 CarFi(CARFI) na QAR
ر.ق1.8382
1 CarFi(CARFI) na RSD
дин.51.2979
1 CarFi(CARFI) na UZS
soʻm6,084.33595
1 CarFi(CARFI) na ALL
L42.32405
1 CarFi(CARFI) na ANG
ƒ0.90395
1 CarFi(CARFI) na AWG
ƒ0.90395
1 CarFi(CARFI) na BBD
$1.01
1 CarFi(CARFI) na BAM
KM0.8484
1 CarFi(CARFI) na BIF
Fr1,493.79
1 CarFi(CARFI) na BND
$0.6565
1 CarFi(CARFI) na BSD
$0.505
1 CarFi(CARFI) na JMD
$81.1333
1 CarFi(CARFI) na KHR
2,028.1103
1 CarFi(CARFI) na KMF
Fr215.13
1 CarFi(CARFI) na LAK
10,978.26065
1 CarFi(CARFI) na LKR
රු153.9139
1 CarFi(CARFI) na MDL
L8.5345
1 CarFi(CARFI) na MGA
Ar2,274.7725
1 CarFi(CARFI) na MOP
P4.04505
1 CarFi(CARFI) na MVR
7.7265
1 CarFi(CARFI) na MWK
MK876.73555
1 CarFi(CARFI) na MZN
MT32.2695
1 CarFi(CARFI) na NPR
रु71.6999
1 CarFi(CARFI) na PYG
3,581.46
1 CarFi(CARFI) na RWF
Fr733.765
1 CarFi(CARFI) na SBD
$4.15615
1 CarFi(CARFI) na SCR
6.8983
1 CarFi(CARFI) na SRD
$19.4425
1 CarFi(CARFI) na SVC
$4.41875
1 CarFi(CARFI) na SZL
L8.76175
1 CarFi(CARFI) na TMT
m1.7675
1 CarFi(CARFI) na TND
د.ت1.483185
1 CarFi(CARFI) na TTD
$3.41885
1 CarFi(CARFI) na UGX
Sh1,759.42
1 CarFi(CARFI) na XAF
Fr285.325
1 CarFi(CARFI) na XCD
$1.3635
1 CarFi(CARFI) na XOF
Fr285.325
1 CarFi(CARFI) na XPF
Fr51.51
1 CarFi(CARFI) na BWP
P6.7872
1 CarFi(CARFI) na BZD
$1.01505
1 CarFi(CARFI) na CVE
$48.22245
1 CarFi(CARFI) na DJF
Fr89.385
1 CarFi(CARFI) na DOP
$32.36545
1 CarFi(CARFI) na DZD
د.ج65.6399
1 CarFi(CARFI) na FJD
$1.1413
1 CarFi(CARFI) na GNF
Fr4,390.975
1 CarFi(CARFI) na GTQ
Q3.87335
1 CarFi(CARFI) na GYD
$105.7571
1 CarFi(CARFI) na ISK
kr63.125

Zdroj CarFi

Pokud chcete se podrobněji seznámit s CarFi, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka CarFi
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CarFi

Jakou hodnotu má dnes CarFi (CARFI)?
Aktuální cena CARFI v USD je 0.505 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CARFI v USD?
Aktuální cena CARFI v USD je $ 0.505. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CarFi?
Tržní kapitalizace CARFI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CARFI v oběhu?
Objem CARFI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CARFI?
CARFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CARFI?
CARFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování CARFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CARFI je $ 58.22K USD.
Dosáhne CARFI letos vyšší ceny?
CARFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCARFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CarFi (CARFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod CARFI na USD

Částka

CARFI
CARFI
USD
USD

1 CARFI = 0.505 USD

Obchodujte CARFI

CARFI/USDT
$0.505
$0.505$0.505
+0.97%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,967.84
$109,967.84$109,967.84

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.36
$3,854.36$3,854.36

-0.16%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02502
$0.02502$0.02502

-22.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.22
$185.22$185.22

-1.56%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.36
$3,854.36$3,854.36

-0.16%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,967.84
$109,967.84$109,967.84

-0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.22
$185.22$185.22

-1.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5021
$2.5021$2.5021

-0.86%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.65
$1,084.65$1,084.65

+0.02%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000790
$0.0000790$0.0000790

+58.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000475
$0.000475$0.000475

+137.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0053
$0.0053$0.0053

+112.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000097
$0.00000097$0.00000097

+51.56%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20860
$0.20860$0.20860

+49.86%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7311
$0.7311$0.7311

+42.04%