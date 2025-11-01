BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Collector Crypt je 0.06731 USD. Sledujte aktualizace cen CARDS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CARDS.Dnešní aktuální cena Collector Crypt je 0.06731 USD. Sledujte aktualizace cen CARDS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CARDS.

Kurz Collector Crypt(CARDS)

$0.06731
-9.46%1D
Graf aktuální ceny Collector Crypt (CARDS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:28 (UTC+8)

Informace o ceně Collector Crypt (CARDS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.06163
Nejnižší za 24 h
$ 0.08439
Nejvyšší za 24 h

$ 0.06163
$ 0.08439
--
--
-2.18%

-9.46%

-41.27%

-41.27%

Cena Collector Crypt (CARDS) v reálném čase je $ 0.06731. Za posledních 24 hodin se CARDS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.06163 do maxima $ 0.08439, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CARDS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CARDS se za poslední hodinu změnila o -2.18%, za 24 hodin o -9.46% a za posledních 7 dní o -41.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Collector Crypt (CARDS)

--
$ 135.10K
$ 135.10K$ 135.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Aktuální tržní kapitalizace Collector Crypt je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 135.10K. Objem v oběhu CARDS je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Collector Crypt (CARDS)

Sledujte změny cen Collector Crypt pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0070328-9.46%
30 dní$ -0.17149-71.82%
60 dní$ +0.01731+34.62%
90 dní$ +0.01731+34.62%
Změna ceny Collector Crypt dnes

Dnes zaznamenal CARDS změnu o $ -0.0070328 (-9.46%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Collector Crypt za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.17149 (-71.82%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Collector Crypt za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CARDS ke změně o $ +0.01731 (+34.62%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Collector Crypt za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.01731 (+34.62%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Collector Crypt (CARDS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Collector Crypt.

Co je Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Collector Crypt investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CARDSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Collector Crypt na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Collector Crypt a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Collector Crypt (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Collector Crypt (CARDS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Collector Crypt (CARDS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Collector Crypt.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Collector Crypt!

Tokenomika pro Collector Crypt (CARDS)

Pochopení tokenomiky Collector Crypt (CARDS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CARDS hned teď!

Jak nakupovat Collector Crypt (CARDS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Collector Crypt? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Collector Crypt podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CARDS na místní měny

1 Collector Crypt(CARDS) na VND
1,771.26265
1 Collector Crypt(CARDS) na AUD
A$0.1023112
1 Collector Crypt(CARDS) na GBP
0.0511556
1 Collector Crypt(CARDS) na EUR
0.0578866
1 Collector Crypt(CARDS) na USD
$0.06731
1 Collector Crypt(CARDS) na MYR
RM0.2820289
1 Collector Crypt(CARDS) na TRY
2.8290393
1 Collector Crypt(CARDS) na JPY
¥10.29843
1 Collector Crypt(CARDS) na ARS
ARS$96.8483204
1 Collector Crypt(CARDS) na RUB
5.4110509
1 Collector Crypt(CARDS) na INR
5.9798204
1 Collector Crypt(CARDS) na IDR
Rp1,121.8328846
1 Collector Crypt(CARDS) na PHP
3.9504239
1 Collector Crypt(CARDS) na EGP
￡E.3.1669355
1 Collector Crypt(CARDS) na BRL
R$0.3614547
1 Collector Crypt(CARDS) na CAD
C$0.094234
1 Collector Crypt(CARDS) na BDT
8.2333592
1 Collector Crypt(CARDS) na NGN
97.4090127
1 Collector Crypt(CARDS) na COP
$258.8843565
1 Collector Crypt(CARDS) na ZAR
R.1.1678285
1 Collector Crypt(CARDS) na UAH
2.8236545
1 Collector Crypt(CARDS) na TZS
T.Sh.165.7878955
1 Collector Crypt(CARDS) na VES
Bs14.87551
1 Collector Crypt(CARDS) na CLP
$63.40602
1 Collector Crypt(CARDS) na PKR
Rs18.9067059
1 Collector Crypt(CARDS) na KZT
35.6702614
1 Collector Crypt(CARDS) na THB
฿2.1687282
1 Collector Crypt(CARDS) na TWD
NT$2.0724749
1 Collector Crypt(CARDS) na AED
د.إ0.2470277
1 Collector Crypt(CARDS) na CHF
Fr0.053848
1 Collector Crypt(CARDS) na HKD
HK$0.5229987
1 Collector Crypt(CARDS) na AMD
֏25.759537
1 Collector Crypt(CARDS) na MAD
.د.م0.6226175
1 Collector Crypt(CARDS) na MXN
$1.2492736
1 Collector Crypt(CARDS) na SAR
ريال0.2524125
1 Collector Crypt(CARDS) na ETB
Br10.3805482
1 Collector Crypt(CARDS) na KES
KSh8.6957789
1 Collector Crypt(CARDS) na JOD
د.أ0.04772279
1 Collector Crypt(CARDS) na PLN
0.2477008
1 Collector Crypt(CARDS) na RON
лв0.2968371
1 Collector Crypt(CARDS) na SEK
kr0.6380988
1 Collector Crypt(CARDS) na BGN
лв0.1137539
1 Collector Crypt(CARDS) na HUF
Ft22.6477957
1 Collector Crypt(CARDS) na CZK
1.4195679
1 Collector Crypt(CARDS) na KWD
د.ك0.02059686
1 Collector Crypt(CARDS) na ILS
0.2187575
1 Collector Crypt(CARDS) na BOB
Bs0.4651121
1 Collector Crypt(CARDS) na AZN
0.114427
1 Collector Crypt(CARDS) na TJS
SM0.6199251
1 Collector Crypt(CARDS) na GEL
0.1824101
1 Collector Crypt(CARDS) na AOA
Kz61.6956729
1 Collector Crypt(CARDS) na BHD
.د.ب0.02530856
1 Collector Crypt(CARDS) na BMD
$0.06731
1 Collector Crypt(CARDS) na DKK
kr0.4354957
1 Collector Crypt(CARDS) na HNL
L1.7715992
1 Collector Crypt(CARDS) na MUR
3.0787594
1 Collector Crypt(CARDS) na NAD
$1.1631168
1 Collector Crypt(CARDS) na NOK
kr0.6811772
1 Collector Crypt(CARDS) na NZD
$0.1171194
1 Collector Crypt(CARDS) na PAB
B/.0.06731
1 Collector Crypt(CARDS) na PGK
K0.2833751
1 Collector Crypt(CARDS) na QAR
ر.ق0.2450084
1 Collector Crypt(CARDS) na RSD
дин.6.8373498
1 Collector Crypt(CARDS) na UZS
soʻm810.9636689
1 Collector Crypt(CARDS) na ALL
L5.6412511
1 Collector Crypt(CARDS) na ANG
ƒ0.1204849
1 Collector Crypt(CARDS) na AWG
ƒ0.1204849
1 Collector Crypt(CARDS) na BBD
$0.13462
1 Collector Crypt(CARDS) na BAM
KM0.1130808
1 Collector Crypt(CARDS) na BIF
Fr199.10298
1 Collector Crypt(CARDS) na BND
$0.087503
1 Collector Crypt(CARDS) na BSD
$0.06731
1 Collector Crypt(CARDS) na JMD
$10.8140246
1 Collector Crypt(CARDS) na KHR
270.3209986
1 Collector Crypt(CARDS) na KMF
Fr28.67406
1 Collector Crypt(CARDS) na LAK
1,463.2608403
1 Collector Crypt(CARDS) na LKR
රු20.5147418
1 Collector Crypt(CARDS) na MDL
L1.137539
1 Collector Crypt(CARDS) na MGA
Ar303.197895
1 Collector Crypt(CARDS) na MOP
P0.5391531
1 Collector Crypt(CARDS) na MVR
1.029843
1 Collector Crypt(CARDS) na MWK
MK116.8575641
1 Collector Crypt(CARDS) na MZN
MT4.301109
1 Collector Crypt(CARDS) na NPR
रु9.5566738
1 Collector Crypt(CARDS) na PYG
477.36252
1 Collector Crypt(CARDS) na RWF
Fr97.80143
1 Collector Crypt(CARDS) na SBD
$0.5539613
1 Collector Crypt(CARDS) na SCR
0.9194546
1 Collector Crypt(CARDS) na SRD
$2.591435
1 Collector Crypt(CARDS) na SVC
$0.5889625
1 Collector Crypt(CARDS) na SZL
L1.1678285
1 Collector Crypt(CARDS) na TMT
m0.235585
1 Collector Crypt(CARDS) na TND
د.ت0.19768947
1 Collector Crypt(CARDS) na TTD
$0.4556887
1 Collector Crypt(CARDS) na UGX
Sh234.50804
1 Collector Crypt(CARDS) na XAF
Fr38.03015
1 Collector Crypt(CARDS) na XCD
$0.181737
1 Collector Crypt(CARDS) na XOF
Fr38.03015
1 Collector Crypt(CARDS) na XPF
Fr6.86562
1 Collector Crypt(CARDS) na BWP
P0.9046464
1 Collector Crypt(CARDS) na BZD
$0.1352931
1 Collector Crypt(CARDS) na CVE
$6.4274319
1 Collector Crypt(CARDS) na DJF
Fr11.91387
1 Collector Crypt(CARDS) na DOP
$4.3138979
1 Collector Crypt(CARDS) na DZD
د.ج8.7489538
1 Collector Crypt(CARDS) na FJD
$0.1521206
1 Collector Crypt(CARDS) na GNF
Fr585.26045
1 Collector Crypt(CARDS) na GTQ
Q0.5162677
1 Collector Crypt(CARDS) na GYD
$14.0960602
1 Collector Crypt(CARDS) na ISK
kr8.41375

Zdroj Collector Crypt

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Collector Crypt, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Collector Crypt

Jakou hodnotu má dnes Collector Crypt (CARDS)?
Aktuální cena CARDS v USD je 0.06731 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CARDS v USD?
Aktuální cena CARDS v USD je $ 0.06731. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Collector Crypt?
Tržní kapitalizace CARDS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CARDS v oběhu?
Objem CARDS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CARDS?
CARDS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CARDS?
CARDS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování CARDS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CARDS je $ 135.10K USD.
Dosáhne CARDS letos vyšší ceny?
CARDS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCARDS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Collector Crypt (CARDS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

