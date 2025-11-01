BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bucky je 0.01882 USD. Sledujte aktualizace cen BUCKY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BUCKY.Dnešní aktuální cena Bucky je 0.01882 USD. Sledujte aktualizace cen BUCKY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BUCKY.

Více informací o BUCKY

Informace o ceně BUCKY

Co je to BUCKY

Tokenomika pro BUCKY

Předpověď cen BUCKY

Historie BUCKY

Průvodce nákupem (BUCKY)

Převodník BUCKY na fiat měnu

BUCKY Spot

Logo Bucky

Kurz Bucky(BUCKY)

Aktuální cena 1 BUCKY na USD

$0.01882
+0.74%1D
USD
Graf aktuální ceny Bucky (BUCKY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:30:20 (UTC+8)

Informace o ceně Bucky (BUCKY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01692
Nejnižší za 24 h
$ 0.01971
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01692
$ 0.01971
--
--
-0.11%

+0.74%

+6.62%

+6.62%

Cena Bucky (BUCKY) v reálném čase je $ 0.01882. Za posledních 24 hodin se BUCKY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01692 do maxima $ 0.01971, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BUCKY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BUCKY se za poslední hodinu změnila o -0.11%, za 24 hodin o +0.74% a za posledních 7 dní o +6.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bucky (BUCKY)

--
$ 55.45K
$ 0.00
--
--
SOL

Aktuální tržní kapitalizace Bucky je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.45K. Objem v oběhu BUCKY je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Bucky (BUCKY)

Sledujte změny cen Bucky pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0001382+0.74%
30 dní$ -0.00029-1.52%
60 dní$ +0.00381+25.38%
90 dní$ -0.00071-3.64%
Změna ceny Bucky dnes

Dnes zaznamenal BUCKY změnu o $ +0.0001382 (+0.74%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Bucky za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00029 (-1.52%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Bucky za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BUCKY ke změně o $ +0.00381 (+25.38%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Bucky za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00071 (-3.64%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Bucky (BUCKY)?

Podívejte se na stránku Historie cen Bucky.

Co je Bucky (BUCKY)

Originating from the green, crudely drawn character “Bucky” that appeared on 4chan’s /v/ board in March 2019—an MS Paint-style variant of Pepe—Bucky has since evolved into a memecoin within the Solana ecosystem.

Bucky je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Bucky investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BUCKYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Bucky na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Bucky a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Bucky (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bucky (BUCKY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bucky (BUCKY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bucky.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bucky!

Tokenomika pro Bucky (BUCKY)

Pochopení tokenomiky Bucky (BUCKY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BUCKY hned teď!

Jak nakupovat Bucky (BUCKY)

Snažíte se zjistit, jak koupit Bucky? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Bucky podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BUCKY na místní měny

1 Bucky(BUCKY) na VND
495.2483
1 Bucky(BUCKY) na AUD
A$0.0286064
1 Bucky(BUCKY) na GBP
0.0143032
1 Bucky(BUCKY) na EUR
0.0161852
1 Bucky(BUCKY) na USD
$0.01882
1 Bucky(BUCKY) na MYR
RM0.0788558
1 Bucky(BUCKY) na TRY
0.7910046
1 Bucky(BUCKY) na JPY
¥2.89828
1 Bucky(BUCKY) na ARS
ARS$27.0014304
1 Bucky(BUCKY) na RUB
1.5129398
1 Bucky(BUCKY) na INR
1.6706514
1 Bucky(BUCKY) na IDR
Rp313.6665412
1 Bucky(BUCKY) na PHP
1.1045458
1 Bucky(BUCKY) na EGP
￡E.0.8862338
1 Bucky(BUCKY) na BRL
R$0.1010634
1 Bucky(BUCKY) na CAD
C$0.026348
1 Bucky(BUCKY) na BDT
2.3020624
1 Bucky(BUCKY) na NGN
27.1964056
1 Bucky(BUCKY) na COP
$72.384543
1 Bucky(BUCKY) na ZAR
R.0.326527
1 Bucky(BUCKY) na UAH
0.789499
1 Bucky(BUCKY) na TZS
T.Sh.46.1274436
1 Bucky(BUCKY) na VES
Bs4.15922
1 Bucky(BUCKY) na CLP
$17.72844
1 Bucky(BUCKY) na PKR
Rs5.314768
1 Bucky(BUCKY) na KZT
9.9365836
1 Bucky(BUCKY) na THB
฿0.6063804
1 Bucky(BUCKY) na TWD
NT$0.5794678
1 Bucky(BUCKY) na AED
د.إ0.0690694
1 Bucky(BUCKY) na CHF
Fr0.015056
1 Bucky(BUCKY) na HKD
HK$0.1462314
1 Bucky(BUCKY) na AMD
֏7.1775716
1 Bucky(BUCKY) na MAD
.د.م0.1737086
1 Bucky(BUCKY) na MXN
$0.3492992
1 Bucky(BUCKY) na SAR
ريال0.070575
1 Bucky(BUCKY) na ETB
Br2.8913166
1 Bucky(BUCKY) na KES
KSh2.4247688
1 Bucky(BUCKY) na JOD
د.أ0.01334338
1 Bucky(BUCKY) na PLN
0.0692576
1 Bucky(BUCKY) na RON
лв0.0829962
1 Bucky(BUCKY) na SEK
kr0.1784136
1 Bucky(BUCKY) na BGN
лв0.0316176
1 Bucky(BUCKY) na HUF
Ft6.3323654
1 Bucky(BUCKY) na CZK
0.3969138
1 Bucky(BUCKY) na KWD
د.ك0.00575892
1 Bucky(BUCKY) na ILS
0.061165
1 Bucky(BUCKY) na BOB
Bs0.1300462
1 Bucky(BUCKY) na AZN
0.031994
1 Bucky(BUCKY) na TJS
SM0.1727676
1 Bucky(BUCKY) na GEL
0.0510022
1 Bucky(BUCKY) na AOA
Kz17.2502238
1 Bucky(BUCKY) na BHD
.د.ب0.0070575
1 Bucky(BUCKY) na BMD
$0.01882
1 Bucky(BUCKY) na DKK
kr0.1217654
1 Bucky(BUCKY) na HNL
L0.4934604
1 Bucky(BUCKY) na MUR
0.8608268
1 Bucky(BUCKY) na NAD
$0.3253978
1 Bucky(BUCKY) na NOK
kr0.1904584
1 Bucky(BUCKY) na NZD
$0.0327468
1 Bucky(BUCKY) na PAB
B/.0.01882
1 Bucky(BUCKY) na PGK
K0.079044
1 Bucky(BUCKY) na QAR
ر.ق0.0683166
1 Bucky(BUCKY) na RSD
дин.1.9117356
1 Bucky(BUCKY) na UZS
soʻm224.0475832
1 Bucky(BUCKY) na ALL
L1.5712818
1 Bucky(BUCKY) na ANG
ƒ0.0336878
1 Bucky(BUCKY) na AWG
ƒ0.0336878
1 Bucky(BUCKY) na BBD
$0.03764
1 Bucky(BUCKY) na BAM
KM0.0316176
1 Bucky(BUCKY) na BIF
Fr55.01086
1 Bucky(BUCKY) na BND
$0.024466
1 Bucky(BUCKY) na BSD
$0.01882
1 Bucky(BUCKY) na JMD
$3.012141
1 Bucky(BUCKY) na KHR
75.28
1 Bucky(BUCKY) na KMF
Fr8.01732
1 Bucky(BUCKY) na LAK
409.1304266
1 Bucky(BUCKY) na LKR
රු5.7133756
1 Bucky(BUCKY) na MDL
L0.3193754
1 Bucky(BUCKY) na MGA
Ar84.394526
1 Bucky(BUCKY) na MOP
P0.1507482
1 Bucky(BUCKY) na MVR
0.287946
1 Bucky(BUCKY) na MWK
MK32.560482
1 Bucky(BUCKY) na MZN
MT1.202598
1 Bucky(BUCKY) na NPR
रु2.6619008
1 Bucky(BUCKY) na PYG
133.47144
1 Bucky(BUCKY) na RWF
Fr27.34546
1 Bucky(BUCKY) na SBD
$0.1548886
1 Bucky(BUCKY) na SCR
0.2570812
1 Bucky(BUCKY) na SRD
$0.72457
1 Bucky(BUCKY) na SVC
$0.164675
1 Bucky(BUCKY) na SZL
L0.3253978
1 Bucky(BUCKY) na TMT
m0.06587
1 Bucky(BUCKY) na TND
د.ت0.05527434
1 Bucky(BUCKY) na TTD
$0.1274114
1 Bucky(BUCKY) na UGX
Sh65.34304
1 Bucky(BUCKY) na XAF
Fr10.6333
1 Bucky(BUCKY) na XCD
$0.050814
1 Bucky(BUCKY) na XOF
Fr10.6333
1 Bucky(BUCKY) na XPF
Fr1.91964
1 Bucky(BUCKY) na BWP
P0.2519998
1 Bucky(BUCKY) na BZD
$0.0378282
1 Bucky(BUCKY) na CVE
$1.788841
1 Bucky(BUCKY) na DJF
Fr3.33114
1 Bucky(BUCKY) na DOP
$1.2056092
1 Bucky(BUCKY) na DZD
د.ج2.4460354
1 Bucky(BUCKY) na FJD
$0.0425332
1 Bucky(BUCKY) na GNF
Fr162.2284
1 Bucky(BUCKY) na GTQ
Q0.1437848
1 Bucky(BUCKY) na GYD
$3.9412844
1 Bucky(BUCKY) na ISK
kr2.33368

Zdroj Bucky

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Bucky, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bucky

Jakou hodnotu má dnes Bucky (BUCKY)?
Aktuální cena BUCKY v USD je 0.01882 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BUCKY v USD?
Aktuální cena BUCKY v USD je $ 0.01882. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bucky?
Tržní kapitalizace BUCKY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BUCKY v oběhu?
Objem BUCKY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BUCKY?
BUCKY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BUCKY?
BUCKY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BUCKY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BUCKY je $ 55.45K USD.
Dosáhne BUCKY letos vyšší ceny?
BUCKY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBUCKY, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BUCKY na USD

Částka

BUCKY
BUCKY
USD
USD

1 BUCKY = 0.01882 USD

Obchodujte BUCKY

BUCKY/USDT
$0.01882
+0.80%

