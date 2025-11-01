BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Baby Shark Universe je 0.21225 USD. Sledujte aktualizace cen BSU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BSU.Dnešní aktuální cena Baby Shark Universe je 0.21225 USD. Sledujte aktualizace cen BSU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BSU.

Více informací o BSU

Informace o ceně BSU

Co je to BSU

Bílá kniha pro BSU

Oficiální webové stránky BSU

Tokenomika pro BSU

Předpověď cen BSU

Historie BSU

Průvodce nákupem (BSU)

Převodník BSU na fiat měnu

BSU Spot

BSU USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Baby Shark Universe

Kurz Baby Shark Universe(BSU)

Aktuální cena 1 BSU na USD

$0.21225
$0.21225$0.21225
-0.36%1D
USD
Graf aktuální ceny Baby Shark Universe (BSU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:57 (UTC+8)

Informace o ceně Baby Shark Universe (BSU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.21009
$ 0.21009$ 0.21009
Nejnižší za 24 h
$ 0.22614
$ 0.22614$ 0.22614
Nejvyšší za 24 h

$ 0.21009
$ 0.21009$ 0.21009

$ 0.22614
$ 0.22614$ 0.22614

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

-0.21%

-0.36%

-9.76%

-9.76%

Cena Baby Shark Universe (BSU) v reálném čase je $ 0.21225. Za posledních 24 hodin se BSU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.21009 do maxima $ 0.22614, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BSU v historii je $ 0.37631193723515616, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.05070113905338495.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BSU se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o -0.36% a za posledních 7 dní o -9.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Baby Shark Universe (BSU)

No.622

$ 35.66M
$ 35.66M$ 35.66M

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

$ 180.41M
$ 180.41M$ 180.41M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Baby Shark Universe je $ 35.66M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.33K. Objem v oběhu BSU je 168.00M, přičemž celková zásoba je 850000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 180.41M.

Historie cen v USD pro Baby Shark Universe (BSU)

Sledujte změny cen Baby Shark Universe pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0007669-0.36%
30 dní$ -0.05674-21.10%
60 dní$ +0.11044+108.47%
90 dní$ +0.20225+2,022.50%
Změna ceny Baby Shark Universe dnes

Dnes zaznamenal BSU změnu o $ -0.0007669 (-0.36%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Baby Shark Universe za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.05674 (-21.10%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Baby Shark Universe za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BSU ke změně o $ +0.11044 (+108.47%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Baby Shark Universe za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.20225 (+2,022.50%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Baby Shark Universe (BSU)?

Podívejte se na stránku Historie cen Baby Shark Universe.

Co je Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Baby Shark Universe investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BSUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Baby Shark Universe na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Baby Shark Universe a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Baby Shark Universe (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Baby Shark Universe (BSU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Baby Shark Universe (BSU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Baby Shark Universe.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Baby Shark Universe!

Tokenomika pro Baby Shark Universe (BSU)

Pochopení tokenomiky Baby Shark Universe (BSU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BSU hned teď!

Jak nakupovat Baby Shark Universe (BSU)

Snažíte se zjistit, jak koupit Baby Shark Universe? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Baby Shark Universe podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BSU na místní měny

1 Baby Shark Universe(BSU) na VND
5,585.35875
1 Baby Shark Universe(BSU) na AUD
A$0.32262
1 Baby Shark Universe(BSU) na GBP
0.16131
1 Baby Shark Universe(BSU) na EUR
0.182535
1 Baby Shark Universe(BSU) na USD
$0.21225
1 Baby Shark Universe(BSU) na MYR
RM0.8893275
1 Baby Shark Universe(BSU) na TRY
8.9208675
1 Baby Shark Universe(BSU) na JPY
¥32.47425
1 Baby Shark Universe(BSU) na ARS
ARS$305.39379
1 Baby Shark Universe(BSU) na RUB
17.0627775
1 Baby Shark Universe(BSU) na INR
18.85629
1 Baby Shark Universe(BSU) na IDR
Rp3,537.498585
1 Baby Shark Universe(BSU) na PHP
12.4569525
1 Baby Shark Universe(BSU) na EGP
￡E.9.9863625
1 Baby Shark Universe(BSU) na BRL
R$1.1397825
1 Baby Shark Universe(BSU) na CAD
C$0.29715
1 Baby Shark Universe(BSU) na BDT
25.96242
1 Baby Shark Universe(BSU) na NGN
307.1618325
1 Baby Shark Universe(BSU) na COP
$816.3453375
1 Baby Shark Universe(BSU) na ZAR
R.3.6825375
1 Baby Shark Universe(BSU) na UAH
8.9038875
1 Baby Shark Universe(BSU) na TZS
T.Sh.522.7823625
1 Baby Shark Universe(BSU) na VES
Bs46.90725
1 Baby Shark Universe(BSU) na CLP
$199.9395
1 Baby Shark Universe(BSU) na PKR
Rs59.6189025
1 Baby Shark Universe(BSU) na KZT
112.479765
1 Baby Shark Universe(BSU) na THB
฿6.838695
1 Baby Shark Universe(BSU) na TWD
NT$6.5351775
1 Baby Shark Universe(BSU) na AED
د.إ0.7789575
1 Baby Shark Universe(BSU) na CHF
Fr0.1698
1 Baby Shark Universe(BSU) na HKD
HK$1.6491825
1 Baby Shark Universe(BSU) na AMD
֏81.228075
1 Baby Shark Universe(BSU) na MAD
.د.م1.9633125
1 Baby Shark Universe(BSU) na MXN
$3.93936
1 Baby Shark Universe(BSU) na SAR
ريال0.7959375
1 Baby Shark Universe(BSU) na ETB
Br32.733195
1 Baby Shark Universe(BSU) na KES
KSh27.4205775
1 Baby Shark Universe(BSU) na JOD
د.أ0.15048525
1 Baby Shark Universe(BSU) na PLN
0.78108
1 Baby Shark Universe(BSU) na RON
лв0.9360225
1 Baby Shark Universe(BSU) na SEK
kr2.01213
1 Baby Shark Universe(BSU) na BGN
лв0.3587025
1 Baby Shark Universe(BSU) na HUF
Ft71.4157575
1 Baby Shark Universe(BSU) na CZK
4.4763525
1 Baby Shark Universe(BSU) na KWD
د.ك0.0649485
1 Baby Shark Universe(BSU) na ILS
0.6898125
1 Baby Shark Universe(BSU) na BOB
Bs1.4666475
1 Baby Shark Universe(BSU) na AZN
0.360825
1 Baby Shark Universe(BSU) na TJS
SM1.9548225
1 Baby Shark Universe(BSU) na GEL
0.5751975
1 Baby Shark Universe(BSU) na AOA
Kz194.5462275
1 Baby Shark Universe(BSU) na BHD
.د.ب0.079806
1 Baby Shark Universe(BSU) na BMD
$0.21225
1 Baby Shark Universe(BSU) na DKK
kr1.3732575
1 Baby Shark Universe(BSU) na HNL
L5.58642
1 Baby Shark Universe(BSU) na MUR
9.708315
1 Baby Shark Universe(BSU) na NAD
$3.66768
1 Baby Shark Universe(BSU) na NOK
kr2.14797
1 Baby Shark Universe(BSU) na NZD
$0.369315
1 Baby Shark Universe(BSU) na PAB
B/.0.21225
1 Baby Shark Universe(BSU) na PGK
K0.8935725
1 Baby Shark Universe(BSU) na QAR
ر.ق0.77259
1 Baby Shark Universe(BSU) na RSD
дин.21.560355
1 Baby Shark Universe(BSU) na UZS
soʻm2,557.2283275
1 Baby Shark Universe(BSU) na ALL
L17.7886725
1 Baby Shark Universe(BSU) na ANG
ƒ0.3799275
1 Baby Shark Universe(BSU) na AWG
ƒ0.3799275
1 Baby Shark Universe(BSU) na BBD
$0.4245
1 Baby Shark Universe(BSU) na BAM
KM0.35658
1 Baby Shark Universe(BSU) na BIF
Fr627.8355
1 Baby Shark Universe(BSU) na BND
$0.275925
1 Baby Shark Universe(BSU) na BSD
$0.21225
1 Baby Shark Universe(BSU) na JMD
$34.100085
1 Baby Shark Universe(BSU) na KHR
852.408735
1 Baby Shark Universe(BSU) na KMF
Fr90.4185
1 Baby Shark Universe(BSU) na LAK
4,614.1303425
1 Baby Shark Universe(BSU) na LKR
රු64.689555
1 Baby Shark Universe(BSU) na MDL
L3.587025
1 Baby Shark Universe(BSU) na MGA
Ar956.080125
1 Baby Shark Universe(BSU) na MOP
P1.7001225
1 Baby Shark Universe(BSU) na MVR
3.247425
1 Baby Shark Universe(BSU) na MWK
MK368.4893475
1 Baby Shark Universe(BSU) na MZN
MT13.562775
1 Baby Shark Universe(BSU) na NPR
रु30.135255
1 Baby Shark Universe(BSU) na PYG
1,505.277
1 Baby Shark Universe(BSU) na RWF
Fr308.39925
1 Baby Shark Universe(BSU) na SBD
$1.7468175
1 Baby Shark Universe(BSU) na SCR
2.899335
1 Baby Shark Universe(BSU) na SRD
$8.171625
1 Baby Shark Universe(BSU) na SVC
$1.8571875
1 Baby Shark Universe(BSU) na SZL
L3.6825375
1 Baby Shark Universe(BSU) na TMT
m0.742875
1 Baby Shark Universe(BSU) na TND
د.ت0.62337825
1 Baby Shark Universe(BSU) na TTD
$1.4369325
1 Baby Shark Universe(BSU) na UGX
Sh739.479
1 Baby Shark Universe(BSU) na XAF
Fr119.92125
1 Baby Shark Universe(BSU) na XCD
$0.573075
1 Baby Shark Universe(BSU) na XOF
Fr119.92125
1 Baby Shark Universe(BSU) na XPF
Fr21.6495
1 Baby Shark Universe(BSU) na BWP
P2.85264
1 Baby Shark Universe(BSU) na BZD
$0.4266225
1 Baby Shark Universe(BSU) na CVE
$20.2677525
1 Baby Shark Universe(BSU) na DJF
Fr37.56825
1 Baby Shark Universe(BSU) na DOP
$13.6031025
1 Baby Shark Universe(BSU) na DZD
د.ج27.588255
1 Baby Shark Universe(BSU) na FJD
$0.479685
1 Baby Shark Universe(BSU) na GNF
Fr1,845.51375
1 Baby Shark Universe(BSU) na GTQ
Q1.6279575
1 Baby Shark Universe(BSU) na GYD
$44.449395
1 Baby Shark Universe(BSU) na ISK
kr26.53125

Zdroj Baby Shark Universe

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Baby Shark Universe, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Baby Shark Universe
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Baby Shark Universe

Jakou hodnotu má dnes Baby Shark Universe (BSU)?
Aktuální cena BSU v USD je 0.21225 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BSU v USD?
Aktuální cena BSU v USD je $ 0.21225. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Baby Shark Universe?
Tržní kapitalizace BSU je $ 35.66M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BSU v oběhu?
Objem BSU v oběhu je 168.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BSU?
BSU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.37631193723515616 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BSU?
BSU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.05070113905338495 USD.
Jaký je objem obchodování BSU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BSU je $ 56.33K USD.
Dosáhne BSU letos vyšší ceny?
BSU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBSU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Baby Shark Universe (BSU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BSU na USD

Částka

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.21225 USD

Obchodujte BSU

BSU/USDT
$0.21225
$0.21225$0.21225
-0.22%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

