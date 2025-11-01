BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hyperbot je 0.02332 USD. Sledujte aktualizace cen BOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOT.

Více informací o BOT

Informace o ceně BOT

Co je to BOT

Bílá kniha pro BOT

Oficiální webové stránky BOT

Tokenomika pro BOT

Předpověď cen BOT

Historie BOT

Průvodce nákupem (BOT)

Převodník BOT na fiat měnu

BOT Spot

BOT USDT-M Futures

Logo Hyperbot

Kurz Hyperbot(BOT)

Aktuální cena 1 BOT na USD

$0.02331
-0.38%1D
USD
Graf aktuální ceny Hyperbot (BOT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:28:37 (UTC+8)

Informace o ceně Hyperbot (BOT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02275
Nejnižší za 24 h
$ 0.02417
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02275
$ 0.02417
--
--
+0.08%

-0.38%

-7.58%

-7.58%

Cena Hyperbot (BOT) v reálném čase je $ 0.02332. Za posledních 24 hodin se BOT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02275 do maxima $ 0.02417, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOT v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOT se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o -0.38% a za posledních 7 dní o -7.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hyperbot (BOT)

--
$ 58.90K
$ 58.90K$ 58.90K

$ 23.32M
$ 23.32M$ 23.32M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Hyperbot je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.90K. Objem v oběhu BOT je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.32M.

Historie cen v USD pro Hyperbot (BOT)

Sledujte změny cen Hyperbot pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000889-0.38%
30 dní$ -0.07371-75.97%
60 dní$ -0.00168-6.72%
90 dní$ -0.00168-6.72%
Změna ceny Hyperbot dnes

Dnes zaznamenal BOT změnu o $ -0.0000889 (-0.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Hyperbot za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.07371 (-75.97%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Hyperbot za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BOT ke změně o $ -0.00168 (-6.72%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Hyperbot za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00168 (-6.72%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Hyperbot (BOT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Hyperbot.

Co je Hyperbot (BOT)

Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.

Hyperbot je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Hyperbot investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BOTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Hyperbot na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Hyperbot a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Hyperbot (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hyperbot (BOT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hyperbot (BOT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hyperbot.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hyperbot!

Tokenomika pro Hyperbot (BOT)

Pochopení tokenomiky Hyperbot (BOT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOT hned teď!

Jak nakupovat Hyperbot (BOT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Hyperbot? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Hyperbot podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BOT na místní měny

1 Hyperbot(BOT) na VND
Zdroj Hyperbot

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Hyperbot, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Hyperbot
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hyperbot

Jakou hodnotu má dnes Hyperbot (BOT)?
Aktuální cena BOT v USD je 0.02332 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOT v USD?
Aktuální cena BOT v USD je $ 0.02332. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hyperbot?
Tržní kapitalizace BOT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOT v oběhu?
Objem BOT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOT?
BOT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOT?
BOT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BOT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOT je $ 58.90K USD.
Dosáhne BOT letos vyšší ceny?
BOT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Hyperbot (BOT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BOT na USD

Částka

BOT
BOT
USD
USD

1 BOT = 0.02332 USD

Obchodujte BOT

BOT/USDT
$0.02331
-0.29%

