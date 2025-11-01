BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BOMO on Base je 0.0004538 USD. Sledujte aktualizace cen BOMO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOMO.

Více informací o BOMO

Informace o ceně BOMO

Co je to BOMO

Oficiální webové stránky BOMO

Tokenomika pro BOMO

Předpověď cen BOMO

Historie BOMO

Průvodce nákupem (BOMO)

Převodník BOMO na fiat měnu

BOMO Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BOMO on Base

Kurz BOMO on Base(BOMO)

Aktuální cena 1 BOMO na USD

$0.0004538
$0.0004538
-2.90%1D
USD
Graf aktuální ceny BOMO on Base (BOMO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:05 (UTC+8)

Informace o ceně BOMO on Base (BOMO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0003598
$ 0.0003598
Nejnižší za 24 h
$ 0.0005075
$ 0.0005075
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0003598
$ 0.0003598

$ 0.0005075
$ 0.0005075

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756

-0.03%

-2.90%

-51.98%

-51.98%

Cena BOMO on Base (BOMO) v reálném čase je $ 0.0004538. Za posledních 24 hodin se BOMO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0003598 do maxima $ 0.0005075, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOMO v historii je $ 0.022125194895044928, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000006003498518756.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOMO se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o -2.90% a za posledních 7 dní o -51.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BOMO on Base (BOMO)

No.2917

$ 172.90K
$ 172.90K

$ 2.35K
$ 2.35K

$ 226.90K
$ 226.90K

381.00M
381.00M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

76.20%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace BOMO on Base je $ 172.90K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 2.35K. Objem v oběhu BOMO je 381.00M, přičemž celková zásoba je 500000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 226.90K.

Historie cen v USD pro BOMO on Base (BOMO)

Sledujte změny cen BOMO on Base pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000013553-2.90%
30 dní$ -0.0070162-93.93%
60 dní$ -0.0190702-97.68%
90 dní$ -0.0040162-89.85%
Změna ceny BOMO on Base dnes

Dnes zaznamenal BOMO změnu o $ -0.000013553 (-2.90%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny BOMO on Base za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0070162 (-93.93%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny BOMO on Base za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BOMO ke změně o $ -0.0190702 (-97.68%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny BOMO on Base za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0040162 (-89.85%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům BOMO on Base (BOMO)?

Podívejte se na stránku Historie cen BOMO on Base.

Co je BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich BOMO on Base investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BOMOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o BOMO on Base na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na BOMO on Base a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny BOMO on Base (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BOMO on Base (BOMO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BOMO on Base (BOMO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BOMO on Base.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BOMO on Base!

Tokenomika pro BOMO on Base (BOMO)

Pochopení tokenomiky BOMO on Base (BOMO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOMO hned teď!

Jak nakupovat BOMO on Base (BOMO)

Snažíte se zjistit, jak koupit BOMO on Base? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit BOMO on Base podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj BOMO on Base

Pokud chcete se podrobněji seznámit s BOMO on Base, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka BOMO on Base
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BOMO on Base

Jakou hodnotu má dnes BOMO on Base (BOMO)?
Aktuální cena BOMO v USD je 0.0004538 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOMO v USD?
Aktuální cena BOMO v USD je $ 0.0004538. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BOMO on Base?
Tržní kapitalizace BOMO je $ 172.90K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOMO v oběhu?
Objem BOMO v oběhu je 381.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOMO?
BOMO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.022125194895044928 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOMO?
BOMO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000006003498518756 USD.
Jaký je objem obchodování BOMO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOMO je $ 2.35K USD.
Dosáhne BOMO letos vyšší ceny?
BOMO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOMO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BOMO on Base (BOMO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.0004538
$109,993.27

$3,854.96

$0.02484

$185.32

$1.0004

$3,854.96

$109,993.27

$185.32

$2.5026

$1,084.70

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000790

$0.000500

$0.0054

$0.20887

$0.00000096

$0.7316

