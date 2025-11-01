BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena BLACKHOLE je 0.1185 USD. Sledujte aktualizace cen BLACK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLACK.Dnešní aktuální cena BLACKHOLE je 0.1185 USD. Sledujte aktualizace cen BLACK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLACK.

Více informací o BLACK

Informace o ceně BLACK

Co je to BLACK

Bílá kniha pro BLACK

Oficiální webové stránky BLACK

Tokenomika pro BLACK

Předpověď cen BLACK

Historie BLACK

Průvodce nákupem (BLACK)

Převodník BLACK na fiat měnu

BLACK Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BLACKHOLE

Kurz BLACKHOLE(BLACK)

Aktuální cena 1 BLACK na USD

$0.1186
$0.1186$0.1186
-3.42%1D
USD
Graf aktuální ceny BLACKHOLE (BLACK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:06 (UTC+8)

Informace o ceně BLACKHOLE (BLACK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1104
$ 0.1104$ 0.1104
Nejnižší za 24 h
$ 0.1314
$ 0.1314$ 0.1314
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1104
$ 0.1104$ 0.1104

$ 0.1314
$ 0.1314$ 0.1314

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.11793260268574811
$ 0.11793260268574811$ 0.11793260268574811

-0.09%

-3.42%

-13.00%

-13.00%

Cena BLACKHOLE (BLACK) v reálném čase je $ 0.1185. Za posledních 24 hodin se BLACK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1104 do maxima $ 0.1314, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLACK v historii je $ 1.542695123942573, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.11793260268574811.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLACK se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o -3.42% a za posledních 7 dní o -13.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BLACKHOLE (BLACK)

No.3682

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.36K
$ 55.36K$ 55.36K

$ 13.52M
$ 13.52M$ 13.52M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

Aktuální tržní kapitalizace BLACKHOLE je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.36K. Objem v oběhu BLACK je 0.00, přičemž celková zásoba je 114083333. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.52M.

Historie cen v USD pro BLACKHOLE (BLACK)

Sledujte změny cen BLACKHOLE pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0042-3.42%
30 dní$ -0.1974-62.49%
60 dní$ -0.1785-60.11%
90 dní$ -0.7723-86.70%
Změna ceny BLACKHOLE dnes

Dnes zaznamenal BLACK změnu o $ -0.0042 (-3.42%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny BLACKHOLE za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.1974 (-62.49%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny BLACKHOLE za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BLACK ke změně o $ -0.1785 (-60.11%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny BLACKHOLE za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.7723 (-86.70%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům BLACKHOLE (BLACK)?

Podívejte se na stránku Historie cen BLACKHOLE.

Co je BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole is a next-generation DEX on Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich BLACKHOLE investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BLACKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o BLACKHOLE na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na BLACKHOLE a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny BLACKHOLE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BLACKHOLE (BLACK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BLACKHOLE (BLACK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BLACKHOLE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BLACKHOLE!

Tokenomika pro BLACKHOLE (BLACK)

Pochopení tokenomiky BLACKHOLE (BLACK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLACK hned teď!

Jak nakupovat BLACKHOLE (BLACK)

Snažíte se zjistit, jak koupit BLACKHOLE? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit BLACKHOLE podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BLACK na místní měny

1 BLACKHOLE(BLACK) na VND
3,118.3275
1 BLACKHOLE(BLACK) na AUD
A$0.18012
1 BLACKHOLE(BLACK) na GBP
0.09006
1 BLACKHOLE(BLACK) na EUR
0.10191
1 BLACKHOLE(BLACK) na USD
$0.1185
1 BLACKHOLE(BLACK) na MYR
RM0.496515
1 BLACKHOLE(BLACK) na TRY
4.980555
1 BLACKHOLE(BLACK) na JPY
¥18.1305
1 BLACKHOLE(BLACK) na ARS
ARS$170.50254
1 BLACKHOLE(BLACK) na RUB
9.526215
1 BLACKHOLE(BLACK) na INR
10.52754
1 BLACKHOLE(BLACK) na IDR
Rp1,974.99921
1 BLACKHOLE(BLACK) na PHP
6.954765
1 BLACKHOLE(BLACK) na EGP
￡E.5.575425
1 BLACKHOLE(BLACK) na BRL
R$0.636345
1 BLACKHOLE(BLACK) na CAD
C$0.1659
1 BLACKHOLE(BLACK) na BDT
14.49492
1 BLACKHOLE(BLACK) na NGN
171.489645
1 BLACKHOLE(BLACK) na COP
$455.768775
1 BLACKHOLE(BLACK) na ZAR
R.2.055975
1 BLACKHOLE(BLACK) na UAH
4.971075
1 BLACKHOLE(BLACK) na TZS
T.Sh.291.871425
1 BLACKHOLE(BLACK) na VES
Bs26.1885
1 BLACKHOLE(BLACK) na CLP
$111.627
1 BLACKHOLE(BLACK) na PKR
Rs33.285465
1 BLACKHOLE(BLACK) na KZT
62.79789
1 BLACKHOLE(BLACK) na THB
฿3.81807
1 BLACKHOLE(BLACK) na TWD
NT$3.648615
1 BLACKHOLE(BLACK) na AED
د.إ0.434895
1 BLACKHOLE(BLACK) na CHF
Fr0.0948
1 BLACKHOLE(BLACK) na HKD
HK$0.920745
1 BLACKHOLE(BLACK) na AMD
֏45.34995
1 BLACKHOLE(BLACK) na MAD
.د.م1.096125
1 BLACKHOLE(BLACK) na MXN
$2.19936
1 BLACKHOLE(BLACK) na SAR
ريال0.444375
1 BLACKHOLE(BLACK) na ETB
Br18.27507
1 BLACKHOLE(BLACK) na KES
KSh15.309015
1 BLACKHOLE(BLACK) na JOD
د.أ0.0840165
1 BLACKHOLE(BLACK) na PLN
0.43608
1 BLACKHOLE(BLACK) na RON
лв0.522585
1 BLACKHOLE(BLACK) na SEK
kr1.12338
1 BLACKHOLE(BLACK) na BGN
лв0.200265
1 BLACKHOLE(BLACK) na HUF
Ft39.871695
1 BLACKHOLE(BLACK) na CZK
2.499165
1 BLACKHOLE(BLACK) na KWD
د.ك0.036261
1 BLACKHOLE(BLACK) na ILS
0.385125
1 BLACKHOLE(BLACK) na BOB
Bs0.818835
1 BLACKHOLE(BLACK) na AZN
0.20145
1 BLACKHOLE(BLACK) na TJS
SM1.091385
1 BLACKHOLE(BLACK) na GEL
0.321135
1 BLACKHOLE(BLACK) na AOA
Kz108.615915
1 BLACKHOLE(BLACK) na BHD
.د.ب0.044556
1 BLACKHOLE(BLACK) na BMD
$0.1185
1 BLACKHOLE(BLACK) na DKK
kr0.766695
1 BLACKHOLE(BLACK) na HNL
L3.11892
1 BLACKHOLE(BLACK) na MUR
5.42019
1 BLACKHOLE(BLACK) na NAD
$2.04768
1 BLACKHOLE(BLACK) na NOK
kr1.19922
1 BLACKHOLE(BLACK) na NZD
$0.20619
1 BLACKHOLE(BLACK) na PAB
B/.0.1185
1 BLACKHOLE(BLACK) na PGK
K0.498885
1 BLACKHOLE(BLACK) na QAR
ر.ق0.43134
1 BLACKHOLE(BLACK) na RSD
дин.12.03723
1 BLACKHOLE(BLACK) na UZS
soʻm1,427.710515
1 BLACKHOLE(BLACK) na ALL
L9.931485
1 BLACKHOLE(BLACK) na ANG
ƒ0.212115
1 BLACKHOLE(BLACK) na AWG
ƒ0.212115
1 BLACKHOLE(BLACK) na BBD
$0.237
1 BLACKHOLE(BLACK) na BAM
KM0.19908
1 BLACKHOLE(BLACK) na BIF
Fr350.523
1 BLACKHOLE(BLACK) na BND
$0.15405
1 BLACKHOLE(BLACK) na BSD
$0.1185
1 BLACKHOLE(BLACK) na JMD
$19.03821
1 BLACKHOLE(BLACK) na KHR
475.90311
1 BLACKHOLE(BLACK) na KMF
Fr50.481
1 BLACKHOLE(BLACK) na LAK
2,576.086905
1 BLACKHOLE(BLACK) na LKR
රු36.11643
1 BLACKHOLE(BLACK) na MDL
L2.00265
1 BLACKHOLE(BLACK) na MGA
Ar533.78325
1 BLACKHOLE(BLACK) na MOP
P0.949185
1 BLACKHOLE(BLACK) na MVR
1.81305
1 BLACKHOLE(BLACK) na MWK
MK205.729035
1 BLACKHOLE(BLACK) na MZN
MT7.57215
1 BLACKHOLE(BLACK) na NPR
रु16.82463
1 BLACKHOLE(BLACK) na PYG
840.402
1 BLACKHOLE(BLACK) na RWF
Fr172.1805
1 BLACKHOLE(BLACK) na SBD
$0.975255
1 BLACKHOLE(BLACK) na SCR
1.61871
1 BLACKHOLE(BLACK) na SRD
$4.56225
1 BLACKHOLE(BLACK) na SVC
$1.036875
1 BLACKHOLE(BLACK) na SZL
L2.055975
1 BLACKHOLE(BLACK) na TMT
m0.41475
1 BLACKHOLE(BLACK) na TND
د.ت0.3480345
1 BLACKHOLE(BLACK) na TTD
$0.802245
1 BLACKHOLE(BLACK) na UGX
Sh412.854
1 BLACKHOLE(BLACK) na XAF
Fr66.9525
1 BLACKHOLE(BLACK) na XCD
$0.31995
1 BLACKHOLE(BLACK) na XOF
Fr66.9525
1 BLACKHOLE(BLACK) na XPF
Fr12.087
1 BLACKHOLE(BLACK) na BWP
P1.59264
1 BLACKHOLE(BLACK) na BZD
$0.238185
1 BLACKHOLE(BLACK) na CVE
$11.315565
1 BLACKHOLE(BLACK) na DJF
Fr20.9745
1 BLACKHOLE(BLACK) na DOP
$7.594665
1 BLACKHOLE(BLACK) na DZD
د.ج15.40263
1 BLACKHOLE(BLACK) na FJD
$0.26781
1 BLACKHOLE(BLACK) na GNF
Fr1,030.3575
1 BLACKHOLE(BLACK) na GTQ
Q0.908895
1 BLACKHOLE(BLACK) na GYD
$24.81627
1 BLACKHOLE(BLACK) na ISK
kr14.8125

Zdroj BLACKHOLE

Pokud chcete se podrobněji seznámit s BLACKHOLE, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka BLACKHOLE
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BLACKHOLE

Jakou hodnotu má dnes BLACKHOLE (BLACK)?
Aktuální cena BLACK v USD je 0.1185 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLACK v USD?
Aktuální cena BLACK v USD je $ 0.1185. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BLACKHOLE?
Tržní kapitalizace BLACK je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLACK v oběhu?
Objem BLACK v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLACK?
BLACK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.542695123942573 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLACK?
BLACK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.11793260268574811 USD.
Jaký je objem obchodování BLACK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLACK je $ 55.36K USD.
Dosáhne BLACK letos vyšší ceny?
BLACK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLACK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BLACKHOLE (BLACK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BLACK na USD

Částka

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.1185 USD

Obchodujte BLACK

BLACK/USDT
$0.1186
$0.1186$0.1186
-3.18%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,010.64
$110,010.64$110,010.64

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.63
$3,854.63$3,854.63

-0.16%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02509
$0.02509$0.02509

-22.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.35
$185.35$185.35

-1.49%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.63
$3,854.63$3,854.63

-0.16%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,010.64
$110,010.64$110,010.64

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.35
$185.35$185.35

-1.49%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5026
$2.5026$2.5026

-0.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.62
$1,084.62$1,084.62

+0.02%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000790
$0.0000790$0.0000790

+58.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000509
$0.000509$0.000509

+154.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0055
$0.0055$0.0055

+120.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20872
$0.20872$0.20872

+49.95%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004578
$0.0004578$0.0004578

+42.30%