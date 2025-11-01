BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bagwork je 0.0013137 USD. Sledujte aktualizace cen BAGWORK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAGWORK.

Více informací o BAGWORK

Informace o ceně BAGWORK

Co je to BAGWORK

Tokenomika pro BAGWORK

Předpověď cen BAGWORK

Historie BAGWORK

Průvodce nákupem (BAGWORK)

Převodník BAGWORK na fiat měnu

BAGWORK Spot

BAGWORK USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Bagwork

Kurz Bagwork(BAGWORK)

Aktuální cena 1 BAGWORK na USD

$0.0013139
$0.0013139$0.0013139
-5.81%1D
USD
Graf aktuální ceny Bagwork (BAGWORK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:41:24 (UTC+8)

Informace o ceně Bagwork (BAGWORK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0012503
$ 0.0012503$ 0.0012503
Nejnižší za 24 h
$ 0.00169
$ 0.00169$ 0.00169
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0012503
$ 0.0012503$ 0.0012503

$ 0.00169
$ 0.00169$ 0.00169

--
----

--
----

+0.58%

-5.81%

+70.16%

+70.16%

Cena Bagwork (BAGWORK) v reálném čase je $ 0.0013137. Za posledních 24 hodin se BAGWORK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0012503 do maxima $ 0.00169, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BAGWORK v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BAGWORK se za poslední hodinu změnila o +0.58%, za 24 hodin o -5.81% a za posledních 7 dní o +70.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bagwork (BAGWORK)

--
----

$ 84.02K
$ 84.02K$ 84.02K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Bagwork je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 84.02K. Objem v oběhu BAGWORK je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Bagwork (BAGWORK)

Sledujte změny cen Bagwork pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000081046-5.81%
30 dní$ -0.0015983-54.89%
60 dní$ -0.0106863-89.06%
90 dní$ -0.0106863-89.06%
Změna ceny Bagwork dnes

Dnes zaznamenal BAGWORK změnu o $ -0.000081046 (-5.81%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Bagwork za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0015983 (-54.89%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Bagwork za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BAGWORK ke změně o $ -0.0106863 (-89.06%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Bagwork za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0106863 (-89.06%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Bagwork (BAGWORK)?

Podívejte se na stránku Historie cen Bagwork.

Co je Bagwork (BAGWORK)

$Bagwork urges you to “work hard for your bag” (crypto portfolio). It started with a boy’s Dodger Stadium run; the founder promised wild livestreams and even grabbed a hat in a gym and got slapped to spark attention.

Bagwork je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Bagwork investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BAGWORKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Bagwork na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Bagwork a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Bagwork (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bagwork (BAGWORK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bagwork (BAGWORK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bagwork.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bagwork!

Tokenomika pro Bagwork (BAGWORK)

Pochopení tokenomiky Bagwork (BAGWORK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BAGWORK hned teď!

Jak nakupovat Bagwork (BAGWORK)

Snažíte se zjistit, jak koupit Bagwork? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Bagwork podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Bagwork

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Bagwork, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bagwork

Jakou hodnotu má dnes Bagwork (BAGWORK)?
Aktuální cena BAGWORK v USD je 0.0013137 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BAGWORK v USD?
Aktuální cena BAGWORK v USD je $ 0.0013137. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bagwork?
Tržní kapitalizace BAGWORK je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BAGWORK v oběhu?
Objem BAGWORK v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BAGWORK?
BAGWORK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BAGWORK?
BAGWORK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BAGWORK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BAGWORK je $ 84.02K USD.
Dosáhne BAGWORK letos vyšší ceny?
BAGWORK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBAGWORK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:41:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bagwork (BAGWORK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

