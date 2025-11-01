BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Aspecta je 0.0619 USD. Sledujte aktualizace cen ASP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ASP.

Více informací o ASP

Informace o ceně ASP

Co je to ASP

Tokenomika pro ASP

Předpověď cen ASP

Historie ASP

Průvodce nákupem (ASP)

Převodník ASP na fiat měnu

ASP Spot

ASP USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Aspecta

Kurz Aspecta(ASP)

Aktuální cena 1 ASP na USD

$0.0619
$0.0619$0.0619
-2.48%1D
USD
Graf aktuální ceny Aspecta (ASP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:18 (UTC+8)

Informace o ceně Aspecta (ASP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.05936
$ 0.05936$ 0.05936
Nejnižší za 24 h
$ 0.06489
$ 0.06489$ 0.06489
Nejvyšší za 24 h

$ 0.05936
$ 0.05936$ 0.05936

$ 0.06489
$ 0.06489$ 0.06489

--
----

--
----

+0.03%

-2.48%

-15.16%

-15.16%

Cena Aspecta (ASP) v reálném čase je $ 0.0619. Za posledních 24 hodin se ASP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.05936 do maxima $ 0.06489, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ASP v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ASP se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o -2.48% a za posledních 7 dní o -15.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aspecta (ASP)

--
----

$ 56.56K
$ 56.56K$ 56.56K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Aspecta je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.56K. Objem v oběhu ASP je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Aspecta (ASP)

Sledujte změny cen Aspecta pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0015742-2.48%
30 dní$ -0.0555-47.28%
60 dní$ -0.0739-54.42%
90 dní$ -0.0809-56.66%
Změna ceny Aspecta dnes

Dnes zaznamenal ASP změnu o $ -0.0015742 (-2.48%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Aspecta za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0555 (-47.28%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Aspecta za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ASP ke změně o $ -0.0739 (-54.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Aspecta za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0809 (-56.66%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Aspecta (ASP)?

Podívejte se na stránku Historie cen Aspecta.

Co je Aspecta (ASP)

Aspecta je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Aspecta investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ASPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Aspecta na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Aspecta a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Aspecta (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aspecta (ASP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aspecta (ASP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aspecta.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aspecta!

Tokenomika pro Aspecta (ASP)

Pochopení tokenomiky Aspecta (ASP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ASP hned teď!

Jak nakupovat Aspecta (ASP)

Snažíte se zjistit, jak koupit Aspecta? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Aspecta podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ASP na místní měny

1 Aspecta(ASP) na VND
1,628.8985
1 Aspecta(ASP) na AUD
A$0.094088
1 Aspecta(ASP) na GBP
0.047044
1 Aspecta(ASP) na EUR
0.053234
1 Aspecta(ASP) na USD
$0.0619
1 Aspecta(ASP) na MYR
RM0.259361
1 Aspecta(ASP) na TRY
2.601657
1 Aspecta(ASP) na JPY
¥9.4707
1 Aspecta(ASP) na ARS
ARS$89.064196
1 Aspecta(ASP) na RUB
4.976141
1 Aspecta(ASP) na INR
5.499196
1 Aspecta(ASP) na IDR
Rp1,031.666254
1 Aspecta(ASP) na PHP
3.632911
1 Aspecta(ASP) na EGP
￡E.2.912395
1 Aspecta(ASP) na BRL
R$0.332403
1 Aspecta(ASP) na CAD
C$0.08666
1 Aspecta(ASP) na BDT
7.571608
1 Aspecta(ASP) na NGN
89.579823
1 Aspecta(ASP) na COP
$238.076685
1 Aspecta(ASP) na ZAR
R.1.073965
1 Aspecta(ASP) na UAH
2.596705
1 Aspecta(ASP) na TZS
T.Sh.152.462795
1 Aspecta(ASP) na VES
Bs13.6799
1 Aspecta(ASP) na CLP
$58.3098
1 Aspecta(ASP) na PKR
Rs17.387091
1 Aspecta(ASP) na KZT
32.803286
1 Aspecta(ASP) na THB
฿1.994418
1 Aspecta(ASP) na TWD
NT$1.905901
1 Aspecta(ASP) na AED
د.إ0.227173
1 Aspecta(ASP) na CHF
Fr0.04952
1 Aspecta(ASP) na HKD
HK$0.480963
1 Aspecta(ASP) na AMD
֏23.68913
1 Aspecta(ASP) na MAD
.د.م0.572575
1 Aspecta(ASP) na MXN
$1.148864
1 Aspecta(ASP) na SAR
ريال0.232125
1 Aspecta(ASP) na ETB
Br9.546218
1 Aspecta(ASP) na KES
KSh7.996861
1 Aspecta(ASP) na JOD
د.أ0.0438871
1 Aspecta(ASP) na PLN
0.227792
1 Aspecta(ASP) na RON
лв0.272979
1 Aspecta(ASP) na SEK
kr0.586812
1 Aspecta(ASP) na BGN
лв0.104611
1 Aspecta(ASP) na HUF
Ft20.827493
1 Aspecta(ASP) na CZK
1.305471
1 Aspecta(ASP) na KWD
د.ك0.0189414
1 Aspecta(ASP) na ILS
0.201175
1 Aspecta(ASP) na BOB
Bs0.427729
1 Aspecta(ASP) na AZN
0.10523
1 Aspecta(ASP) na TJS
SM0.570099
1 Aspecta(ASP) na GEL
0.167749
1 Aspecta(ASP) na AOA
Kz56.736921
1 Aspecta(ASP) na BHD
.د.ب0.0232744
1 Aspecta(ASP) na BMD
$0.0619
1 Aspecta(ASP) na DKK
kr0.400493
1 Aspecta(ASP) na HNL
L1.629208
1 Aspecta(ASP) na MUR
2.831306
1 Aspecta(ASP) na NAD
$1.069632
1 Aspecta(ASP) na NOK
kr0.626428
1 Aspecta(ASP) na NZD
$0.107706
1 Aspecta(ASP) na PAB
B/.0.0619
1 Aspecta(ASP) na PGK
K0.260599
1 Aspecta(ASP) na QAR
ر.ق0.225316
1 Aspecta(ASP) na RSD
дин.6.287802
1 Aspecta(ASP) na UZS
soʻm745.782961
1 Aspecta(ASP) na ALL
L5.187839
1 Aspecta(ASP) na ANG
ƒ0.110801
1 Aspecta(ASP) na AWG
ƒ0.110801
1 Aspecta(ASP) na BBD
$0.1238
1 Aspecta(ASP) na BAM
KM0.103992
1 Aspecta(ASP) na BIF
Fr183.1002
1 Aspecta(ASP) na BND
$0.08047
1 Aspecta(ASP) na BSD
$0.0619
1 Aspecta(ASP) na JMD
$9.944854
1 Aspecta(ASP) na KHR
248.594114
1 Aspecta(ASP) na KMF
Fr26.3694
1 Aspecta(ASP) na LAK
1,345.652147
1 Aspecta(ASP) na LKR
රු18.865882
1 Aspecta(ASP) na MDL
L1.04611
1 Aspecta(ASP) na MGA
Ar278.82855
1 Aspecta(ASP) na MOP
P0.495819
1 Aspecta(ASP) na MVR
0.94707
1 Aspecta(ASP) na MWK
MK107.465209
1 Aspecta(ASP) na MZN
MT3.95541
1 Aspecta(ASP) na NPR
रु8.788562
1 Aspecta(ASP) na PYG
438.9948
1 Aspecta(ASP) na RWF
Fr89.9407
1 Aspecta(ASP) na SBD
$0.509437
1 Aspecta(ASP) na SCR
0.845554
1 Aspecta(ASP) na SRD
$2.38315
1 Aspecta(ASP) na SVC
$0.541625
1 Aspecta(ASP) na SZL
L1.073965
1 Aspecta(ASP) na TMT
m0.21665
1 Aspecta(ASP) na TND
د.ت0.1818003
1 Aspecta(ASP) na TTD
$0.419063
1 Aspecta(ASP) na UGX
Sh215.6596
1 Aspecta(ASP) na XAF
Fr34.9735
1 Aspecta(ASP) na XCD
$0.16713
1 Aspecta(ASP) na XOF
Fr34.9735
1 Aspecta(ASP) na XPF
Fr6.3138
1 Aspecta(ASP) na BWP
P0.831936
1 Aspecta(ASP) na BZD
$0.124419
1 Aspecta(ASP) na CVE
$5.910831
1 Aspecta(ASP) na DJF
Fr10.9563
1 Aspecta(ASP) na DOP
$3.967171
1 Aspecta(ASP) na DZD
د.ج8.045762
1 Aspecta(ASP) na FJD
$0.139894
1 Aspecta(ASP) na GNF
Fr538.2205
1 Aspecta(ASP) na GTQ
Q0.474773
1 Aspecta(ASP) na GYD
$12.963098
1 Aspecta(ASP) na ISK
kr7.7375

Zdroj Aspecta

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Aspecta, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aspecta

Jakou hodnotu má dnes Aspecta (ASP)?
Aktuální cena ASP v USD je 0.0619 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ASP v USD?
Aktuální cena ASP v USD je $ 0.0619. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aspecta?
Tržní kapitalizace ASP je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ASP v oběhu?
Objem ASP v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ASP?
ASP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ASP?
ASP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ASP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ASP je $ 56.56K USD.
Dosáhne ASP letos vyšší ceny?
ASP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenASP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Aspecta (ASP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ASP na USD

Částka

ASP
ASP
USD
USD

1 ASP = 0.0619 USD

Obchodujte ASP

ASP/USDT
$0.0619
$0.0619$0.0619
-2.46%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

