Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena ASML Holding NV je 1063.91 USD. Sledujte aktualizace cen ASMLON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ASMLON.

Více informací o ASMLON

Informace o ceně ASMLON

Co je to ASMLON

Oficiální webové stránky ASMLON

Tokenomika pro ASMLON

Předpověď cen ASMLON

Historie ASMLON

Průvodce nákupem (ASMLON)

Převodník ASMLON na fiat měnu

ASMLON Spot

Logo ASML Holding NV

Kurz ASML Holding NV(ASMLON)

Aktuální cena 1 ASMLON na USD

$1,063.95
$1,063.95$1,063.95
+0.21%1D
USD
Graf aktuální ceny ASML Holding NV (ASMLON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:23:39 (UTC+8)

Informace o ceně ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1,051.09
$ 1,051.09$ 1,051.09
Nejnižší za 24 h
$ 1,080.99
$ 1,080.99$ 1,080.99
Nejvyšší za 24 h

$ 1,051.09
$ 1,051.09$ 1,051.09

$ 1,080.99
$ 1,080.99$ 1,080.99

$ 1,086.6890573615706
$ 1,086.6890573615706$ 1,086.6890573615706

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

-0.03%

+0.21%

+3.20%

+3.20%

Cena ASML Holding NV (ASMLON) v reálném čase je $ 1,063.91. Za posledních 24 hodin se ASMLON obchodoval v rozmezí od minima $ 1,051.09 do maxima $ 1,080.99, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ASMLON v historii je $ 1,086.6890573615706, zatímco nejnižší cena v historii je $ 732.0144981577465.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ASMLON se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +0.21% a za posledních 7 dní o +3.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ASML Holding NV (ASMLON)

No.1947

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 56.84K
$ 56.84K$ 56.84K

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

1.49K
1.49K 1.49K

1,491.25886267
1,491.25886267 1,491.25886267

ETH

Aktuální tržní kapitalizace ASML Holding NV je $ 1.59M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.84K. Objem v oběhu ASMLON je 1.49K, přičemž celková zásoba je 1491.25886267. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.59M.

Historie cen v USD pro ASML Holding NV (ASMLON)

Sledujte změny cen ASML Holding NV pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +2.2296+0.21%
30 dní$ +32.6+3.16%
60 dní$ +313.91+41.85%
90 dní$ +313.91+41.85%
Změna ceny ASML Holding NV dnes

Dnes zaznamenal ASMLON změnu o $ +2.2296 (+0.21%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ASML Holding NV za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +32.6 (+3.16%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ASML Holding NV za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ASMLON ke změně o $ +313.91 (+41.85%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ASML Holding NV za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +313.91 (+41.85%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ASML Holding NV (ASMLON)?

Podívejte se na stránku Historie cen ASML Holding NV.

Co je ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ASML Holding NV investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ASMLONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ASML Holding NV na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ASML Holding NV a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ASML Holding NV (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ASML Holding NV (ASMLON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ASML Holding NV (ASMLON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ASML Holding NV.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ASML Holding NV!

Tokenomika pro ASML Holding NV (ASMLON)

Pochopení tokenomiky ASML Holding NV (ASMLON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ASMLON hned teď!

Jak nakupovat ASML Holding NV (ASMLON)

Snažíte se zjistit, jak koupit ASML Holding NV? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ASML Holding NV podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ASMLON na místní měny

1 ASML Holding NV(ASMLON) na VND
27,996,791.65
1 ASML Holding NV(ASMLON) na AUD
A$1,617.1432
1 ASML Holding NV(ASMLON) na GBP
808.5716
1 ASML Holding NV(ASMLON) na EUR
914.9626
1 ASML Holding NV(ASMLON) na USD
$1,063.91
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MYR
RM4,457.7829
1 ASML Holding NV(ASMLON) na TRY
44,716.1373
1 ASML Holding NV(ASMLON) na JPY
¥162,778.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) na ARS
ARS$1,530,796.2644
1 ASML Holding NV(ASMLON) na RUB
85,527.7249
1 ASML Holding NV(ASMLON) na INR
94,517.7644
1 ASML Holding NV(ASMLON) na IDR
Rp17,731,826.2406
1 ASML Holding NV(ASMLON) na PHP
62,440.8779
1 ASML Holding NV(ASMLON) na EGP
￡E.50,056.9655
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BRL
R$5,713.1967
1 ASML Holding NV(ASMLON) na CAD
C$1,489.474
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BDT
130,137.4712
1 ASML Holding NV(ASMLON) na NGN
1,539,658.6347
1 ASML Holding NV(ASMLON) na COP
$4,091,957.4465
1 ASML Holding NV(ASMLON) na ZAR
R.18,458.8385
1 ASML Holding NV(ASMLON) na UAH
44,631.0245
1 ASML Holding NV(ASMLON) na TZS
T.Sh.2,620,463.5255
1 ASML Holding NV(ASMLON) na VES
Bs235,124.11
1 ASML Holding NV(ASMLON) na CLP
$1,002,203.22
1 ASML Holding NV(ASMLON) na PKR
Rs298,841.6799
1 ASML Holding NV(ASMLON) na KZT
563,808.4654
1 ASML Holding NV(ASMLON) na THB
฿34,279.1802
1 ASML Holding NV(ASMLON) na TWD
NT$32,757.7889
1 ASML Holding NV(ASMLON) na AED
د.إ3,904.5497
1 ASML Holding NV(ASMLON) na CHF
Fr851.128
1 ASML Holding NV(ASMLON) na HKD
HK$8,266.5807
1 ASML Holding NV(ASMLON) na AMD
֏407,158.357
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MAD
.د.م9,841.1675
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MXN
$19,746.1696
1 ASML Holding NV(ASMLON) na SAR
ريال3,989.6625
1 ASML Holding NV(ASMLON) na ETB
Br164,076.2002
1 ASML Holding NV(ASMLON) na KES
KSh137,446.5329
1 ASML Holding NV(ASMLON) na JOD
د.أ754.31219
1 ASML Holding NV(ASMLON) na PLN
3,915.1888
1 ASML Holding NV(ASMLON) na RON
лв4,691.8431
1 ASML Holding NV(ASMLON) na SEK
kr10,085.8668
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BGN
лв1,798.0079
1 ASML Holding NV(ASMLON) na HUF
Ft357,973.7977
1 ASML Holding NV(ASMLON) na CZK
22,437.8619
1 ASML Holding NV(ASMLON) na KWD
د.ك325.55646
1 ASML Holding NV(ASMLON) na ILS
3,457.7075
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BOB
Bs7,351.6181
1 ASML Holding NV(ASMLON) na AZN
1,808.647
1 ASML Holding NV(ASMLON) na TJS
SM9,798.6111
1 ASML Holding NV(ASMLON) na GEL
2,883.1961
1 ASML Holding NV(ASMLON) na AOA
Kz975,169.2669
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BHD
.د.ب400.03016
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BMD
$1,063.91
1 ASML Holding NV(ASMLON) na DKK
kr6,883.4977
1 ASML Holding NV(ASMLON) na HNL
L28,002.1112
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MUR
48,663.2434
1 ASML Holding NV(ASMLON) na NAD
$18,384.3648
1 ASML Holding NV(ASMLON) na NOK
kr10,766.7692
1 ASML Holding NV(ASMLON) na NZD
$1,851.2034
1 ASML Holding NV(ASMLON) na PAB
B/.1,063.91
1 ASML Holding NV(ASMLON) na PGK
K4,479.0611
1 ASML Holding NV(ASMLON) na QAR
ر.ق3,872.6324
1 ASML Holding NV(ASMLON) na RSD
дин.108,071.9778
1 ASML Holding NV(ASMLON) na UZS
soʻm12,818,189.8229
1 ASML Holding NV(ASMLON) na ALL
L89,166.2971
1 ASML Holding NV(ASMLON) na ANG
ƒ1,904.3989
1 ASML Holding NV(ASMLON) na AWG
ƒ1,904.3989
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BBD
$2,127.82
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BAM
KM1,787.3688
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BIF
Fr3,147,045.78
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BND
$1,383.083
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BSD
$1,063.91
1 ASML Holding NV(ASMLON) na JMD
$170,927.7806
1 ASML Holding NV(ASMLON) na KHR
4,272,726.3946
1 ASML Holding NV(ASMLON) na KMF
Fr453,225.66
1 ASML Holding NV(ASMLON) na LAK
23,128,477.7983
1 ASML Holding NV(ASMLON) na LKR
රු324,258.4898
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MDL
L17,980.079
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MGA
Ar4,792,382.595
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MOP
P8,521.9191
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MVR
16,277.823
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MWK
MK1,847,064.7901
1 ASML Holding NV(ASMLON) na MZN
MT67,983.849
1 ASML Holding NV(ASMLON) na NPR
रु151,053.9418
1 ASML Holding NV(ASMLON) na PYG
7,545,249.72
1 ASML Holding NV(ASMLON) na RWF
Fr1,545,861.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) na SBD
$8,755.9793
1 ASML Holding NV(ASMLON) na SCR
14,533.0106
1 ASML Holding NV(ASMLON) na SRD
$40,960.535
1 ASML Holding NV(ASMLON) na SVC
$9,309.2125
1 ASML Holding NV(ASMLON) na SZL
L18,458.8385
1 ASML Holding NV(ASMLON) na TMT
m3,723.685
1 ASML Holding NV(ASMLON) na TND
د.ت3,124.70367
1 ASML Holding NV(ASMLON) na TTD
$7,202.6707
1 ASML Holding NV(ASMLON) na UGX
Sh3,706,662.44
1 ASML Holding NV(ASMLON) na XAF
Fr601,109.15
1 ASML Holding NV(ASMLON) na XCD
$2,872.557
1 ASML Holding NV(ASMLON) na XOF
Fr601,109.15
1 ASML Holding NV(ASMLON) na XPF
Fr108,518.82
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BWP
P14,298.9504
1 ASML Holding NV(ASMLON) na BZD
$2,138.4591
1 ASML Holding NV(ASMLON) na CVE
$101,592.7659
1 ASML Holding NV(ASMLON) na DJF
Fr188,312.07
1 ASML Holding NV(ASMLON) na DOP
$68,185.9919
1 ASML Holding NV(ASMLON) na DZD
د.ج138,287.0218
1 ASML Holding NV(ASMLON) na FJD
$2,404.4366
1 ASML Holding NV(ASMLON) na GNF
Fr9,250,697.45
1 ASML Holding NV(ASMLON) na GTQ
Q8,160.1897
1 ASML Holding NV(ASMLON) na GYD
$222,804.0322
1 ASML Holding NV(ASMLON) na ISK
kr132,988.75

Zdroj ASML Holding NV

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ASML Holding NV, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka ASML Holding NV
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ASML Holding NV

Jakou hodnotu má dnes ASML Holding NV (ASMLON)?
Aktuální cena ASMLON v USD je 1,063.91 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ASMLON v USD?
Aktuální cena ASMLON v USD je $ 1,063.91. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ASML Holding NV?
Tržní kapitalizace ASMLON je $ 1.59M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ASMLON v oběhu?
Objem ASMLON v oběhu je 1.49K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ASMLON?
ASMLON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1,086.6890573615706 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ASMLON?
ASMLON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 732.0144981577465 USD.
Jaký je objem obchodování ASMLON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ASMLON je $ 56.84K USD.
Dosáhne ASMLON letos vyšší ceny?
ASMLON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenASMLON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ASML Holding NV (ASMLON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

