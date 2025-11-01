BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AppLovin je 647.19 USD. Sledujte aktualizace cen APPON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APPON.

Aktuální cena 1 APPON na USD

$647.19
$647.19$647.19
+1.11%1D
USD
Graf aktuální ceny AppLovin (APPON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:22:59 (UTC+8)

Informace o ceně AppLovin (APPON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 605.15
$ 605.15$ 605.15
Nejnižší za 24 h
$ 703
$ 703$ 703
Nejvyšší za 24 h

$ 605.15
$ 605.15$ 605.15

$ 703
$ 703$ 703

$ 726.556761752886
$ 726.556761752886$ 726.556761752886

$ 470.4602767878368
$ 470.4602767878368$ 470.4602767878368

-0.04%

+1.11%

+8.45%

+8.45%

Cena AppLovin (APPON) v reálném čase je $ 647.19. Za posledních 24 hodin se APPON obchodoval v rozmezí od minima $ 605.15 do maxima $ 703, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena APPON v historii je $ 726.556761752886, zatímco nejnižší cena v historii je $ 470.4602767878368.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena APPON se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o +1.11% a za posledních 7 dní o +8.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AppLovin (APPON)

No.2779

$ 284.78K
$ 284.78K$ 284.78K

$ 176.36K
$ 176.36K$ 176.36K

$ 284.78K
$ 284.78K$ 284.78K

440.03
440.03 440.03

440.02629993
440.02629993 440.02629993

ETH

Aktuální tržní kapitalizace AppLovin je $ 284.78K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 176.36K. Objem v oběhu APPON je 440.03, přičemž celková zásoba je 440.02629993. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 284.78K.

Historie cen v USD pro AppLovin (APPON)

Sledujte změny cen AppLovin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +7.1049+1.11%
30 dní$ -61.13-8.64%
60 dní$ +147.19+29.43%
90 dní$ +147.19+29.43%
Změna ceny AppLovin dnes

Dnes zaznamenal APPON změnu o $ +7.1049 (+1.11%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny AppLovin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -61.13 (-8.64%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny AppLovin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u APPON ke změně o $ +147.19 (+29.43%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny AppLovin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +147.19 (+29.43%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům AppLovin (APPON)?

Podívejte se na stránku Historie cen AppLovin.

Co je AppLovin (APPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AppLovin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich AppLovin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu APPONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o AppLovin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na AppLovin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny AppLovin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AppLovin (APPON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AppLovin (APPON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AppLovin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AppLovin!

Tokenomika pro AppLovin (APPON)

Pochopení tokenomiky AppLovin (APPON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu APPON hned teď!

Jak nakupovat AppLovin (APPON)

Snažíte se zjistit, jak koupit AppLovin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit AppLovin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

APPON na místní měny

1 AppLovin(APPON) na VND
17,030,804.85
1 AppLovin(APPON) na AUD
A$983.7288
1 AppLovin(APPON) na GBP
491.8644
1 AppLovin(APPON) na EUR
556.5834
1 AppLovin(APPON) na USD
$647.19
1 AppLovin(APPON) na MYR
RM2,711.7261
1 AppLovin(APPON) na TRY
27,201.3957
1 AppLovin(APPON) na JPY
¥99,020.07
1 AppLovin(APPON) na ARS
ARS$931,202.8596
1 AppLovin(APPON) na RUB
52,027.6041
1 AppLovin(APPON) na INR
57,496.3596
1 AppLovin(APPON) na IDR
Rp10,786,495.6854
1 AppLovin(APPON) na PHP
37,983.5811
1 AppLovin(APPON) na EGP
￡E.30,450.2895
1 AppLovin(APPON) na BRL
R$3,475.4103
1 AppLovin(APPON) na CAD
C$906.066
1 AppLovin(APPON) na BDT
79,164.2808
1 AppLovin(APPON) na NGN
936,593.9523
1 AppLovin(APPON) na COP
$2,489,189.8185
1 AppLovin(APPON) na ZAR
R.11,228.7465
1 AppLovin(APPON) na UAH
27,149.6205
1 AppLovin(APPON) na TZS
T.Sh.1,594,061.3295
1 AppLovin(APPON) na VES
Bs143,028.99
1 AppLovin(APPON) na CLP
$609,652.98
1 AppLovin(APPON) na PKR
Rs181,789.1991
1 AppLovin(APPON) na KZT
342,971.8686
1 AppLovin(APPON) na THB
฿20,852.4618
1 AppLovin(APPON) na TWD
NT$19,926.9801
1 AppLovin(APPON) na AED
د.إ2,375.1873
1 AppLovin(APPON) na CHF
Fr517.752
1 AppLovin(APPON) na HKD
HK$5,028.6663
1 AppLovin(APPON) na AMD
֏247,679.613
1 AppLovin(APPON) na MAD
.د.م5,986.5075
1 AppLovin(APPON) na MXN
$12,011.8464
1 AppLovin(APPON) na SAR
ريال2,426.9625
1 AppLovin(APPON) na ETB
Br99,809.6418
1 AppLovin(APPON) na KES
KSh83,610.4761
1 AppLovin(APPON) na JOD
د.أ458.85771
1 AppLovin(APPON) na PLN
2,381.6592
1 AppLovin(APPON) na RON
лв2,854.1079
1 AppLovin(APPON) na SEK
kr6,135.3612
1 AppLovin(APPON) na BGN
лв1,093.7511
1 AppLovin(APPON) na HUF
Ft217,760.0193
1 AppLovin(APPON) na CZK
13,649.2371
1 AppLovin(APPON) na KWD
د.ك198.04014
1 AppLovin(APPON) na ILS
2,103.3675
1 AppLovin(APPON) na BOB
Bs4,472.0829
1 AppLovin(APPON) na AZN
1,100.223
1 AppLovin(APPON) na TJS
SM5,960.6199
1 AppLovin(APPON) na GEL
1,753.8849
1 AppLovin(APPON) na AOA
Kz593,207.8821
1 AppLovin(APPON) na BHD
.د.ب243.34344
1 AppLovin(APPON) na BMD
$647.19
1 AppLovin(APPON) na DKK
kr4,187.3193
1 AppLovin(APPON) na HNL
L17,034.0408
1 AppLovin(APPON) na MUR
29,602.4706
1 AppLovin(APPON) na NAD
$11,183.4432
1 AppLovin(APPON) na NOK
kr6,549.5628
1 AppLovin(APPON) na NZD
$1,126.1106
1 AppLovin(APPON) na PAB
B/.647.19
1 AppLovin(APPON) na PGK
K2,724.6699
1 AppLovin(APPON) na QAR
ر.ق2,355.7716
1 AppLovin(APPON) na RSD
дин.65,741.5602
1 AppLovin(APPON) na UZS
soʻm7,797,468.0861
1 AppLovin(APPON) na ALL
L54,240.9939
1 AppLovin(APPON) na ANG
ƒ1,158.4701
1 AppLovin(APPON) na AWG
ƒ1,158.4701
1 AppLovin(APPON) na BBD
$1,294.38
1 AppLovin(APPON) na BAM
KM1,087.2792
1 AppLovin(APPON) na BIF
Fr1,914,388.02
1 AppLovin(APPON) na BND
$841.347
1 AppLovin(APPON) na BSD
$647.19
1 AppLovin(APPON) na JMD
$103,977.5454
1 AppLovin(APPON) na KHR
2,599,153.8714
1 AppLovin(APPON) na KMF
Fr275,702.94
1 AppLovin(APPON) na LAK
14,069,347.5447
1 AppLovin(APPON) na LKR
රු197,250.5682
1 AppLovin(APPON) na MDL
L10,937.511
1 AppLovin(APPON) na MGA
Ar2,915,267.355
1 AppLovin(APPON) na MOP
P5,183.9919
1 AppLovin(APPON) na MVR
9,902.007
1 AppLovin(APPON) na MWK
MK1,123,593.0309
1 AppLovin(APPON) na MZN
MT41,355.441
1 AppLovin(APPON) na NPR
रु91,888.0362
1 AppLovin(APPON) na PYG
4,589,871.48
1 AppLovin(APPON) na RWF
Fr940,367.07
1 AppLovin(APPON) na SBD
$5,326.3737
1 AppLovin(APPON) na SCR
8,840.6154
1 AppLovin(APPON) na SRD
$24,916.815
1 AppLovin(APPON) na SVC
$5,662.9125
1 AppLovin(APPON) na SZL
L11,228.7465
1 AppLovin(APPON) na TMT
m2,265.165
1 AppLovin(APPON) na TND
د.ت1,900.79703
1 AppLovin(APPON) na TTD
$4,381.4763
1 AppLovin(APPON) na UGX
Sh2,254,809.96
1 AppLovin(APPON) na XAF
Fr365,662.35
1 AppLovin(APPON) na XCD
$1,747.413
1 AppLovin(APPON) na XOF
Fr365,662.35
1 AppLovin(APPON) na XPF
Fr66,013.38
1 AppLovin(APPON) na BWP
P8,698.2336
1 AppLovin(APPON) na BZD
$1,300.8519
1 AppLovin(APPON) na CVE
$61,800.1731
1 AppLovin(APPON) na DJF
Fr114,552.63
1 AppLovin(APPON) na DOP
$41,478.4071
1 AppLovin(APPON) na DZD
د.ج84,121.7562
1 AppLovin(APPON) na FJD
$1,462.6494
1 AppLovin(APPON) na GNF
Fr5,627,317.05
1 AppLovin(APPON) na GTQ
Q4,963.9473
1 AppLovin(APPON) na GYD
$135,534.5298
1 AppLovin(APPON) na ISK
kr80,898.75

Pokud chcete se podrobněji seznámit s AppLovin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka AppLovin
Block Explorer

Oficiální webová stránka AppLovin
Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AppLovin

Jakou hodnotu má dnes AppLovin (APPON)?
Aktuální cena APPON v USD je 647.19 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena APPON v USD?
Aktuální cena APPON v USD je $ 647.19. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AppLovin?
Tržní kapitalizace APPON je $ 284.78K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem APPON v oběhu?
Objem APPON v oběhu je 440.03 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) APPON?
APPON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 726.556761752886 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) APPON?
APPON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 470.4602767878368 USD.
Jaký je objem obchodování APPON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování APPON je $ 176.36K USD.
Dosáhne APPON letos vyšší ceny?
APPON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAPPON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:22:59 (UTC+8)

