BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena America Online je 0.004843 USD. Sledujte aktualizace cen AOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AOL.Dnešní aktuální cena America Online je 0.004843 USD. Sledujte aktualizace cen AOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AOL.

Více informací o AOL

Informace o ceně AOL

Co je to AOL

Tokenomika pro AOL

Předpověď cen AOL

Historie AOL

Průvodce nákupem (AOL)

Převodník AOL na fiat měnu

AOL Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo America Online

Kurz America Online(AOL)

Aktuální cena 1 AOL na USD

$0.00485
$0.00485$0.00485
-2.78%1D
USD
Graf aktuální ceny America Online (AOL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:21 (UTC+8)

Informace o ceně America Online (AOL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.003844
$ 0.003844$ 0.003844
Nejnižší za 24 h
$ 0.006215
$ 0.006215$ 0.006215
Nejvyšší za 24 h

$ 0.003844
$ 0.003844$ 0.003844

$ 0.006215
$ 0.006215$ 0.006215

--
----

--
----

+0.79%

-2.78%

-32.76%

-32.76%

Cena America Online (AOL) v reálném čase je $ 0.004843. Za posledních 24 hodin se AOL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.003844 do maxima $ 0.006215, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AOL v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AOL se za poslední hodinu změnila o +0.79%, za 24 hodin o -2.78% a za posledních 7 dní o -32.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu America Online (AOL)

--
----

$ 62.28K
$ 62.28K$ 62.28K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace America Online je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 62.28K. Objem v oběhu AOL je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro America Online (AOL)

Sledujte změny cen America Online pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00013869-2.78%
30 dní$ -0.005859-54.75%
60 dní$ -0.00439-47.55%
90 dní$ -0.004997-50.79%
Změna ceny America Online dnes

Dnes zaznamenal AOL změnu o $ -0.00013869 (-2.78%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny America Online za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.005859 (-54.75%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny America Online za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AOL ke změně o $ -0.00439 (-47.55%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny America Online za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.004997 (-50.79%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům America Online (AOL)?

Podívejte se na stránku Historie cen America Online.

Co je America Online (AOL)

AOL is a memecoin within the Solana ecosystem, inspired by “America Online” and paying tribute to nostalgic internet subcultures.

America Online je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich America Online investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AOLa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o America Online na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na America Online a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny America Online (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít America Online (AOL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva America Online (AOL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro America Online.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny America Online!

Tokenomika pro America Online (AOL)

Pochopení tokenomiky America Online (AOL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AOL hned teď!

Jak nakupovat America Online (AOL)

Snažíte se zjistit, jak koupit America Online? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit America Online podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AOL na místní měny

1 America Online(AOL) na VND
127.443545
1 America Online(AOL) na AUD
A$0.00736136
1 America Online(AOL) na GBP
0.00368068
1 America Online(AOL) na EUR
0.00416498
1 America Online(AOL) na USD
$0.004843
1 America Online(AOL) na MYR
RM0.02029217
1 America Online(AOL) na TRY
0.20355129
1 America Online(AOL) na JPY
¥0.740979
1 America Online(AOL) na ARS
ARS$6.96830212
1 America Online(AOL) na RUB
0.38932877
1 America Online(AOL) na INR
0.43025212
1 America Online(AOL) na IDR
Rp80.71663438
1 America Online(AOL) na PHP
0.28423567
1 America Online(AOL) na EGP
￡E.0.22786315
1 America Online(AOL) na BRL
R$0.02600691
1 America Online(AOL) na CAD
C$0.0067802
1 America Online(AOL) na BDT
0.59239576
1 America Online(AOL) na NGN
7.00864431
1 America Online(AOL) na COP
$18.62690445
1 America Online(AOL) na ZAR
R.0.08402605
1 America Online(AOL) na UAH
0.20316385
1 America Online(AOL) na TZS
T.Sh.11.92855115
1 America Online(AOL) na VES
Bs1.070303
1 America Online(AOL) na CLP
$4.562106
1 America Online(AOL) na PKR
Rs1.36035027
1 America Online(AOL) na KZT
2.56649942
1 America Online(AOL) na THB
฿0.15604146
1 America Online(AOL) na TWD
NT$0.14911597
1 America Online(AOL) na AED
د.إ0.01777381
1 America Online(AOL) na CHF
Fr0.0038744
1 America Online(AOL) na HKD
HK$0.03763011
1 America Online(AOL) na AMD
֏1.8534161
1 America Online(AOL) na MAD
.د.م0.04479775
1 America Online(AOL) na MXN
$0.08988608
1 America Online(AOL) na SAR
ريال0.01816125
1 America Online(AOL) na ETB
Br0.74688746
1 America Online(AOL) na KES
KSh0.62566717
1 America Online(AOL) na JOD
د.أ0.003433687
1 America Online(AOL) na PLN
0.01782224
1 America Online(AOL) na RON
лв0.02135763
1 America Online(AOL) na SEK
kr0.04591164
1 America Online(AOL) na BGN
лв0.00818467
1 America Online(AOL) na HUF
Ft1.62952421
1 America Online(AOL) na CZK
0.10213887
1 America Online(AOL) na KWD
د.ك0.001481958
1 America Online(AOL) na ILS
0.01573975
1 America Online(AOL) na BOB
Bs0.03346513
1 America Online(AOL) na AZN
0.0082331
1 America Online(AOL) na TJS
SM0.04460403
1 America Online(AOL) na GEL
0.01312453
1 America Online(AOL) na AOA
Kz4.43904537
1 America Online(AOL) na BHD
.د.ب0.001820968
1 America Online(AOL) na BMD
$0.004843
1 America Online(AOL) na DKK
kr0.03133421
1 America Online(AOL) na HNL
L0.12746776
1 America Online(AOL) na MUR
0.22151882
1 America Online(AOL) na NAD
$0.08368704
1 America Online(AOL) na NOK
kr0.04901116
1 America Online(AOL) na NZD
$0.00842682
1 America Online(AOL) na PAB
B/.0.004843
1 America Online(AOL) na PGK
K0.02038903
1 America Online(AOL) na QAR
ر.ق0.01762852
1 America Online(AOL) na RSD
дин.0.49195194
1 America Online(AOL) na UZS
soʻm58.34938417
1 America Online(AOL) na ALL
L0.40589183
1 America Online(AOL) na ANG
ƒ0.00866897
1 America Online(AOL) na AWG
ƒ0.00866897
1 America Online(AOL) na BBD
$0.009686
1 America Online(AOL) na BAM
KM0.00813624
1 America Online(AOL) na BIF
Fr14.325594
1 America Online(AOL) na BND
$0.0062959
1 America Online(AOL) na BSD
$0.004843
1 America Online(AOL) na JMD
$0.77807638
1 America Online(AOL) na KHR
19.44977858
1 America Online(AOL) na KMF
Fr2.063118
1 America Online(AOL) na LAK
105.28260659
1 America Online(AOL) na LKR
රු1.47604954
1 America Online(AOL) na MDL
L0.0818467
1 America Online(AOL) na MGA
Ar21.8152935
1 America Online(AOL) na MOP
P0.03879243
1 America Online(AOL) na MVR
0.0740979
1 America Online(AOL) na MWK
MK8.40798073
1 America Online(AOL) na MZN
MT0.3094677
1 America Online(AOL) na NPR
रु0.68760914
1 America Online(AOL) na PYG
34.346556
1 America Online(AOL) na RWF
Fr7.036879
1 America Online(AOL) na SBD
$0.03985789
1 America Online(AOL) na SCR
0.06615538
1 America Online(AOL) na SRD
$0.1864555
1 America Online(AOL) na SVC
$0.04237625
1 America Online(AOL) na SZL
L0.08402605
1 America Online(AOL) na TMT
m0.0169505
1 America Online(AOL) na TND
د.ت0.014223891
1 America Online(AOL) na TTD
$0.03278711
1 America Online(AOL) na UGX
Sh16.873012
1 America Online(AOL) na XAF
Fr2.736295
1 America Online(AOL) na XCD
$0.0130761
1 America Online(AOL) na XOF
Fr2.736295
1 America Online(AOL) na XPF
Fr0.493986
1 America Online(AOL) na BWP
P0.06508992
1 America Online(AOL) na BZD
$0.00973443
1 America Online(AOL) na CVE
$0.46245807
1 America Online(AOL) na DJF
Fr0.857211
1 America Online(AOL) na DOP
$0.31038787
1 America Online(AOL) na DZD
د.ج0.62949314
1 America Online(AOL) na FJD
$0.01094518
1 America Online(AOL) na GNF
Fr42.109885
1 America Online(AOL) na GTQ
Q0.03714581
1 America Online(AOL) na GYD
$1.01422106
1 America Online(AOL) na ISK
kr0.605375

Zdroj America Online

Pokud chcete se podrobněji seznámit s America Online, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně America Online

Jakou hodnotu má dnes America Online (AOL)?
Aktuální cena AOL v USD je 0.004843 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AOL v USD?
Aktuální cena AOL v USD je $ 0.004843. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace America Online?
Tržní kapitalizace AOL je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AOL v oběhu?
Objem AOL v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AOL?
AOL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AOL?
AOL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování AOL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AOL je $ 62.28K USD.
Dosáhne AOL letos vyšší ceny?
AOL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAOL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se America Online (AOL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod AOL na USD

Částka

AOL
AOL
USD
USD

1 AOL = 0.004843 USD

Obchodujte AOL

AOL/USDT
$0.00485
$0.00485$0.00485
-2.86%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,118.18
$110,118.18$110,118.18

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,856.97
$3,856.97$3,856.97

-0.10%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02509
$0.02509$0.02509

-22.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.56
$185.56$185.56

-1.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,856.97
$3,856.97$3,856.97

-0.10%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,118.18
$110,118.18$110,118.18

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.56
$185.56$185.56

-1.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5059
$2.5059$2.5059

-0.71%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.28
$1,085.28$1,085.28

+0.08%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000530
$0.000530$0.000530

+165.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0055
$0.0055$0.0055

+120.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20953
$0.20953$0.20953

+50.53%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7333
$0.7333$0.7333

+42.47%