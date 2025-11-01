BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ani Grok Companion je 0.001102 USD. Sledujte aktualizace cen ANI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANI.Dnešní aktuální cena Ani Grok Companion je 0.001102 USD. Sledujte aktualizace cen ANI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANI.

Více informací o ANI

Informace o ceně ANI

Co je to ANI

Tokenomika pro ANI

Předpověď cen ANI

Historie ANI

Průvodce nákupem (ANI)

Převodník ANI na fiat měnu

ANI Spot

ANI USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ani Grok Companion

Kurz Ani Grok Companion(ANI)

Aktuální cena 1 ANI na USD

$0.001102
$0.001102$0.001102
-9.96%1D
USD
Graf aktuální ceny Ani Grok Companion (ANI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:13 (UTC+8)

Informace o ceně Ani Grok Companion (ANI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.001073
$ 0.001073$ 0.001073
Nejnižší za 24 h
$ 0.001298
$ 0.001298$ 0.001298
Nejvyšší za 24 h

$ 0.001073
$ 0.001073$ 0.001073

$ 0.001298
$ 0.001298$ 0.001298

--
----

--
----

+0.27%

-9.95%

-30.48%

-30.48%

Cena Ani Grok Companion (ANI) v reálném čase je $ 0.001102. Za posledních 24 hodin se ANI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.001073 do maxima $ 0.001298, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ANI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ANI se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o -9.95% a za posledních 7 dní o -30.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ani Grok Companion (ANI)

--
----

$ 77.81K
$ 77.81K$ 77.81K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Ani Grok Companion je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 77.81K. Objem v oběhu ANI je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Ani Grok Companion (ANI)

Sledujte změny cen Ani Grok Companion pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001219-9.95%
30 dní$ -0.002938-72.73%
60 dní$ -0.006678-85.84%
90 dní$ -0.045268-97.63%
Změna ceny Ani Grok Companion dnes

Dnes zaznamenal ANI změnu o $ -0.0001219 (-9.95%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Ani Grok Companion za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002938 (-72.73%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Ani Grok Companion za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ANI ke změně o $ -0.006678 (-85.84%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Ani Grok Companion za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.045268 (-97.63%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Ani Grok Companion (ANI)?

Podívejte se na stránku Historie cen Ani Grok Companion.

Co je Ani Grok Companion (ANI)

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Ani Grok Companion je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Ani Grok Companion investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ANIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Ani Grok Companion na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Ani Grok Companion a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Ani Grok Companion (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ani Grok Companion (ANI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ani Grok Companion (ANI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ani Grok Companion.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ani Grok Companion!

Tokenomika pro Ani Grok Companion (ANI)

Pochopení tokenomiky Ani Grok Companion (ANI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ANI hned teď!

Jak nakupovat Ani Grok Companion (ANI)

Snažíte se zjistit, jak koupit Ani Grok Companion? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Ani Grok Companion podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ANI na místní měny

1 Ani Grok Companion(ANI) na VND
28.99913
1 Ani Grok Companion(ANI) na AUD
A$0.00167504
1 Ani Grok Companion(ANI) na GBP
0.00083752
1 Ani Grok Companion(ANI) na EUR
0.00094772
1 Ani Grok Companion(ANI) na USD
$0.001102
1 Ani Grok Companion(ANI) na MYR
RM0.00461738
1 Ani Grok Companion(ANI) na TRY
0.04631706
1 Ani Grok Companion(ANI) na JPY
¥0.168606
1 Ani Grok Companion(ANI) na ARS
ARS$1.58560168
1 Ani Grok Companion(ANI) na RUB
0.08858978
1 Ani Grok Companion(ANI) na INR
0.09790168
1 Ani Grok Companion(ANI) na IDR
Rp18.36665932
1 Ani Grok Companion(ANI) na PHP
0.06467638
1 Ani Grok Companion(ANI) na EGP
￡E.0.0518491
1 Ani Grok Companion(ANI) na BRL
R$0.00591774
1 Ani Grok Companion(ANI) na CAD
C$0.0015428
1 Ani Grok Companion(ANI) na BDT
0.13479664
1 Ani Grok Companion(ANI) na NGN
1.59478134
1 Ani Grok Companion(ANI) na COP
$4.2384573
1 Ani Grok Companion(ANI) na ZAR
R.0.0191197
1 Ani Grok Companion(ANI) na UAH
0.0462289
1 Ani Grok Companion(ANI) na TZS
T.Sh.2.7142811
1 Ani Grok Companion(ANI) na VES
Bs0.243542
1 Ani Grok Companion(ANI) na CLP
$1.038084
1 Ani Grok Companion(ANI) na PKR
Rs0.30954078
1 Ani Grok Companion(ANI) na KZT
0.58399388
1 Ani Grok Companion(ANI) na THB
฿0.03550644
1 Ani Grok Companion(ANI) na TWD
NT$0.03393058
1 Ani Grok Companion(ANI) na AED
د.إ0.00404434
1 Ani Grok Companion(ANI) na CHF
Fr0.0008816
1 Ani Grok Companion(ANI) na HKD
HK$0.00856254
1 Ani Grok Companion(ANI) na AMD
֏0.4217354
1 Ani Grok Companion(ANI) na MAD
.د.م0.0101935
1 Ani Grok Companion(ANI) na MXN
$0.02045312
1 Ani Grok Companion(ANI) na SAR
ريال0.0041325
1 Ani Grok Companion(ANI) na ETB
Br0.16995044
1 Ani Grok Companion(ANI) na KES
KSh0.14236738
1 Ani Grok Companion(ANI) na JOD
د.أ0.000781318
1 Ani Grok Companion(ANI) na PLN
0.00405536
1 Ani Grok Companion(ANI) na RON
лв0.00485982
1 Ani Grok Companion(ANI) na SEK
kr0.01044696
1 Ani Grok Companion(ANI) na BGN
лв0.00186238
1 Ani Grok Companion(ANI) na HUF
Ft0.37078994
1 Ani Grok Companion(ANI) na CZK
0.02324118
1 Ani Grok Companion(ANI) na KWD
د.ك0.000337212
1 Ani Grok Companion(ANI) na ILS
0.0035815
1 Ani Grok Companion(ANI) na BOB
Bs0.00761482
1 Ani Grok Companion(ANI) na AZN
0.0018734
1 Ani Grok Companion(ANI) na TJS
SM0.01014942
1 Ani Grok Companion(ANI) na GEL
0.00298642
1 Ani Grok Companion(ANI) na AOA
Kz1.01008218
1 Ani Grok Companion(ANI) na BHD
.د.ب0.000414352
1 Ani Grok Companion(ANI) na BMD
$0.001102
1 Ani Grok Companion(ANI) na DKK
kr0.00712994
1 Ani Grok Companion(ANI) na HNL
L0.02900464
1 Ani Grok Companion(ANI) na MUR
0.05040548
1 Ani Grok Companion(ANI) na NAD
$0.01904256
1 Ani Grok Companion(ANI) na NOK
kr0.01115224
1 Ani Grok Companion(ANI) na NZD
$0.00191748
1 Ani Grok Companion(ANI) na PAB
B/.0.001102
1 Ani Grok Companion(ANI) na PGK
K0.00463942
1 Ani Grok Companion(ANI) na QAR
ر.ق0.00401128
1 Ani Grok Companion(ANI) na RSD
дин.0.11194116
1 Ani Grok Companion(ANI) na UZS
soʻm13.27710538
1 Ani Grok Companion(ANI) na ALL
L0.09235862
1 Ani Grok Companion(ANI) na ANG
ƒ0.00197258
1 Ani Grok Companion(ANI) na AWG
ƒ0.00197258
1 Ani Grok Companion(ANI) na BBD
$0.002204
1 Ani Grok Companion(ANI) na BAM
KM0.00185136
1 Ani Grok Companion(ANI) na BIF
Fr3.259716
1 Ani Grok Companion(ANI) na BND
$0.0014326
1 Ani Grok Companion(ANI) na BSD
$0.001102
1 Ani Grok Companion(ANI) na JMD
$0.17704732
1 Ani Grok Companion(ANI) na KHR
4.42569812
1 Ani Grok Companion(ANI) na KMF
Fr0.469452
1 Ani Grok Companion(ANI) na LAK
23.95652126
1 Ani Grok Companion(ANI) na LKR
රු0.33586756
1 Ani Grok Companion(ANI) na MDL
L0.0186238
1 Ani Grok Companion(ANI) na MGA
Ar4.963959
1 Ani Grok Companion(ANI) na MOP
P0.00882702
1 Ani Grok Companion(ANI) na MVR
0.0168606
1 Ani Grok Companion(ANI) na MWK
MK1.91319322
1 Ani Grok Companion(ANI) na MZN
MT0.0704178
1 Ani Grok Companion(ANI) na NPR
रु0.15646196
1 Ani Grok Companion(ANI) na PYG
7.815384
1 Ani Grok Companion(ANI) na RWF
Fr1.601206
1 Ani Grok Companion(ANI) na SBD
$0.00906946
1 Ani Grok Companion(ANI) na SCR
0.01505332
1 Ani Grok Companion(ANI) na SRD
$0.042427
1 Ani Grok Companion(ANI) na SVC
$0.0096425
1 Ani Grok Companion(ANI) na SZL
L0.0191197
1 Ani Grok Companion(ANI) na TMT
m0.003857
1 Ani Grok Companion(ANI) na TND
د.ت0.003236574
1 Ani Grok Companion(ANI) na TTD
$0.00746054
1 Ani Grok Companion(ANI) na UGX
Sh3.839368
1 Ani Grok Companion(ANI) na XAF
Fr0.62263
1 Ani Grok Companion(ANI) na XCD
$0.0029754
1 Ani Grok Companion(ANI) na XOF
Fr0.62263
1 Ani Grok Companion(ANI) na XPF
Fr0.112404
1 Ani Grok Companion(ANI) na BWP
P0.01481088
1 Ani Grok Companion(ANI) na BZD
$0.00221502
1 Ani Grok Companion(ANI) na CVE
$0.10522998
1 Ani Grok Companion(ANI) na DJF
Fr0.195054
1 Ani Grok Companion(ANI) na DOP
$0.07062718
1 Ani Grok Companion(ANI) na DZD
د.ج0.14323796
1 Ani Grok Companion(ANI) na FJD
$0.00249052
1 Ani Grok Companion(ANI) na GNF
Fr9.58189
1 Ani Grok Companion(ANI) na GTQ
Q0.00845234
1 Ani Grok Companion(ANI) na GYD
$0.23078084
1 Ani Grok Companion(ANI) na ISK
kr0.13775

Zdroj Ani Grok Companion

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Ani Grok Companion, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ani Grok Companion

Jakou hodnotu má dnes Ani Grok Companion (ANI)?
Aktuální cena ANI v USD je 0.001102 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ANI v USD?
Aktuální cena ANI v USD je $ 0.001102. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ani Grok Companion?
Tržní kapitalizace ANI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ANI v oběhu?
Objem ANI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ANI?
ANI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ANI?
ANI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ANI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ANI je $ 77.81K USD.
Dosáhne ANI letos vyšší ceny?
ANI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenANI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ani Grok Companion (ANI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ANI na USD

Částka

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0.001102 USD

Obchodujte ANI

ANI/USDT
$0.001102
$0.001102$0.001102
-9.89%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.26
$110,108.26$110,108.26

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,856.97
$3,856.97$3,856.97

-0.10%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02509
$0.02509$0.02509

-22.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.63
$185.63$185.63

-1.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,856.97
$3,856.97$3,856.97

-0.10%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.26
$110,108.26$110,108.26

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.63
$185.63$185.63

-1.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5060
$2.5060$2.5060

-0.71%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.15
$1,085.15$1,085.15

+0.07%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000816
$0.0000816$0.0000816

+63.20%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000515
$0.000515$0.000515

+157.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0054
$0.0054$0.0054

+116.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20948
$0.20948$0.20948

+50.49%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7335
$0.7335$0.7335

+42.51%