Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Dnešní aktuální cena Amazon.com xStock je 243.79 USD. Sledujte aktualizace cen AMZNX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AMZNX.Dnešní aktuální cena Amazon.com xStock je 243.79 USD. Sledujte aktualizace cen AMZNX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AMZNX.

Více informací o AMZNX

Informace o ceně AMZNX

Co je to AMZNX

Oficiální webové stránky AMZNX

Tokenomika pro AMZNX

Předpověď cen AMZNX

Historie AMZNX

Průvodce nákupem (AMZNX)

Převodník AMZNX na fiat měnu

Logo Amazon.com xStock

Kurz Amazon.com xStock(AMZNX)

Aktuální cena 1 AMZNX na USD

$243.79
$243.79$243.79
-1.34%1D
USD
Graf aktuální ceny Amazon.com xStock (AMZNX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:04 (UTC+8)

Informace o ceně Amazon.com xStock (AMZNX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 243.08
$ 243.08$ 243.08
Nejnižší za 24 h
$ 253.52
$ 253.52$ 253.52
Nejvyšší za 24 h

$ 243.08
$ 243.08$ 243.08

$ 253.52
$ 253.52$ 253.52

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

+0.04%

-1.34%

+8.54%

+8.54%

Cena Amazon.com xStock (AMZNX) v reálném čase je $ 243.79. Za posledních 24 hodin se AMZNX obchodoval v rozmezí od minima $ 243.08 do maxima $ 253.52, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AMZNX v historii je $ 3,341.2964079602716, zatímco nejnižší cena v historii je $ 188.44399514803126.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AMZNX se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -1.34% a za posledních 7 dní o +8.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1856

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 64.66K
$ 64.66K$ 64.66K

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

7.78K
7.78K 7.78K

--
----

15,499.34203686
15,499.34203686 15,499.34203686

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Amazon.com xStock je $ 1.90M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 64.66K. Objem v oběhu AMZNX je 7.78K, přičemž celková zásoba je 15499.34203686. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.78M.

Historie cen v USD pro Amazon.com xStock (AMZNX)

Sledujte změny cen Amazon.com xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -3.3112-1.34%
30 dní$ +22.45+10.14%
60 dní$ +15.13+6.61%
90 dní$ +28.04+12.99%
Změna ceny Amazon.com xStock dnes

Dnes zaznamenal AMZNX změnu o $ -3.3112 (-1.34%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Amazon.com xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +22.45 (+10.14%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Amazon.com xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AMZNX ke změně o $ +15.13 (+6.61%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Amazon.com xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +28.04 (+12.99%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Amazon.com xStock (AMZNX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Amazon.com xStock.

Co je Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Amazon.com xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AMZNXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Amazon.com xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Amazon.com xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Amazon.com xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Amazon.com xStock (AMZNX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Amazon.com xStock (AMZNX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Amazon.com xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Amazon.com xStock!

Tokenomika pro Amazon.com xStock (AMZNX)

Pochopení tokenomiky Amazon.com xStock (AMZNX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AMZNX hned teď!

Jak nakupovat Amazon.com xStock (AMZNX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Amazon.com xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Amazon.com xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Amazon.com xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Amazon.com xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Amazon.com xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Amazon.com xStock

Jakou hodnotu má dnes Amazon.com xStock (AMZNX)?
Aktuální cena AMZNX v USD je 243.79 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AMZNX v USD?
Aktuální cena AMZNX v USD je $ 243.79. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Amazon.com xStock?
Tržní kapitalizace AMZNX je $ 1.90M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AMZNX v oběhu?
Objem AMZNX v oběhu je 7.78K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AMZNX?
AMZNX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3,341.2964079602716 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AMZNX?
AMZNX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 188.44399514803126 USD.
Jaký je objem obchodování AMZNX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AMZNX je $ 64.66K USD.
Dosáhne AMZNX letos vyšší ceny?
AMZNX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAMZNX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Amazon.com xStock (AMZNX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

