Dnešní aktuální cena Amazon je 244.06 USD. Sledujte aktualizace cen AMZNON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AMZNON.

Více informací o AMZNON

Informace o ceně AMZNON

Co je to AMZNON

Oficiální webové stránky AMZNON

Tokenomika pro AMZNON

Předpověď cen AMZNON

Historie AMZNON

Průvodce nákupem (AMZNON)

Převodník AMZNON na fiat měnu

AMZNON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Amazon

Kurz Amazon(AMZNON)

Aktuální cena 1 AMZNON na USD

$244.06
$244.06$244.06
-1.22%1D
USD
Graf aktuální ceny Amazon (AMZNON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:38:57 (UTC+8)

Informace o ceně Amazon (AMZNON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 242.79
$ 242.79$ 242.79
Nejnižší za 24 h
$ 258.03
$ 258.03$ 258.03
Nejvyšší za 24 h

$ 242.79
$ 242.79$ 242.79

$ 258.03
$ 258.03$ 258.03

$ 253.85647706467418
$ 253.85647706467418$ 253.85647706467418

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

+0.18%

-1.22%

+9.76%

+9.76%

Cena Amazon (AMZNON) v reálném čase je $ 244.06. Za posledních 24 hodin se AMZNON obchodoval v rozmezí od minima $ 242.79 do maxima $ 258.03, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AMZNON v historii je $ 253.85647706467418, zatímco nejnižší cena v historii je $ 211.30485215454203.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AMZNON se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o -1.22% a za posledních 7 dní o +9.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Amazon (AMZNON)

No.1896

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 72.40K
$ 72.40K$ 72.40K

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

7.09K
7.09K 7.09K

7,087.95254971
7,087.95254971 7,087.95254971

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Amazon je $ 1.73M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 72.40K. Objem v oběhu AMZNON je 7.09K, přičemž celková zásoba je 7087.95254971. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.73M.

Historie cen v USD pro Amazon (AMZNON)

Sledujte změny cen Amazon pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -3.0143-1.22%
30 dní$ +22.75+10.27%
60 dní$ +64.06+35.58%
90 dní$ +64.06+35.58%
Změna ceny Amazon dnes

Dnes zaznamenal AMZNON změnu o $ -3.0143 (-1.22%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Amazon za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +22.75 (+10.27%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Amazon za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AMZNON ke změně o $ +64.06 (+35.58%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Amazon za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +64.06 (+35.58%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Amazon (AMZNON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Amazon.

Co je Amazon (AMZNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Amazon je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Amazon investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AMZNONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Amazon na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Amazon a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Amazon (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Amazon (AMZNON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Amazon (AMZNON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Amazon.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Amazon!

Tokenomika pro Amazon (AMZNON)

Pochopení tokenomiky Amazon (AMZNON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AMZNON hned teď!

Jak nakupovat Amazon (AMZNON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Amazon? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Amazon podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AMZNON na místní měny

1 Amazon(AMZNON) na VND
6,422,438.9
1 Amazon(AMZNON) na AUD
A$370.9712
1 Amazon(AMZNON) na GBP
185.4856
1 Amazon(AMZNON) na EUR
209.8916
1 Amazon(AMZNON) na USD
$244.06
1 Amazon(AMZNON) na MYR
RM1,022.6114
1 Amazon(AMZNON) na TRY
10,257.8418
1 Amazon(AMZNON) na JPY
¥37,341.18
1 Amazon(AMZNON) na ARS
ARS$351,163.2904
1 Amazon(AMZNON) na RUB
19,619.9834
1 Amazon(AMZNON) na INR
21,682.2904
1 Amazon(AMZNON) na IDR
Rp4,067,665.0396
1 Amazon(AMZNON) na PHP
14,323.8814
1 Amazon(AMZNON) na EGP
￡E.11,483.023
1 Amazon(AMZNON) na BRL
R$1,310.6022
1 Amazon(AMZNON) na CAD
C$341.684
1 Amazon(AMZNON) na BDT
29,853.4192
1 Amazon(AMZNON) na NGN
353,196.3102
1 Amazon(AMZNON) na COP
$938,691.369
1 Amazon(AMZNON) na ZAR
R.4,234.441
1 Amazon(AMZNON) na UAH
10,238.317
1 Amazon(AMZNON) na TZS
T.Sh.601,131.983
1 Amazon(AMZNON) na VES
Bs53,937.26
1 Amazon(AMZNON) na CLP
$229,904.52
1 Amazon(AMZNON) na PKR
Rs68,554.0134
1 Amazon(AMZNON) na KZT
129,337.1564
1 Amazon(AMZNON) na THB
฿7,863.6132
1 Amazon(AMZNON) na TWD
NT$7,514.6074
1 Amazon(AMZNON) na AED
د.إ895.7002
1 Amazon(AMZNON) na CHF
Fr195.248
1 Amazon(AMZNON) na HKD
HK$1,896.3462
1 Amazon(AMZNON) na AMD
֏93,401.762
1 Amazon(AMZNON) na MAD
.د.م2,257.555
1 Amazon(AMZNON) na MXN
$4,529.7536
1 Amazon(AMZNON) na SAR
ريال915.225
1 Amazon(AMZNON) na ETB
Br37,638.9332
1 Amazon(AMZNON) na KES
KSh31,530.1114
1 Amazon(AMZNON) na JOD
د.أ173.03854
1 Amazon(AMZNON) na PLN
898.1408
1 Amazon(AMZNON) na RON
лв1,076.3046
1 Amazon(AMZNON) na SEK
kr2,313.6888
1 Amazon(AMZNON) na BGN
лв412.4614
1 Amazon(AMZNON) na HUF
Ft82,118.8682
1 Amazon(AMZNON) na CZK
5,147.2254
1 Amazon(AMZNON) na KWD
د.ك74.68236
1 Amazon(AMZNON) na ILS
793.195
1 Amazon(AMZNON) na BOB
Bs1,686.4546
1 Amazon(AMZNON) na AZN
414.902
1 Amazon(AMZNON) na TJS
SM2,247.7926
1 Amazon(AMZNON) na GEL
661.4026
1 Amazon(AMZNON) na AOA
Kz223,702.9554
1 Amazon(AMZNON) na BHD
.د.ب91.76656
1 Amazon(AMZNON) na BMD
$244.06
1 Amazon(AMZNON) na DKK
kr1,579.0682
1 Amazon(AMZNON) na HNL
L6,423.6592
1 Amazon(AMZNON) na MUR
11,163.3044
1 Amazon(AMZNON) na NAD
$4,217.3568
1 Amazon(AMZNON) na NOK
kr2,469.8872
1 Amazon(AMZNON) na NZD
$424.6644
1 Amazon(AMZNON) na PAB
B/.244.06
1 Amazon(AMZNON) na PGK
K1,027.4926
1 Amazon(AMZNON) na QAR
ر.ق888.3784
1 Amazon(AMZNON) na RSD
дин.24,791.6148
1 Amazon(AMZNON) na UZS
soʻm2,940,481.2514
1 Amazon(AMZNON) na ALL
L20,454.6686
1 Amazon(AMZNON) na ANG
ƒ436.8674
1 Amazon(AMZNON) na AWG
ƒ436.8674
1 Amazon(AMZNON) na BBD
$488.12
1 Amazon(AMZNON) na BAM
KM410.0208
1 Amazon(AMZNON) na BIF
Fr721,929.48
1 Amazon(AMZNON) na BND
$317.278
1 Amazon(AMZNON) na BSD
$244.06
1 Amazon(AMZNON) na JMD
$39,210.6796
1 Amazon(AMZNON) na KHR
980,159.6036
1 Amazon(AMZNON) na KMF
Fr103,969.56
1 Amazon(AMZNON) na LAK
5,305,652.0678
1 Amazon(AMZNON) na LKR
රු74,384.6068
1 Amazon(AMZNON) na MDL
L4,124.614
1 Amazon(AMZNON) na MGA
Ar1,099,368.27
1 Amazon(AMZNON) na MOP
P1,954.9206
1 Amazon(AMZNON) na MVR
3,734.118
1 Amazon(AMZNON) na MWK
MK423,715.0066
1 Amazon(AMZNON) na MZN
MT15,595.434
1 Amazon(AMZNON) na NPR
रु34,651.6388
1 Amazon(AMZNON) na PYG
1,730,873.52
1 Amazon(AMZNON) na RWF
Fr354,619.18
1 Amazon(AMZNON) na SBD
$2,008.6138
1 Amazon(AMZNON) na SCR
3,333.8596
1 Amazon(AMZNON) na SRD
$9,396.31
1 Amazon(AMZNON) na SVC
$2,135.525
1 Amazon(AMZNON) na SZL
L4,234.441
1 Amazon(AMZNON) na TMT
m854.21
1 Amazon(AMZNON) na TND
د.ت716.80422
1 Amazon(AMZNON) na TTD
$1,652.2862
1 Amazon(AMZNON) na UGX
Sh850,305.04
1 Amazon(AMZNON) na XAF
Fr137,893.9
1 Amazon(AMZNON) na XCD
$658.962
1 Amazon(AMZNON) na XOF
Fr137,893.9
1 Amazon(AMZNON) na XPF
Fr24,894.12
1 Amazon(AMZNON) na BWP
P3,280.1664
1 Amazon(AMZNON) na BZD
$490.5606
1 Amazon(AMZNON) na CVE
$23,305.2894
1 Amazon(AMZNON) na DJF
Fr43,198.62
1 Amazon(AMZNON) na DOP
$15,641.8054
1 Amazon(AMZNON) na DZD
د.ج31,722.9188
1 Amazon(AMZNON) na FJD
$551.5756
1 Amazon(AMZNON) na GNF
Fr2,122,101.7
1 Amazon(AMZNON) na GTQ
Q1,871.9402
1 Amazon(AMZNON) na GYD
$51,111.0452
1 Amazon(AMZNON) na ISK
kr30,507.5

Zdroj Amazon

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Amazon, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Amazon
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Amazon

Jakou hodnotu má dnes Amazon (AMZNON)?
Aktuální cena AMZNON v USD je 244.06 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AMZNON v USD?
Aktuální cena AMZNON v USD je $ 244.06. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Amazon?
Tržní kapitalizace AMZNON je $ 1.73M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AMZNON v oběhu?
Objem AMZNON v oběhu je 7.09K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AMZNON?
AMZNON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 253.85647706467418 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AMZNON?
AMZNON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 211.30485215454203 USD.
Jaký je objem obchodování AMZNON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AMZNON je $ 72.40K USD.
Dosáhne AMZNON letos vyšší ceny?
AMZNON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAMZNON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:38:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Amazon (AMZNON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod AMZNON na USD

Částka

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 244.06 USD

Obchodujte AMZNON

AMZNON/USDT
$244.06
$244.06$244.06
-1.21%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

