Dnešní aktuální cena Amped Finance je 0.00583 USD. Sledujte aktualizace cen AMPED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AMPED.Dnešní aktuální cena Amped Finance je 0.00583 USD. Sledujte aktualizace cen AMPED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AMPED.

Více informací o AMPED

Informace o ceně AMPED

Co je to AMPED

Bílá kniha pro AMPED

Oficiální webové stránky AMPED

Tokenomika pro AMPED

Předpověď cen AMPED

Historie AMPED

Průvodce nákupem (AMPED)

Převodník AMPED na fiat měnu

AMPED Spot

Logo Amped Finance

Kurz Amped Finance(AMPED)

Aktuální cena 1 AMPED na USD

$0.00583
$0.00583$0.00583
-0.17%1D
USD
Graf aktuální ceny Amped Finance (AMPED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:38:49 (UTC+8)

Informace o ceně Amped Finance (AMPED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00577
$ 0.00577$ 0.00577
Nejnižší za 24 h
$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00577
$ 0.00577$ 0.00577

$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585

--
----

--
----

+0.17%

-0.16%

-3.80%

-3.80%

Cena Amped Finance (AMPED) v reálném čase je $ 0.00583. Za posledních 24 hodin se AMPED obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00577 do maxima $ 0.00585, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AMPED v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AMPED se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o -0.16% a za posledních 7 dní o -3.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Amped Finance (AMPED)

--
----

$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K

$ 583.00K
$ 583.00K$ 583.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Aktuální tržní kapitalizace Amped Finance je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 6.55K. Objem v oběhu AMPED je --, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 583.00K.

Historie cen v USD pro Amped Finance (AMPED)

Sledujte změny cen Amped Finance pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000099-0.16%
30 dní$ -0.0009-13.38%
60 dní$ -0.00105-15.27%
90 dní$ -0.01386-70.40%
Změna ceny Amped Finance dnes

Dnes zaznamenal AMPED změnu o $ -0.0000099 (-0.16%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Amped Finance za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0009 (-13.38%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Amped Finance za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AMPED ke změně o $ -0.00105 (-15.27%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Amped Finance za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01386 (-70.40%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Amped Finance (AMPED)?

Podívejte se na stránku Historie cen Amped Finance.

Co je Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Amped Finance investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AMPEDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Amped Finance na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Amped Finance a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Amped Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Amped Finance (AMPED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Amped Finance (AMPED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Amped Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Amped Finance!

Tokenomika pro Amped Finance (AMPED)

Pochopení tokenomiky Amped Finance (AMPED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AMPED hned teď!

Jak nakupovat Amped Finance (AMPED)

Snažíte se zjistit, jak koupit Amped Finance? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Amped Finance podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Amped Finance

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Amped Finance, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Amped Finance
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Amped Finance

Jakou hodnotu má dnes Amped Finance (AMPED)?
Aktuální cena AMPED v USD je 0.00583 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AMPED v USD?
Aktuální cena AMPED v USD je $ 0.00583. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Amped Finance?
Tržní kapitalizace AMPED je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AMPED v oběhu?
Objem AMPED v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AMPED?
AMPED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AMPED?
AMPED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování AMPED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AMPED je $ 6.55K USD.
Dosáhne AMPED letos vyšší ceny?
AMPED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAMPED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:38:49 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

