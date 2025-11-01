BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AMD je 258.79 USD. Sledujte aktualizace cen AMDON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AMDON.

Více informací o AMDON

Informace o ceně AMDON

Co je to AMDON

Oficiální webové stránky AMDON

Tokenomika pro AMDON

Předpověď cen AMDON

Historie AMDON

Průvodce nákupem (AMDON)

Převodník AMDON na fiat měnu

Kurz AMD(AMDON)

Aktuální cena 1 AMDON na USD

$258.83
+0.52%1D
USD
Graf aktuální ceny AMD (AMDON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:21:48 (UTC+8)

Informace o ceně AMD (AMDON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 244.26
Nejnižší za 24 h
$ 280.96
Nejvyšší za 24 h

$ 244.26
$ 280.96
$ 266.6556235433073
$ 149.93556428664579
+0.10%

+0.52%

+1.10%

+1.10%

Cena AMD (AMDON) v reálném čase je $ 258.79. Za posledních 24 hodin se AMDON obchodoval v rozmezí od minima $ 244.26 do maxima $ 280.96, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AMDON v historii je $ 266.6556235433073, zatímco nejnižší cena v historii je $ 149.93556428664579.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AMDON se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o +0.52% a za posledních 7 dní o +1.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AMD (AMDON)

No.1802

$ 2.21M
$ 168.13K
$ 2.21M
8.55K
8,554.52926656
ETH

Aktuální tržní kapitalizace AMD je $ 2.21M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 168.13K. Objem v oběhu AMDON je 8.55K, přičemž celková zásoba je 8554.52926656. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.21M.

Historie cen v USD pro AMD (AMDON)

Sledujte změny cen AMD pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +1.339+0.52%
30 dní$ +92.87+55.97%
60 dní$ +158.79+158.79%
90 dní$ +158.79+158.79%
Změna ceny AMD dnes

Dnes zaznamenal AMDON změnu o $ +1.339 (+0.52%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny AMD za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +92.87 (+55.97%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny AMD za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AMDON ke změně o $ +158.79 (+158.79%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny AMD za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +158.79 (+158.79%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům AMD (AMDON)?

Podívejte se na stránku Historie cen AMD.

Co je AMD (AMDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AMD je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich AMD investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AMDONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o AMD na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na AMD a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny AMD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AMD (AMDON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AMD (AMDON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AMD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AMD!

Tokenomika pro AMD (AMDON)

Pochopení tokenomiky AMD (AMDON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AMDON hned teď!

Jak nakupovat AMD (AMDON)

Snažíte se zjistit, jak koupit AMD? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit AMD podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AMDON na místní měny

1 AMD(AMDON) na VND
Zdroj AMD

Pokud chcete se podrobněji seznámit s AMD, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka AMD
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AMD

Jakou hodnotu má dnes AMD (AMDON)?
Aktuální cena AMDON v USD je 258.79 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AMDON v USD?
Aktuální cena AMDON v USD je $ 258.79. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AMD?
Tržní kapitalizace AMDON je $ 2.21M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AMDON v oběhu?
Objem AMDON v oběhu je 8.55K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AMDON?
AMDON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 266.6556235433073 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AMDON?
AMDON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 149.93556428664579 USD.
Jaký je objem obchodování AMDON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AMDON je $ 168.13K USD.
Dosáhne AMDON letos vyšší ceny?
AMDON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAMDON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se AMD (AMDON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

