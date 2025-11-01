BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Cherry AI je 0.000888 USD. Sledujte aktualizace cen AIBOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIBOT.

Více informací o AIBOT

Informace o ceně AIBOT

Co je to AIBOT

Bílá kniha pro AIBOT

Oficiální webové stránky AIBOT

Tokenomika pro AIBOT

Předpověď cen AIBOT

Historie AIBOT

Průvodce nákupem (AIBOT)

Převodník AIBOT na fiat měnu

AIBOT Spot

AIBOT USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Cherry AI

Kurz Cherry AI(AIBOT)

Aktuální cena 1 AIBOT na USD

$0.000888
-5.83%1D
USD
Graf aktuální ceny Cherry AI (AIBOT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:42 (UTC+8)

Informace o ceně Cherry AI (AIBOT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0008711
Nejnižší za 24 h
$ 0.00106
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0008711
$ 0.00106
$ 0.07284724455622164
$ 0.000931859394849931
0.00%

-5.83%

-35.89%

-35.89%

Cena Cherry AI (AIBOT) v reálném čase je $ 0.000888. Za posledních 24 hodin se AIBOT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0008711 do maxima $ 0.00106, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIBOT v historii je $ 0.07284724455622164, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000931859394849931.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIBOT se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -5.83% a za posledních 7 dní o -35.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cherry AI (AIBOT)

No.2867

$ 196.69K
$ 72.07K
$ 888.00K
221.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.15%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Cherry AI je $ 196.69K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 72.07K. Objem v oběhu AIBOT je 221.50M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 888.00K.

Historie cen v USD pro Cherry AI (AIBOT)

Sledujte změny cen Cherry AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000054975-5.83%
30 dní$ -0.000497-35.89%
60 dní$ -0.004845-84.52%
90 dní$ -0.019112-95.56%
Změna ceny Cherry AI dnes

Dnes zaznamenal AIBOT změnu o $ -0.000054975 (-5.83%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Cherry AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000497 (-35.89%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Cherry AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AIBOT ke změně o $ -0.004845 (-84.52%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Cherry AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.019112 (-95.56%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Cherry AI (AIBOT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Cherry AI.

Co je Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Cherry AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AIBOTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Cherry AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Cherry AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Cherry AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cherry AI (AIBOT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cherry AI (AIBOT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cherry AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cherry AI!

Tokenomika pro Cherry AI (AIBOT)

Pochopení tokenomiky Cherry AI (AIBOT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIBOT hned teď!

Jak nakupovat Cherry AI (AIBOT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Cherry AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Cherry AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AIBOT na místní měny

1 Cherry AI(AIBOT) na VND
23.36772
1 Cherry AI(AIBOT) na AUD
A$0.00134976
1 Cherry AI(AIBOT) na GBP
0.00067488
1 Cherry AI(AIBOT) na EUR
0.00076368
1 Cherry AI(AIBOT) na USD
$0.000888
1 Cherry AI(AIBOT) na MYR
RM0.00372072
1 Cherry AI(AIBOT) na TRY
0.03732264
1 Cherry AI(AIBOT) na JPY
¥0.135864
1 Cherry AI(AIBOT) na ARS
ARS$1.27768992
1 Cherry AI(AIBOT) na RUB
0.07138632
1 Cherry AI(AIBOT) na INR
0.07888992
1 Cherry AI(AIBOT) na IDR
Rp14.79999408
1 Cherry AI(AIBOT) na PHP
0.05211672
1 Cherry AI(AIBOT) na EGP
￡E.0.0417804
1 Cherry AI(AIBOT) na BRL
R$0.00476856
1 Cherry AI(AIBOT) na CAD
C$0.0012432
1 Cherry AI(AIBOT) na BDT
0.10862016
1 Cherry AI(AIBOT) na NGN
1.28508696
1 Cherry AI(AIBOT) na COP
$3.4153812
1 Cherry AI(AIBOT) na ZAR
R.0.0154068
1 Cherry AI(AIBOT) na UAH
0.0372516
1 Cherry AI(AIBOT) na TZS
T.Sh.2.1871884
1 Cherry AI(AIBOT) na VES
Bs0.196248
1 Cherry AI(AIBOT) na CLP
$0.836496
1 Cherry AI(AIBOT) na PKR
Rs0.24943032
1 Cherry AI(AIBOT) na KZT
0.47058672
1 Cherry AI(AIBOT) na THB
฿0.02861136
1 Cherry AI(AIBOT) na TWD
NT$0.02734152
1 Cherry AI(AIBOT) na AED
د.إ0.00325896
1 Cherry AI(AIBOT) na CHF
Fr0.0007104
1 Cherry AI(AIBOT) na HKD
HK$0.00689976
1 Cherry AI(AIBOT) na AMD
֏0.3398376
1 Cherry AI(AIBOT) na MAD
.د.م0.008214
1 Cherry AI(AIBOT) na MXN
$0.01648128
1 Cherry AI(AIBOT) na SAR
ريال0.00333
1 Cherry AI(AIBOT) na ETB
Br0.13694736
1 Cherry AI(AIBOT) na KES
KSh0.11472072
1 Cherry AI(AIBOT) na JOD
د.أ0.000629592
1 Cherry AI(AIBOT) na PLN
0.00326784
1 Cherry AI(AIBOT) na RON
лв0.00391608
1 Cherry AI(AIBOT) na SEK
kr0.00841824
1 Cherry AI(AIBOT) na BGN
лв0.00150072
1 Cherry AI(AIBOT) na HUF
Ft0.29878536
1 Cherry AI(AIBOT) na CZK
0.01872792
1 Cherry AI(AIBOT) na KWD
د.ك0.000271728
1 Cherry AI(AIBOT) na ILS
0.002886
1 Cherry AI(AIBOT) na BOB
Bs0.00613608
1 Cherry AI(AIBOT) na AZN
0.0015096
1 Cherry AI(AIBOT) na TJS
SM0.00817848
1 Cherry AI(AIBOT) na GEL
0.00240648
1 Cherry AI(AIBOT) na AOA
Kz0.81393192
1 Cherry AI(AIBOT) na BHD
.د.ب0.000333888
1 Cherry AI(AIBOT) na BMD
$0.000888
1 Cherry AI(AIBOT) na DKK
kr0.00574536
1 Cherry AI(AIBOT) na HNL
L0.02337216
1 Cherry AI(AIBOT) na MUR
0.04061712
1 Cherry AI(AIBOT) na NAD
$0.01534464
1 Cherry AI(AIBOT) na NOK
kr0.00898656
1 Cherry AI(AIBOT) na NZD
$0.00154512
1 Cherry AI(AIBOT) na PAB
B/.0.000888
1 Cherry AI(AIBOT) na PGK
K0.00373848
1 Cherry AI(AIBOT) na QAR
ر.ق0.00323232
1 Cherry AI(AIBOT) na RSD
дин.0.09020304
1 Cherry AI(AIBOT) na UZS
soʻm10.69879272
1 Cherry AI(AIBOT) na ALL
L0.07442328
1 Cherry AI(AIBOT) na ANG
ƒ0.00158952
1 Cherry AI(AIBOT) na AWG
ƒ0.00158952
1 Cherry AI(AIBOT) na BBD
$0.001776
1 Cherry AI(AIBOT) na BAM
KM0.00149184
1 Cherry AI(AIBOT) na BIF
Fr2.626704
1 Cherry AI(AIBOT) na BND
$0.0011544
1 Cherry AI(AIBOT) na BSD
$0.000888
1 Cherry AI(AIBOT) na JMD
$0.14266608
1 Cherry AI(AIBOT) na KHR
3.56626128
1 Cherry AI(AIBOT) na KMF
Fr0.378288
1 Cherry AI(AIBOT) na LAK
19.30434744
1 Cherry AI(AIBOT) na LKR
රු0.27064464
1 Cherry AI(AIBOT) na MDL
L0.0150072
1 Cherry AI(AIBOT) na MGA
Ar3.999996
1 Cherry AI(AIBOT) na MOP
P0.00711288
1 Cherry AI(AIBOT) na MVR
0.0135864
1 Cherry AI(AIBOT) na MWK
MK1.54166568
1 Cherry AI(AIBOT) na MZN
MT0.0567432
1 Cherry AI(AIBOT) na NPR
रु0.12607824
1 Cherry AI(AIBOT) na PYG
6.297696
1 Cherry AI(AIBOT) na RWF
Fr1.290264
1 Cherry AI(AIBOT) na SBD
$0.00730824
1 Cherry AI(AIBOT) na SCR
0.01213008
1 Cherry AI(AIBOT) na SRD
$0.034188
1 Cherry AI(AIBOT) na SVC
$0.00777
1 Cherry AI(AIBOT) na SZL
L0.0154068
1 Cherry AI(AIBOT) na TMT
m0.003108
1 Cherry AI(AIBOT) na TND
د.ت0.002608056
1 Cherry AI(AIBOT) na TTD
$0.00601176
1 Cherry AI(AIBOT) na UGX
Sh3.093792
1 Cherry AI(AIBOT) na XAF
Fr0.50172
1 Cherry AI(AIBOT) na XCD
$0.0023976
1 Cherry AI(AIBOT) na XOF
Fr0.50172
1 Cherry AI(AIBOT) na XPF
Fr0.090576
1 Cherry AI(AIBOT) na BWP
P0.01193472
1 Cherry AI(AIBOT) na BZD
$0.00178488
1 Cherry AI(AIBOT) na CVE
$0.08479512
1 Cherry AI(AIBOT) na DJF
Fr0.157176
1 Cherry AI(AIBOT) na DOP
$0.05691192
1 Cherry AI(AIBOT) na DZD
د.ج0.11542224
1 Cherry AI(AIBOT) na FJD
$0.00200688
1 Cherry AI(AIBOT) na GNF
Fr7.72116
1 Cherry AI(AIBOT) na GTQ
Q0.00681096
1 Cherry AI(AIBOT) na GYD
$0.18596496
1 Cherry AI(AIBOT) na ISK
kr0.111

Zdroj Cherry AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Cherry AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Cherry AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cherry AI

Jakou hodnotu má dnes Cherry AI (AIBOT)?
Aktuální cena AIBOT v USD je 0.000888 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIBOT v USD?
Aktuální cena AIBOT v USD je $ 0.000888. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cherry AI?
Tržní kapitalizace AIBOT je $ 196.69K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIBOT v oběhu?
Objem AIBOT v oběhu je 221.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIBOT?
AIBOT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.07284724455622164 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIBOT?
AIBOT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000931859394849931 USD.
Jaký je objem obchodování AIBOT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIBOT je $ 72.07K USD.
Dosáhne AIBOT letos vyšší ceny?
AIBOT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIBOT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Cherry AI (AIBOT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod AIBOT na USD

Částka

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0.000888 USD

Obchodujte AIBOT

AIBOT/USDT
$0.000888
-5.93%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

