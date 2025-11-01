BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AGI Alpha je 0.0065667 USD. Sledujte aktualizace cen AGIALPHA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AGIALPHA.

Aktuální cena 1 AGIALPHA na USD

$0.0065667
$0.0065667$0.0065667
-0.73%1D
USD
Graf aktuální ceny AGI Alpha (AGIALPHA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:35 (UTC+8)

Informace o ceně AGI Alpha (AGIALPHA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0064696
$ 0.0064696$ 0.0064696
Nejnižší za 24 h
$ 0.00704
$ 0.00704$ 0.00704
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0064696
$ 0.0064696$ 0.0064696

$ 0.00704
$ 0.00704$ 0.00704

$ 0.049960137859604584
$ 0.049960137859604584$ 0.049960137859604584

$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268

0.00%

-0.73%

+3.25%

+3.25%

Cena AGI Alpha (AGIALPHA) v reálném čase je $ 0.0065667. Za posledních 24 hodin se AGIALPHA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0064696 do maxima $ 0.00704, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AGIALPHA v historii je $ 0.049960137859604584, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000577276480339268.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AGIALPHA se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.73% a za posledních 7 dní o +3.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AGI Alpha (AGIALPHA)

No.1310

$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M

$ 5.07K
$ 5.07K$ 5.07K

$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,903.81
999,996,903.81 999,996,903.81

SOL

Aktuální tržní kapitalizace AGI Alpha je $ 6.57M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 5.07K. Objem v oběhu AGIALPHA je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999996903.81. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.57M.

Historie cen v USD pro AGI Alpha (AGIALPHA)

Sledujte změny cen AGI Alpha pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000048289-0.73%
30 dní$ +0.0015367+30.55%
60 dní$ -0.0084333-56.23%
90 dní$ -0.0084333-56.23%
Změna ceny AGI Alpha dnes

Dnes zaznamenal AGIALPHA změnu o $ -0.000048289 (-0.73%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny AGI Alpha za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0015367 (+30.55%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny AGI Alpha za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AGIALPHA ke změně o $ -0.0084333 (-56.23%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny AGI Alpha za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0084333 (-56.23%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům AGI Alpha (AGIALPHA)?

Podívejte se na stránku Historie cen AGI Alpha.

Co je AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich AGI Alpha investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AGIALPHAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o AGI Alpha na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na AGI Alpha a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny AGI Alpha (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AGI Alpha (AGIALPHA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AGI Alpha (AGIALPHA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AGI Alpha.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AGI Alpha!

Tokenomika pro AGI Alpha (AGIALPHA)

Pochopení tokenomiky AGI Alpha (AGIALPHA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AGIALPHA hned teď!

Jak nakupovat AGI Alpha (AGIALPHA)

Snažíte se zjistit, jak koupit AGI Alpha? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit AGI Alpha podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AGIALPHA na místní měny

1 AGI Alpha(AGIALPHA) na VND
172.8027105
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na AUD
A$0.009981384
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na GBP
0.004990692
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na EUR
0.005647362
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na USD
$0.0065667
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MYR
RM0.027514473
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na TRY
0.275998401
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na JPY
¥1.0047051
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na ARS
ARS$9.448430628
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na RUB
0.527897013
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na INR
0.583385628
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na IDR
Rp109.444956222
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na PHP
0.385399623
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na EGP
￡E.0.308963235
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BRL
R$0.035263179
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na CAD
C$0.00919338
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BDT
0.803238744
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na NGN
9.503131239
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na COP
$25.256513205
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na ZAR
R.0.113932245
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na UAH
0.275473065
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na TZS
T.Sh.16.174110435
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na VES
Bs1.4512407
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na CLP
$6.1858314
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na PKR
Rs1.844520363
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na KZT
3.479956998
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na THB
฿0.211579074
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na TWD
NT$0.202188693
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na AED
د.إ0.024099789
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na CHF
Fr0.00525336
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na HKD
HK$0.051023259
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na AMD
֏2.51307609
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MAD
.د.م0.060741975
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MXN
$0.121877952
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na SAR
ريال0.024625125
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na ETB
Br1.012716474
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na KES
KSh0.848351973
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na JOD
د.أ0.0046557903
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na PLN
0.024165456
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na RON
лв0.028959147
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na SEK
kr0.062252316
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BGN
лв0.011097723
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na HUF
Ft2.209497549
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na CZK
0.138491703
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na KWD
د.ك0.0020094102
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na ILS
0.021341775
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BOB
Bs0.045375897
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na AZN
0.01116339
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na TJS
SM0.060479307
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na GEL
0.017795757
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na AOA
Kz6.018971553
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BHD
.د.ب0.0024690792
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BMD
$0.0065667
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na DKK
kr0.042486549
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na HNL
L0.172835544
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MUR
0.300360858
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na NAD
$0.113472576
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na NOK
kr0.066455004
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na NZD
$0.011426058
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na PAB
B/.0.0065667
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na PGK
K0.027645807
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na QAR
ر.ق0.023902788
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na RSD
дин.0.667045386
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na UZS
soʻm79.116849273
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na ALL
L0.550355127
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na ANG
ƒ0.011754393
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na AWG
ƒ0.011754393
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BBD
$0.0131334
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BAM
KM0.011032056
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BIF
Fr19.4242986
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BND
$0.00853671
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BSD
$0.0065667
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na JMD
$1.055006022
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na KHR
26.372261202
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na KMF
Fr2.7974142
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na LAK
142.754344971
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na LKR
රු2.001398826
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MDL
L0.11097723
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MGA
Ar29.57970015
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MOP
P0.052599267
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MVR
0.10047051
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MWK
MK11.400513537
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na MZN
MT0.41961213
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na NPR
रु0.932340066
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na PYG
46.5710364
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na RWF
Fr9.5414151
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na SBD
$0.054043941
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na SCR
0.089701122
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na SRD
$0.25281795
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na SVC
$0.057458625
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na SZL
L0.113932245
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na TMT
m0.02298345
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na TND
د.ت0.0192863979
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na TTD
$0.044456559
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na UGX
Sh22.8783828
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na XAF
Fr3.7101855
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na XCD
$0.01773009
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na XOF
Fr3.7101855
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na XPF
Fr0.6698034
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BWP
P0.088256448
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na BZD
$0.013199067
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na CVE
$0.627054183
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na DJF
Fr1.1623059
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na DOP
$0.420859803
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na DZD
د.ج0.853539666
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na FJD
$0.014840742
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na GNF
Fr57.0974565
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na GTQ
Q0.050366589
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na GYD
$1.375198314
1 AGI Alpha(AGIALPHA) na ISK
kr0.8208375

Zdroj AGI Alpha

Pokud chcete se podrobněji seznámit s AGI Alpha, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka AGI Alpha
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AGI Alpha

Jakou hodnotu má dnes AGI Alpha (AGIALPHA)?
Aktuální cena AGIALPHA v USD je 0.0065667 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AGIALPHA v USD?
Aktuální cena AGIALPHA v USD je $ 0.0065667. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AGI Alpha?
Tržní kapitalizace AGIALPHA je $ 6.57M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AGIALPHA v oběhu?
Objem AGIALPHA v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AGIALPHA?
AGIALPHA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.049960137859604584 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AGIALPHA?
AGIALPHA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000577276480339268 USD.
Jaký je objem obchodování AGIALPHA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AGIALPHA je $ 5.07K USD.
Dosáhne AGIALPHA letos vyšší ceny?
AGIALPHA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAGIALPHA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:35 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

