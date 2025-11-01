BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AdEx je 0.1305 USD. Sledujte aktualizace cen ADX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ADX.

Logo AdEx

Kurz AdEx(ADX)

Aktuální cena 1 ADX na USD

$0.1305
+2.27%1D
USD
Graf aktuální ceny AdEx (ADX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:28 (UTC+8)

Informace o ceně AdEx (ADX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1256
Nejnižší za 24 h
$ 0.1326
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1256
$ 0.1326
$ 3.708280086517334
$ 0.034879632974
0.00%

+2.27%

+37.36%

+37.36%

Cena AdEx (ADX) v reálném čase je $ 0.1305. Za posledních 24 hodin se ADX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1256 do maxima $ 0.1326, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ADX v historii je $ 3.708280086517334, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.034879632974.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ADX se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +2.27% a za posledních 7 dní o +37.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AdEx (ADX)

No.863

$ 19.30M
$ 4.96K
$ 19.58M
147.90M
150,000,000
150,000,000
98.60%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace AdEx je $ 19.30M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 4.96K. Objem v oběhu ADX je 147.90M, přičemž celková zásoba je 150000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.58M.

Historie cen v USD pro AdEx (ADX)

Sledujte změny cen AdEx pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.002897+2.27%
30 dní$ +0.0213+19.50%
60 dní$ -0.003-2.25%
90 dní$ +0.0093+7.67%
Změna ceny AdEx dnes

Dnes zaznamenal ADX změnu o $ +0.002897 (+2.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny AdEx za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0213 (+19.50%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny AdEx za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ADX ke změně o $ -0.003 (-2.25%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny AdEx za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0093 (+7.67%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům AdEx (ADX)?

Podívejte se na stránku Historie cen AdEx.

Co je AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich AdEx investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ADXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o AdEx na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na AdEx a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny AdEx (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AdEx (ADX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AdEx (ADX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AdEx.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AdEx!

Tokenomika pro AdEx (ADX)

Pochopení tokenomiky AdEx (ADX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ADX hned teď!

Jak nakupovat AdEx (ADX)

Snažíte se zjistit, jak koupit AdEx? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit AdEx podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ADX na místní měny

1 AdEx(ADX) na VND
3,434.1075
1 AdEx(ADX) na AUD
A$0.19836
1 AdEx(ADX) na GBP
0.09918
1 AdEx(ADX) na EUR
0.11223
1 AdEx(ADX) na USD
$0.1305
1 AdEx(ADX) na MYR
RM0.546795
1 AdEx(ADX) na TRY
5.484915
1 AdEx(ADX) na JPY
¥19.9665
1 AdEx(ADX) na ARS
ARS$187.76862
1 AdEx(ADX) na RUB
10.490895
1 AdEx(ADX) na INR
11.59362
1 AdEx(ADX) na IDR
Rp2,174.99913
1 AdEx(ADX) na PHP
7.659045
1 AdEx(ADX) na EGP
￡E.6.140025
1 AdEx(ADX) na BRL
R$0.700785
1 AdEx(ADX) na CAD
C$0.1827
1 AdEx(ADX) na BDT
15.96276
1 AdEx(ADX) na NGN
188.855685
1 AdEx(ADX) na COP
$501.922575
1 AdEx(ADX) na ZAR
R.2.264175
1 AdEx(ADX) na UAH
5.474475
1 AdEx(ADX) na TZS
T.Sh.321.428025
1 AdEx(ADX) na VES
Bs28.8405
1 AdEx(ADX) na CLP
$122.931
1 AdEx(ADX) na PKR
Rs36.656145
1 AdEx(ADX) na KZT
69.15717
1 AdEx(ADX) na THB
฿4.20471
1 AdEx(ADX) na TWD
NT$4.018095
1 AdEx(ADX) na AED
د.إ0.478935
1 AdEx(ADX) na CHF
Fr0.1044
1 AdEx(ADX) na HKD
HK$1.013985
1 AdEx(ADX) na AMD
֏49.94235
1 AdEx(ADX) na MAD
.د.م1.207125
1 AdEx(ADX) na MXN
$2.42208
1 AdEx(ADX) na SAR
ريال0.489375
1 AdEx(ADX) na ETB
Br20.12571
1 AdEx(ADX) na KES
KSh16.859295
1 AdEx(ADX) na JOD
د.أ0.0925245
1 AdEx(ADX) na PLN
0.48024
1 AdEx(ADX) na RON
лв0.575505
1 AdEx(ADX) na SEK
kr1.23714
1 AdEx(ADX) na BGN
лв0.220545
1 AdEx(ADX) na HUF
Ft43.909335
1 AdEx(ADX) na CZK
2.752245
1 AdEx(ADX) na KWD
د.ك0.039933
1 AdEx(ADX) na ILS
0.424125
1 AdEx(ADX) na BOB
Bs0.901755
1 AdEx(ADX) na AZN
0.22185
1 AdEx(ADX) na TJS
SM1.201905
1 AdEx(ADX) na GEL
0.353655
1 AdEx(ADX) na AOA
Kz119.614995
1 AdEx(ADX) na BHD
.د.ب0.049068
1 AdEx(ADX) na BMD
$0.1305
1 AdEx(ADX) na DKK
kr0.844335
1 AdEx(ADX) na HNL
L3.43476
1 AdEx(ADX) na MUR
5.96907
1 AdEx(ADX) na NAD
$2.25504
1 AdEx(ADX) na NOK
kr1.32066
1 AdEx(ADX) na NZD
$0.22707
1 AdEx(ADX) na PAB
B/.0.1305
1 AdEx(ADX) na PGK
K0.549405
1 AdEx(ADX) na QAR
ر.ق0.47502
1 AdEx(ADX) na RSD
дин.13.25619
1 AdEx(ADX) na UZS
soʻm1,572.288795
1 AdEx(ADX) na ALL
L10.937205
1 AdEx(ADX) na ANG
ƒ0.233595
1 AdEx(ADX) na AWG
ƒ0.233595
1 AdEx(ADX) na BBD
$0.261
1 AdEx(ADX) na BAM
KM0.21924
1 AdEx(ADX) na BIF
Fr386.019
1 AdEx(ADX) na BND
$0.16965
1 AdEx(ADX) na BSD
$0.1305
1 AdEx(ADX) na JMD
$20.96613
1 AdEx(ADX) na KHR
524.09583
1 AdEx(ADX) na KMF
Fr55.593
1 AdEx(ADX) na LAK
2,836.956465
1 AdEx(ADX) na LKR
රු39.77379
1 AdEx(ADX) na MDL
L2.20545
1 AdEx(ADX) na MGA
Ar587.83725
1 AdEx(ADX) na MOP
P1.045305
1 AdEx(ADX) na MVR
1.99665
1 AdEx(ADX) na MWK
MK226.562355
1 AdEx(ADX) na MZN
MT8.33895
1 AdEx(ADX) na NPR
रु18.52839
1 AdEx(ADX) na PYG
925.506
1 AdEx(ADX) na RWF
Fr189.6165
1 AdEx(ADX) na SBD
$1.074015
1 AdEx(ADX) na SCR
1.78263
1 AdEx(ADX) na SRD
$5.02425
1 AdEx(ADX) na SVC
$1.141875
1 AdEx(ADX) na SZL
L2.264175
1 AdEx(ADX) na TMT
m0.45675
1 AdEx(ADX) na TND
د.ت0.3832785
1 AdEx(ADX) na TTD
$0.883485
1 AdEx(ADX) na UGX
Sh454.662
1 AdEx(ADX) na XAF
Fr73.7325
1 AdEx(ADX) na XCD
$0.35235
1 AdEx(ADX) na XOF
Fr73.7325
1 AdEx(ADX) na XPF
Fr13.311
1 AdEx(ADX) na BWP
P1.75392
1 AdEx(ADX) na BZD
$0.262305
1 AdEx(ADX) na CVE
$12.461445
1 AdEx(ADX) na DJF
Fr23.0985
1 AdEx(ADX) na DOP
$8.363745
1 AdEx(ADX) na DZD
د.ج16.96239
1 AdEx(ADX) na FJD
$0.29493
1 AdEx(ADX) na GNF
Fr1,134.6975
1 AdEx(ADX) na GTQ
Q1.000935
1 AdEx(ADX) na GYD
$27.32931
1 AdEx(ADX) na ISK
kr16.3125

Zdroj AdEx

Pokud chcete se podrobněji seznámit s AdEx, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka AdEx
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AdEx

Jakou hodnotu má dnes AdEx (ADX)?
Aktuální cena ADX v USD je 0.1305 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ADX v USD?
Aktuální cena ADX v USD je $ 0.1305. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AdEx?
Tržní kapitalizace ADX je $ 19.30M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ADX v oběhu?
Objem ADX v oběhu je 147.90M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ADX?
ADX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.708280086517334 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ADX?
ADX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.034879632974 USD.
Jaký je objem obchodování ADX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ADX je $ 4.96K USD.
Dosáhne ADX letos vyšší ceny?
ADX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenADX, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

