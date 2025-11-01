BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Adobe je 341.11 USD. Sledujte aktualizace cen ADBEON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ADBEON.

Více informací o ADBEON

Informace o ceně ADBEON

Co je to ADBEON

Oficiální webové stránky ADBEON

Tokenomika pro ADBEON

Předpověď cen ADBEON

Historie ADBEON

Průvodce nákupem (ADBEON)

Převodník ADBEON na fiat měnu

ADBEON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Adobe

Kurz Adobe(ADBEON)

Aktuální cena 1 ADBEON na USD

$346.21
$346.21$346.21
+2.48%1D
USD
Graf aktuální ceny Adobe (ADBEON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:21 (UTC+8)

Informace o ceně Adobe (ADBEON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 323.41
$ 323.41$ 323.41
Nejnižší za 24 h
$ 386.31
$ 386.31$ 386.31
Nejvyšší za 24 h

$ 323.41
$ 323.41$ 323.41

$ 386.31
$ 386.31$ 386.31

$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537$ 371.1141984128537

$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486$ 318.17256046762486

-1.37%

+2.48%

-3.31%

-3.31%

Cena Adobe (ADBEON) v reálném čase je $ 341.11. Za posledních 24 hodin se ADBEON obchodoval v rozmezí od minima $ 323.41 do maxima $ 386.31, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ADBEON v historii je $ 371.1141984128537, zatímco nejnižší cena v historii je $ 318.17256046762486.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ADBEON se za poslední hodinu změnila o -1.37%, za 24 hodin o +2.48% a za posledních 7 dní o -3.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Adobe (ADBEON)

No.2209

$ 939.64K
$ 939.64K$ 939.64K

$ 79.03K
$ 79.03K$ 79.03K

$ 939.64K
$ 939.64K$ 939.64K

2.75K
2.75K 2.75K

2,754.66356283
2,754.66356283 2,754.66356283

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Adobe je $ 939.64K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 79.03K. Objem v oběhu ADBEON je 2.75K, přičemž celková zásoba je 2754.66356283. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 939.64K.

Historie cen v USD pro Adobe (ADBEON)

Sledujte změny cen Adobe pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +8.3782+2.48%
30 dní$ -3.27-0.95%
60 dní$ +41.11+13.70%
90 dní$ +41.11+13.70%
Změna ceny Adobe dnes

Dnes zaznamenal ADBEON změnu o $ +8.3782 (+2.48%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Adobe za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -3.27 (-0.95%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Adobe za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ADBEON ke změně o $ +41.11 (+13.70%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Adobe za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +41.11 (+13.70%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Adobe (ADBEON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Adobe.

Co je Adobe (ADBEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Adobe je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Adobe investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ADBEONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Adobe na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Adobe a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Adobe (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Adobe (ADBEON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Adobe (ADBEON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Adobe.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Adobe!

Tokenomika pro Adobe (ADBEON)

Pochopení tokenomiky Adobe (ADBEON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ADBEON hned teď!

Jak nakupovat Adobe (ADBEON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Adobe? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Adobe podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ADBEON na místní měny

Zdroj Adobe

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Adobe, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Adobe
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Adobe

Jakou hodnotu má dnes Adobe (ADBEON)?
Aktuální cena ADBEON v USD je 341.11 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ADBEON v USD?
Aktuální cena ADBEON v USD je $ 341.11. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Adobe?
Tržní kapitalizace ADBEON je $ 939.64K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ADBEON v oběhu?
Objem ADBEON v oběhu je 2.75K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ADBEON?
ADBEON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 371.1141984128537 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ADBEON?
ADBEON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 318.17256046762486 USD.
Jaký je objem obchodování ADBEON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ADBEON je $ 79.03K USD.
Dosáhne ADBEON letos vyšší ceny?
ADBEON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenADBEON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Adobe (ADBEON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

