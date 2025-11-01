BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Accenture je 251.98 USD. Sledujte aktualizace cen ACNON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ACNON.

Logo Accenture

Kurz Accenture(ACNON)

Aktuální cena 1 ACNON na USD

$252.07
$252.07
+0.39%1D
USD
Graf aktuální ceny Accenture (ACNON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:14 (UTC+8)

Informace o ceně Accenture (ACNON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 248.23
$ 248.23
Nejnižší za 24 h
$ 253.01
$ 253.01
Nejvyšší za 24 h

$ 248.23
$ 248.23

$ 253.01
$ 253.01

$ 258.3135196333471
$ 258.3135196333471

$ 229.27778200768591
$ 229.27778200768591

+0.43%

+0.39%

+0.33%

+0.33%

Cena Accenture (ACNON) v reálném čase je $ 251.98. Za posledních 24 hodin se ACNON obchodoval v rozmezí od minima $ 248.23 do maxima $ 253.01, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ACNON v historii je $ 258.3135196333471, zatímco nejnižší cena v historii je $ 229.27778200768591.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ACNON se za poslední hodinu změnila o +0.43%, za 24 hodin o +0.39% a za posledních 7 dní o +0.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Accenture (ACNON)

No.2017

$ 1.34M
$ 1.34M

$ 55.77K
$ 55.77K

$ 1.34M
$ 1.34M

5.32K
5.32K

5,324.3951943
5,324.3951943

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Accenture je $ 1.34M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.77K. Objem v oběhu ACNON je 5.32K, přičemž celková zásoba je 5324.3951943. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.34M.

Historie cen v USD pro Accenture (ACNON)

Sledujte změny cen Accenture pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.9793+0.39%
30 dní$ +8.73+3.58%
60 dní$ +51.98+25.99%
90 dní$ +51.98+25.99%
Změna ceny Accenture dnes

Dnes zaznamenal ACNON změnu o $ +0.9793 (+0.39%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Accenture za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +8.73 (+3.58%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Accenture za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ACNON ke změně o $ +51.98 (+25.99%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Accenture za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +51.98 (+25.99%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Accenture (ACNON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Accenture.

Co je Accenture (ACNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Accenture je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Accenture investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ACNONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Accenture na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Accenture a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Accenture (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Accenture (ACNON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Accenture (ACNON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Accenture.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Accenture!

Tokenomika pro Accenture (ACNON)

Pochopení tokenomiky Accenture (ACNON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ACNON hned teď!

Jak nakupovat Accenture (ACNON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Accenture? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Accenture podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ACNON na místní měny

1 Accenture(ACNON) na VND
6,630,853.7
1 Accenture(ACNON) na AUD
A$383.0096
1 Accenture(ACNON) na GBP
191.5048
1 Accenture(ACNON) na EUR
216.7028
1 Accenture(ACNON) na USD
$251.98
1 Accenture(ACNON) na MYR
RM1,055.7962
1 Accenture(ACNON) na TRY
10,590.7194
1 Accenture(ACNON) na JPY
¥38,552.94
1 Accenture(ACNON) na ARS
ARS$362,558.9032
1 Accenture(ACNON) na RUB
20,256.6722
1 Accenture(ACNON) na INR
22,385.9032
1 Accenture(ACNON) na IDR
Rp4,199,664.9868
1 Accenture(ACNON) na PHP
14,788.7062
1 Accenture(ACNON) na EGP
￡E.11,855.659
1 Accenture(ACNON) na BRL
R$1,353.1326
1 Accenture(ACNON) na CAD
C$352.772
1 Accenture(ACNON) na BDT
30,822.1936
1 Accenture(ACNON) na NGN
364,657.8966
1 Accenture(ACNON) na COP
$969,152.877
1 Accenture(ACNON) na ZAR
R.4,371.853
1 Accenture(ACNON) na UAH
10,570.561
1 Accenture(ACNON) na TZS
T.Sh.620,639.339
1 Accenture(ACNON) na VES
Bs55,687.58
1 Accenture(ACNON) na CLP
$237,365.16
1 Accenture(ACNON) na PKR
Rs70,778.6622
1 Accenture(ACNON) na KZT
133,534.2812
1 Accenture(ACNON) na THB
฿8,118.7956
1 Accenture(ACNON) na TWD
NT$7,758.4642
1 Accenture(ACNON) na AED
د.إ924.7666
1 Accenture(ACNON) na CHF
Fr201.584
1 Accenture(ACNON) na HKD
HK$1,957.8846
1 Accenture(ACNON) na AMD
֏96,432.746
1 Accenture(ACNON) na MAD
.د.م2,330.815
1 Accenture(ACNON) na MXN
$4,676.7488
1 Accenture(ACNON) na SAR
ريال944.925
1 Accenture(ACNON) na ETB
Br38,860.3556
1 Accenture(ACNON) na KES
KSh32,553.2962
1 Accenture(ACNON) na JOD
د.أ178.65382
1 Accenture(ACNON) na PLN
927.2864
1 Accenture(ACNON) na RON
лв1,111.2318
1 Accenture(ACNON) na SEK
kr2,388.7704
1 Accenture(ACNON) na BGN
лв425.8462
1 Accenture(ACNON) na HUF
Ft84,783.7106
1 Accenture(ACNON) na CZK
5,314.2582
1 Accenture(ACNON) na KWD
د.ك77.10588
1 Accenture(ACNON) na ILS
818.935
1 Accenture(ACNON) na BOB
Bs1,741.1818
1 Accenture(ACNON) na AZN
428.366
1 Accenture(ACNON) na TJS
SM2,320.7358
1 Accenture(ACNON) na GEL
682.8658
1 Accenture(ACNON) na AOA
Kz230,962.3482
1 Accenture(ACNON) na BHD
.د.ب94.74448
1 Accenture(ACNON) na BMD
$251.98
1 Accenture(ACNON) na DKK
kr1,630.3106
1 Accenture(ACNON) na HNL
L6,632.1136
1 Accenture(ACNON) na MUR
11,525.5652
1 Accenture(ACNON) na NAD
$4,354.2144
1 Accenture(ACNON) na NOK
kr2,550.0376
1 Accenture(ACNON) na NZD
$438.4452
1 Accenture(ACNON) na PAB
B/.251.98
1 Accenture(ACNON) na PGK
K1,060.8358
1 Accenture(ACNON) na QAR
ر.ق917.2072
1 Accenture(ACNON) na RSD
дин.25,596.1284
1 Accenture(ACNON) na UZS
soʻm3,035,902.9162
1 Accenture(ACNON) na ALL
L21,118.4438
1 Accenture(ACNON) na ANG
ƒ451.0442
1 Accenture(ACNON) na AWG
ƒ451.0442
1 Accenture(ACNON) na BBD
$503.96
1 Accenture(ACNON) na BAM
KM423.3264
1 Accenture(ACNON) na BIF
Fr745,356.84
1 Accenture(ACNON) na BND
$327.574
1 Accenture(ACNON) na BSD
$251.98
1 Accenture(ACNON) na JMD
$40,483.1068
1 Accenture(ACNON) na KHR
1,011,966.7988
1 Accenture(ACNON) na KMF
Fr107,343.48
1 Accenture(ACNON) na LAK
5,477,825.9774
1 Accenture(ACNON) na LKR
රු76,798.4644
1 Accenture(ACNON) na MDL
L4,258.462
1 Accenture(ACNON) na MGA
Ar1,135,043.91
1 Accenture(ACNON) na MOP
P2,018.3598
1 Accenture(ACNON) na MVR
3,855.294
1 Accenture(ACNON) na MWK
MK437,464.9978
1 Accenture(ACNON) na MZN
MT16,101.522
1 Accenture(ACNON) na NPR
रु35,776.1204
1 Accenture(ACNON) na PYG
1,787,042.16
1 Accenture(ACNON) na RWF
Fr366,126.94
1 Accenture(ACNON) na SBD
$2,073.7954
1 Accenture(ACNON) na SCR
3,442.0468
1 Accenture(ACNON) na SRD
$9,701.23
1 Accenture(ACNON) na SVC
$2,204.825
1 Accenture(ACNON) na SZL
L4,371.853
1 Accenture(ACNON) na TMT
m881.93
1 Accenture(ACNON) na TND
د.ت740.06526
1 Accenture(ACNON) na TTD
$1,705.9046
1 Accenture(ACNON) na UGX
Sh877,898.32
1 Accenture(ACNON) na XAF
Fr142,368.7
1 Accenture(ACNON) na XCD
$680.346
1 Accenture(ACNON) na XOF
Fr142,368.7
1 Accenture(ACNON) na XPF
Fr25,701.96
1 Accenture(ACNON) na BWP
P3,386.6112
1 Accenture(ACNON) na BZD
$506.4798
1 Accenture(ACNON) na CVE
$24,061.5702
1 Accenture(ACNON) na DJF
Fr44,600.46
1 Accenture(ACNON) na DOP
$16,149.3982
1 Accenture(ACNON) na DZD
د.ج32,752.3604
1 Accenture(ACNON) na FJD
$569.4748
1 Accenture(ACNON) na GNF
Fr2,190,966.1
1 Accenture(ACNON) na GTQ
Q1,932.6866
1 Accenture(ACNON) na GYD
$52,769.6516
1 Accenture(ACNON) na ISK
kr31,497.5

Zdroj Accenture

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Accenture, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Accenture
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Accenture

Jakou hodnotu má dnes Accenture (ACNON)?
Aktuální cena ACNON v USD je 251.98 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ACNON v USD?
Aktuální cena ACNON v USD je $ 251.98. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Accenture?
Tržní kapitalizace ACNON je $ 1.34M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ACNON v oběhu?
Objem ACNON v oběhu je 5.32K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ACNON?
ACNON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 258.3135196333471 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ACNON?
ACNON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 229.27778200768591 USD.
Jaký je objem obchodování ACNON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ACNON je $ 55.77K USD.
Dosáhne ACNON letos vyšší ceny?
ACNON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenACNON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Accenture (ACNON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$252.07
$110,108.75

$3,856.90

$0.02451

$185.63

$1.0003

$3,856.90

$110,108.75

$185.63

$2.5060

$1,085.88

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000813

$0.000492

$0.0055

$0.20948

$0.00000092

$0.7344

