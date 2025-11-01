BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Abbott je 122.69 USD. Sledujte aktualizace cen ABTON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ABTON.

Aktuální cena 1 ABTON na USD

$122.64
$122.64$122.64
-1.51%1D
USD
Graf aktuální ceny Abbott (ABTON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:19:41 (UTC+8)

Informace o ceně Abbott (ABTON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 122.42
$ 122.42$ 122.42
Nejnižší za 24 h
$ 124.89
$ 124.89$ 124.89
Nejvyšší za 24 h

$ 122.42
$ 122.42$ 122.42

$ 124.89
$ 124.89$ 124.89

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 123.19889983123328
$ 123.19889983123328$ 123.19889983123328

+0.07%

-1.51%

-4.28%

-4.28%

Cena Abbott (ABTON) v reálném čase je $ 122.69. Za posledních 24 hodin se ABTON obchodoval v rozmezí od minima $ 122.42 do maxima $ 124.89, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ABTON v historii je $ 235.31115975890665, zatímco nejnižší cena v historii je $ 123.19889983123328.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ABTON se za poslední hodinu změnila o +0.07%, za 24 hodin o -1.51% a za posledních 7 dní o -4.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Abbott (ABTON)

No.1924

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 56.51K
$ 56.51K$ 56.51K

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

13.25K
13.25K 13.25K

13,254.36992244
13,254.36992244 13,254.36992244

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Abbott je $ 1.63M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.51K. Objem v oběhu ABTON je 13.25K, přičemž celková zásoba je 13254.36992244. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.63M.

Historie cen v USD pro Abbott (ABTON)

Sledujte změny cen Abbott pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -1.8803-1.51%
30 dní$ -10.82-8.11%
60 dní$ +22.69+22.69%
90 dní$ +22.69+22.69%
Změna ceny Abbott dnes

Dnes zaznamenal ABTON změnu o $ -1.8803 (-1.51%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Abbott za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -10.82 (-8.11%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Abbott za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ABTON ke změně o $ +22.69 (+22.69%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Abbott za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +22.69 (+22.69%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Abbott (ABTON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Abbott.

Co je Abbott (ABTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Abbott je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Abbott investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ABTONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Abbott na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Abbott a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Abbott (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Abbott (ABTON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Abbott (ABTON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Abbott.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Abbott!

Tokenomika pro Abbott (ABTON)

Pochopení tokenomiky Abbott (ABTON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ABTON hned teď!

Jak nakupovat Abbott (ABTON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Abbott? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Abbott podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ABTON na místní měny

Zdroj Abbott

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Abbott, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Abbott
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Abbott

Jakou hodnotu má dnes Abbott (ABTON)?
Aktuální cena ABTON v USD je 122.69 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ABTON v USD?
Aktuální cena ABTON v USD je $ 122.69. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Abbott?
Tržní kapitalizace ABTON je $ 1.63M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ABTON v oběhu?
Objem ABTON v oběhu je 13.25K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ABTON?
ABTON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 235.31115975890665 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ABTON?
ABTON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 123.19889983123328 USD.
Jaký je objem obchodování ABTON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ABTON je $ 56.51K USD.
Dosáhne ABTON letos vyšší ceny?
ABTON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenABTON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:19:41 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem.

Kalkulačka pro převod ABTON na USD

Částka

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 122.69 USD

Obchodujte ABTON

ABTON/USDT
$122.64
$122.64$122.64
-1.50%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

