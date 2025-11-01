BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Airbnb je 126.58 USD. Sledujte aktualizace cen ABNBON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ABNBON.

Více informací o ABNBON

Informace o ceně ABNBON

Co je to ABNBON

Oficiální webové stránky ABNBON

Tokenomika pro ABNBON

Předpověď cen ABNBON

Historie ABNBON

Průvodce nákupem (ABNBON)

Převodník ABNBON na fiat měnu

ABNBON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Airbnb

Kurz Airbnb(ABNBON)

Aktuální cena 1 ABNBON na USD

$126.65
$126.65$126.65
+0.26%1D
USD
Graf aktuální ceny Airbnb (ABNBON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:36:52 (UTC+8)

Informace o ceně Airbnb (ABNBON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 125.18
$ 125.18$ 125.18
Nejnižší za 24 h
$ 127.87
$ 127.87$ 127.87
Nejvyšší za 24 h

$ 125.18
$ 125.18$ 125.18

$ 127.87
$ 127.87$ 127.87

$ 130.8760170750456
$ 130.8760170750456$ 130.8760170750456

$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523

-0.40%

+0.26%

-1.09%

-1.09%

Cena Airbnb (ABNBON) v reálném čase je $ 126.58. Za posledních 24 hodin se ABNBON obchodoval v rozmezí od minima $ 125.18 do maxima $ 127.87, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ABNBON v historii je $ 130.8760170750456, zatímco nejnižší cena v historii je $ 116.3795118425523.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ABNBON se za poslední hodinu změnila o -0.40%, za 24 hodin o +0.26% a za posledních 7 dní o -1.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Airbnb (ABNBON)

No.2114

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 58.95K
$ 58.95K$ 58.95K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

8.81K
8.81K 8.81K

8,812.86768789
8,812.86768789 8,812.86768789

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Airbnb je $ 1.12M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.95K. Objem v oběhu ABNBON je 8.81K, přičemž celková zásoba je 8812.86768789. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.12M.

Historie cen v USD pro Airbnb (ABNBON)

Sledujte změny cen Airbnb pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.3284+0.26%
30 dní$ +3.98+3.24%
60 dní$ +26.58+26.58%
90 dní$ +26.58+26.58%
Změna ceny Airbnb dnes

Dnes zaznamenal ABNBON změnu o $ +0.3284 (+0.26%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Airbnb za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +3.98 (+3.24%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Airbnb za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ABNBON ke změně o $ +26.58 (+26.58%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Airbnb za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +26.58 (+26.58%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Airbnb (ABNBON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Airbnb.

Co je Airbnb (ABNBON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Airbnb je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Airbnb investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ABNBONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Airbnb na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Airbnb a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Airbnb (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Airbnb (ABNBON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Airbnb (ABNBON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Airbnb.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Airbnb!

Tokenomika pro Airbnb (ABNBON)

Pochopení tokenomiky Airbnb (ABNBON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ABNBON hned teď!

Jak nakupovat Airbnb (ABNBON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Airbnb? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Airbnb podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ABNBON na místní měny

1 Airbnb(ABNBON) na VND
3,330,952.7
1 Airbnb(ABNBON) na AUD
A$192.4016
1 Airbnb(ABNBON) na GBP
96.2008
1 Airbnb(ABNBON) na EUR
108.8588
1 Airbnb(ABNBON) na USD
$126.58
1 Airbnb(ABNBON) na MYR
RM530.3702
1 Airbnb(ABNBON) na TRY
5,320.1574
1 Airbnb(ABNBON) na JPY
¥19,366.74
1 Airbnb(ABNBON) na ARS
ARS$182,128.3672
1 Airbnb(ABNBON) na RUB
10,175.7662
1 Airbnb(ABNBON) na INR
11,245.3672
1 Airbnb(ABNBON) na IDR
Rp2,109,665.8228
1 Airbnb(ABNBON) na PHP
7,428.9802
1 Airbnb(ABNBON) na EGP
￡E.5,955.589
1 Airbnb(ABNBON) na BRL
R$679.7346
1 Airbnb(ABNBON) na CAD
C$177.212
1 Airbnb(ABNBON) na BDT
15,483.2656
1 Airbnb(ABNBON) na NGN
183,182.7786
1 Airbnb(ABNBON) na COP
$486,845.667
1 Airbnb(ABNBON) na ZAR
R.2,196.163
1 Airbnb(ABNBON) na UAH
5,310.031
1 Airbnb(ABNBON) na TZS
T.Sh.311,772.869
1 Airbnb(ABNBON) na VES
Bs27,974.18
1 Airbnb(ABNBON) na CLP
$119,238.36
1 Airbnb(ABNBON) na PKR
Rs35,555.0562
1 Airbnb(ABNBON) na KZT
67,079.8052
1 Airbnb(ABNBON) na THB
฿4,078.4076
1 Airbnb(ABNBON) na TWD
NT$3,897.3982
1 Airbnb(ABNBON) na AED
د.إ464.5486
1 Airbnb(ABNBON) na CHF
Fr101.264
1 Airbnb(ABNBON) na HKD
HK$983.5266
1 Airbnb(ABNBON) na AMD
֏48,442.166
1 Airbnb(ABNBON) na MAD
.د.م1,170.865
1 Airbnb(ABNBON) na MXN
$2,349.3248
1 Airbnb(ABNBON) na SAR
ريال474.675
1 Airbnb(ABNBON) na ETB
Br19,521.1676
1 Airbnb(ABNBON) na KES
KSh16,352.8702
1 Airbnb(ABNBON) na JOD
د.أ89.74522
1 Airbnb(ABNBON) na PLN
465.8144
1 Airbnb(ABNBON) na RON
лв558.2178
1 Airbnb(ABNBON) na SEK
kr1,199.9784
1 Airbnb(ABNBON) na BGN
лв213.9202
1 Airbnb(ABNBON) na HUF
Ft42,590.3726
1 Airbnb(ABNBON) na CZK
2,669.5722
1 Airbnb(ABNBON) na KWD
د.ك38.73348
1 Airbnb(ABNBON) na ILS
411.385
1 Airbnb(ABNBON) na BOB
Bs874.6678
1 Airbnb(ABNBON) na AZN
215.186
1 Airbnb(ABNBON) na TJS
SM1,165.8018
1 Airbnb(ABNBON) na GEL
343.0318
1 Airbnb(ABNBON) na AOA
Kz116,021.9622
1 Airbnb(ABNBON) na BHD
.د.ب47.59408
1 Airbnb(ABNBON) na BMD
$126.58
1 Airbnb(ABNBON) na DKK
kr818.9726
1 Airbnb(ABNBON) na HNL
L3,331.5856
1 Airbnb(ABNBON) na MUR
5,789.7692
1 Airbnb(ABNBON) na NAD
$2,187.3024
1 Airbnb(ABNBON) na NOK
kr1,280.9896
1 Airbnb(ABNBON) na NZD
$220.2492
1 Airbnb(ABNBON) na PAB
B/.126.58
1 Airbnb(ABNBON) na PGK
K532.9018
1 Airbnb(ABNBON) na QAR
ر.ق460.7512
1 Airbnb(ABNBON) na RSD
дин.12,857.9964
1 Airbnb(ABNBON) na UZS
soʻm1,525,059.8902
1 Airbnb(ABNBON) na ALL
L10,608.6698
1 Airbnb(ABNBON) na ANG
ƒ226.5782
1 Airbnb(ABNBON) na AWG
ƒ226.5782
1 Airbnb(ABNBON) na BBD
$253.16
1 Airbnb(ABNBON) na BAM
KM212.6544
1 Airbnb(ABNBON) na BIF
Fr374,423.64
1 Airbnb(ABNBON) na BND
$164.554
1 Airbnb(ABNBON) na BSD
$126.58
1 Airbnb(ABNBON) na JMD
$20,336.3428
1 Airbnb(ABNBON) na KHR
508,352.8748
1 Airbnb(ABNBON) na KMF
Fr53,923.08
1 Airbnb(ABNBON) na LAK
2,751,739.0754
1 Airbnb(ABNBON) na LKR
රු38,579.0524
1 Airbnb(ABNBON) na MDL
L2,139.202
1 Airbnb(ABNBON) na MGA
Ar570,179.61
1 Airbnb(ABNBON) na MOP
P1,013.9058
1 Airbnb(ABNBON) na MVR
1,936.674
1 Airbnb(ABNBON) na MWK
MK219,756.8038
1 Airbnb(ABNBON) na MZN
MT8,088.462
1 Airbnb(ABNBON) na NPR
रु17,971.8284
1 Airbnb(ABNBON) na PYG
897,705.36
1 Airbnb(ABNBON) na RWF
Fr183,920.74
1 Airbnb(ABNBON) na SBD
$1,041.7534
1 Airbnb(ABNBON) na SCR
1,729.0828
1 Airbnb(ABNBON) na SRD
$4,873.33
1 Airbnb(ABNBON) na SVC
$1,107.575
1 Airbnb(ABNBON) na SZL
L2,196.163
1 Airbnb(ABNBON) na TMT
m443.03
1 Airbnb(ABNBON) na TND
د.ت371.76546
1 Airbnb(ABNBON) na TTD
$856.9466
1 Airbnb(ABNBON) na UGX
Sh441,004.72
1 Airbnb(ABNBON) na XAF
Fr71,517.7
1 Airbnb(ABNBON) na XCD
$341.766
1 Airbnb(ABNBON) na XOF
Fr71,517.7
1 Airbnb(ABNBON) na XPF
Fr12,911.16
1 Airbnb(ABNBON) na BWP
P1,701.2352
1 Airbnb(ABNBON) na BZD
$254.4258
1 Airbnb(ABNBON) na CVE
$12,087.1242
1 Airbnb(ABNBON) na DJF
Fr22,404.66
1 Airbnb(ABNBON) na DOP
$8,112.5122
1 Airbnb(ABNBON) na DZD
د.ج16,452.8684
1 Airbnb(ABNBON) na FJD
$286.0708
1 Airbnb(ABNBON) na GNF
Fr1,100,613.1
1 Airbnb(ABNBON) na GTQ
Q970.8686
1 Airbnb(ABNBON) na GYD
$26,508.3836
1 Airbnb(ABNBON) na ISK
kr15,822.5

Zdroj Airbnb

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Airbnb, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Airbnb
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Airbnb

Jakou hodnotu má dnes Airbnb (ABNBON)?
Aktuální cena ABNBON v USD je 126.58 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ABNBON v USD?
Aktuální cena ABNBON v USD je $ 126.58. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Airbnb?
Tržní kapitalizace ABNBON je $ 1.12M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ABNBON v oběhu?
Objem ABNBON v oběhu je 8.81K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ABNBON?
ABNBON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 130.8760170750456 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ABNBON?
ABNBON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 116.3795118425523 USD.
Jaký je objem obchodování ABNBON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ABNBON je $ 58.95K USD.
Dosáhne ABNBON letos vyšší ceny?
ABNBON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenABNBON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:36:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Airbnb (ABNBON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ABNBON na USD

Částka

ABNBON
ABNBON
USD
USD

1 ABNBON = 126.58 USD

Obchodujte ABNBON

ABNBON/USDT
$126.65
$126.65$126.65
+0.24%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

