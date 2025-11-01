BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Apple je 270.59 USD. Sledujte aktualizace cen AAPLON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AAPLON.

Více informací o AAPLON

Informace o ceně AAPLON

Co je to AAPLON

Oficiální webové stránky AAPLON

Tokenomika pro AAPLON

Předpověď cen AAPLON

Historie AAPLON

Průvodce nákupem (AAPLON)

Převodník AAPLON na fiat měnu

AAPLON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Apple

Kurz Apple(AAPLON)

Aktuální cena 1 AAPLON na USD

$270,55
$270,55$270,55
-%0,321D
USD
Graf aktuální ceny Apple (AAPLON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:36:39 (UTC+8)

Informace o ceně Apple (AAPLON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 269,66
$ 269,66$ 269,66
Nejnižší za 24 h
$ 278,96
$ 278,96$ 278,96
Nejvyšší za 24 h

$ 269,66
$ 269,66$ 269,66

$ 278,96
$ 278,96$ 278,96

$ 284,4314753094952
$ 284,4314753094952$ 284,4314753094952

$ 226,40537622338067
$ 226,40537622338067$ 226,40537622338067

-%0,35

-%0,32

+%4,44

+%4,44

Cena Apple (AAPLON) v reálném čase je $ 270,59. Za posledních 24 hodin se AAPLON obchodoval v rozmezí od minima $ 269,66 do maxima $ 278,96, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AAPLON v historii je $ 284,4314753094952, zatímco nejnižší cena v historii je $ 226,40537622338067.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AAPLON se za poslední hodinu změnila o -%0,35, za 24 hodin o -%0,32 a za posledních 7 dní o +%4,44. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Apple (AAPLON)

No.1675

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 55.72K
$ 55.72K$ 55.72K

$ 2,81M
$ 2,81M$ 2,81M

10.38K
10.38K 10.38K

10.376,90187625
10.376,90187625 10.376,90187625

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Apple je $ 2.81M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.72K. Objem v oběhu AAPLON je 10.38K, přičemž celková zásoba je 10376.90187625. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2,81M.

Historie cen v USD pro Apple (AAPLON)

Sledujte změny cen Apple pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0,8685-%0,32
30 dní$ +15,83+%6,21
60 dní$ +90,59+%50,32
90 dní$ +90,59+%50,32
Změna ceny Apple dnes

Dnes zaznamenal AAPLON změnu o $ -0,8685 (-%0,32), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Apple za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +15,83 (+%6,21), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Apple za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AAPLON ke změně o $ +90,59 (+%50,32), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Apple za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +90,59 (+%50,32), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Apple (AAPLON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Apple.

Co je Apple (AAPLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Apple je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Apple investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AAPLONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Apple na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Apple a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Apple (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Apple (AAPLON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Apple (AAPLON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Apple.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Apple!

Tokenomika pro Apple (AAPLON)

Pochopení tokenomiky Apple (AAPLON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AAPLON hned teď!

Jak nakupovat Apple (AAPLON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Apple? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Apple podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AAPLON na místní měny

1 Apple(AAPLON) na VND
7.120.575,85
1 Apple(AAPLON) na AUD
A$411,2968
1 Apple(AAPLON) na GBP
205,6484
1 Apple(AAPLON) na EUR
232,7074
1 Apple(AAPLON) na USD
$270,59
1 Apple(AAPLON) na MYR
RM1.133,7721
1 Apple(AAPLON) na TRY
11.372,8977
1 Apple(AAPLON) na JPY
¥41.400,27
1 Apple(AAPLON) na ARS
ARS$389.335,7156
1 Apple(AAPLON) na RUB
21.752,7301
1 Apple(AAPLON) na INR
24.039,2156
1 Apple(AAPLON) na IDR
Rp4.509.831,5294
1 Apple(AAPLON) na PHP
15.880,9271
1 Apple(AAPLON) na EGP
￡E.12.731,2595
1 Apple(AAPLON) na BRL
R$1.453,0683
1 Apple(AAPLON) na CAD
C$378,826
1 Apple(AAPLON) na BDT
33.098,5688
1 Apple(AAPLON) na NGN
391.589,7303
1 Apple(AAPLON) na COP
$1.040.729,7285
1 Apple(AAPLON) na ZAR
R.4.694,7365
1 Apple(AAPLON) na UAH
11.351,2505
1 Apple(AAPLON) na TZS
T.Sh.666.476,6995
1 Apple(AAPLON) na VES
Bs59.800,39
1 Apple(AAPLON) na CLP
$254.895,78
1 Apple(AAPLON) na PKR
Rs76.006,0251
1 Apple(AAPLON) na KZT
143.396,4646
1 Apple(AAPLON) na THB
฿8.718,4098
1 Apple(AAPLON) na TWD
NT$8.331,4661
1 Apple(AAPLON) na AED
د.إ993,0653
1 Apple(AAPLON) na CHF
Fr216,472
1 Apple(AAPLON) na HKD
HK$2.102,4843
1 Apple(AAPLON) na AMD
֏103.554,793
1 Apple(AAPLON) na MAD
.د.م2.502,9575
1 Apple(AAPLON) na MXN
$5.022,1504
1 Apple(AAPLON) na SAR
ريال1.014,7125
1 Apple(AAPLON) na ETB
Br41.730,3898
1 Apple(AAPLON) na KES
KSh34.957,5221
1 Apple(AAPLON) na JOD
د.أ191,84831
1 Apple(AAPLON) na PLN
995,7712
1 Apple(AAPLON) na RON
лв1.193,3019
1 Apple(AAPLON) na SEK
kr2.565,1932
1 Apple(AAPLON) na BGN
лв457,2971
1 Apple(AAPLON) na HUF
Ft91.045,4173
1 Apple(AAPLON) na CZK
5.706,7431
1 Apple(AAPLON) na KWD
د.ك82,80054
1 Apple(AAPLON) na ILS
879,4175
1 Apple(AAPLON) na BOB
Bs1.869,7769
1 Apple(AAPLON) na AZN
460,003
1 Apple(AAPLON) na TJS
SM2.492,1339
1 Apple(AAPLON) na GEL
733,2989
1 Apple(AAPLON) na AOA
Kz248.020,0881
1 Apple(AAPLON) na BHD
.د.ب101,74184
1 Apple(AAPLON) na BMD
$270,59
1 Apple(AAPLON) na DKK
kr1.750,7173
1 Apple(AAPLON) na HNL
L7.121,9288
1 Apple(AAPLON) na MUR
12.376,7866
1 Apple(AAPLON) na NAD
$4.675,7952
1 Apple(AAPLON) na NOK
kr2.738,3708
1 Apple(AAPLON) na NZD
$470,8266
1 Apple(AAPLON) na PAB
B/.270,59
1 Apple(AAPLON) na PGK
K1.139,1839
1 Apple(AAPLON) na QAR
ر.ق984,9476
1 Apple(AAPLON) na RSD
дин.27.486,5322
1 Apple(AAPLON) na UZS
soʻm3.260.119,7321
1 Apple(AAPLON) na ALL
L22.678,1479
1 Apple(AAPLON) na ANG
ƒ484,3561
1 Apple(AAPLON) na AWG
ƒ484,3561
1 Apple(AAPLON) na BBD
$541,18
1 Apple(AAPLON) na BAM
KM454,5912
1 Apple(AAPLON) na BIF
Fr800.405,22
1 Apple(AAPLON) na BND
$351,767
1 Apple(AAPLON) na BSD
$270,59
1 Apple(AAPLON) na JMD
$43.472,9894
1 Apple(AAPLON) na KHR
1.086.705,6754
1 Apple(AAPLON) na KMF
Fr115.271,34
1 Apple(AAPLON) na LAK
5.882.391,1867
1 Apple(AAPLON) na LKR
රු82.470,4202
1 Apple(AAPLON) na MDL
L4.572,971
1 Apple(AAPLON) na MGA
Ar1.218.872,655
1 Apple(AAPLON) na MOP
P2.167,4259
1 Apple(AAPLON) na MVR
4.140,027
1 Apple(AAPLON) na MWK
MK469.774,0049
1 Apple(AAPLON) na MZN
MT17.290,701
1 Apple(AAPLON) na NPR
रु38.418,3682
1 Apple(AAPLON) na PYG
1.919.024,28
1 Apple(AAPLON) na RWF
Fr393.167,27
1 Apple(AAPLON) na SBD
$2.226,9557
1 Apple(AAPLON) na SCR
3.696,2594
1 Apple(AAPLON) na SRD
$10.417,715
1 Apple(AAPLON) na SVC
$2.367,6625
1 Apple(AAPLON) na SZL
L4.694,7365
1 Apple(AAPLON) na TMT
m947,065
1 Apple(AAPLON) na TND
د.ت794,72283
1 Apple(AAPLON) na TTD
$1.831,8943
1 Apple(AAPLON) na UGX
Sh942.735,56
1 Apple(AAPLON) na XAF
Fr152.883,35
1 Apple(AAPLON) na XCD
$730,593
1 Apple(AAPLON) na XOF
Fr152.883,35
1 Apple(AAPLON) na XPF
Fr27.600,18
1 Apple(AAPLON) na BWP
P3.636,7296
1 Apple(AAPLON) na BZD
$543,8859
1 Apple(AAPLON) na CVE
$25.838,6391
1 Apple(AAPLON) na DJF
Fr47.894,43
1 Apple(AAPLON) na DOP
$17.342,1131
1 Apple(AAPLON) na DZD
د.ج35.171,2882
1 Apple(AAPLON) na FJD
$611,5334
1 Apple(AAPLON) na GNF
Fr2.352.780,05
1 Apple(AAPLON) na GTQ
Q2.075,4253
1 Apple(AAPLON) na GYD
$56.666,9578
1 Apple(AAPLON) na ISK
kr33.823,75

Zdroj Apple

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Apple, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Apple
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Apple

Jakou hodnotu má dnes Apple (AAPLON)?
Aktuální cena AAPLON v USD je 270,59 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AAPLON v USD?
Aktuální cena AAPLON v USD je $ 270,59. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Apple?
Tržní kapitalizace AAPLON je $ 2.81M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AAPLON v oběhu?
Objem AAPLON v oběhu je 10.38K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AAPLON?
AAPLON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 284,4314753094952 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AAPLON?
AAPLON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 226,40537622338067 USD.
Jaký je objem obchodování AAPLON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AAPLON je $ 55.72K USD.
Dosáhne AAPLON letos vyšší ceny?
AAPLON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAAPLON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:36:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Apple (AAPLON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod AAPLON na USD

Částka

AAPLON
AAPLON
USD
USD

1 AAPLON = 270,58 USD

Obchodujte AAPLON

AAPLON/USDT
$270,55
$270,55$270,55
-%0,36

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

