BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Arena-Z je 0.004005 USD. Sledujte aktualizace cen A2Z v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend A2Z.Dnešní aktuální cena Arena-Z je 0.004005 USD. Sledujte aktualizace cen A2Z v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend A2Z.

Více informací o A2Z

Informace o ceně A2Z

Co je to A2Z

Bílá kniha pro A2Z

Oficiální webové stránky A2Z

Tokenomika pro A2Z

Předpověď cen A2Z

Historie A2Z

Průvodce nákupem (A2Z)

Převodník A2Z na fiat měnu

A2Z Spot

A2Z USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Arena-Z

Kurz Arena-Z(A2Z)

Aktuální cena 1 A2Z na USD

$0.004003
$0.004003$0.004003
+1.54%1D
USD
Graf aktuální ceny Arena-Z (A2Z)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:36:31 (UTC+8)

Informace o ceně Arena-Z (A2Z) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.003813
$ 0.003813$ 0.003813
Nejnižší za 24 h
$ 0.004132
$ 0.004132$ 0.004132
Nejvyšší za 24 h

$ 0.003813
$ 0.003813$ 0.003813

$ 0.004132
$ 0.004132$ 0.004132

$ 0.011334315479668481
$ 0.011334315479668481$ 0.011334315479668481

$ 0.001493343055757559
$ 0.001493343055757559$ 0.001493343055757559

-0.03%

+1.54%

+2.69%

+2.69%

Cena Arena-Z (A2Z) v reálném čase je $ 0.004005. Za posledních 24 hodin se A2Z obchodoval v rozmezí od minima $ 0.003813 do maxima $ 0.004132, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena A2Z v historii je $ 0.011334315479668481, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.001493343055757559.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena A2Z se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +1.54% a za posledních 7 dní o +2.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Arena-Z (A2Z)

No.702

$ 28.87M
$ 28.87M$ 28.87M

$ 80.96K
$ 80.96K$ 80.96K

$ 40.05M
$ 40.05M$ 40.05M

7.21B
7.21B 7.21B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,160,152,601.18499
9,160,152,601.18499 9,160,152,601.18499

72.07%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Arena-Z je $ 28.87M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 80.96K. Objem v oběhu A2Z je 7.21B, přičemž celková zásoba je 9160152601.18499. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 40.05M.

Historie cen v USD pro Arena-Z (A2Z)

Sledujte změny cen Arena-Z pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00006071+1.54%
30 dní$ -0.002198-35.44%
60 dní$ -0.002244-35.91%
90 dní$ -0.001237-23.60%
Změna ceny Arena-Z dnes

Dnes zaznamenal A2Z změnu o $ +0.00006071 (+1.54%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Arena-Z za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002198 (-35.44%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Arena-Z za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u A2Z ke změně o $ -0.002244 (-35.91%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Arena-Z za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001237 (-23.60%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Arena-Z (A2Z)?

Podívejte se na stránku Historie cen Arena-Z.

Co je Arena-Z (A2Z)

Arena-Z je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Arena-Z investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu A2Za zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Arena-Z na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Arena-Z a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Arena-Z (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Arena-Z (A2Z) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Arena-Z (A2Z) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Arena-Z.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Arena-Z!

Tokenomika pro Arena-Z (A2Z)

Pochopení tokenomiky Arena-Z (A2Z) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu A2Z hned teď!

Jak nakupovat Arena-Z (A2Z)

Snažíte se zjistit, jak koupit Arena-Z? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Arena-Z podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

A2Z na místní měny

1 Arena-Z(A2Z) na VND
105.391575
1 Arena-Z(A2Z) na AUD
A$0.0060876
1 Arena-Z(A2Z) na GBP
0.0030438
1 Arena-Z(A2Z) na EUR
0.0034443
1 Arena-Z(A2Z) na USD
$0.004005
1 Arena-Z(A2Z) na MYR
RM0.01678095
1 Arena-Z(A2Z) na TRY
0.16833015
1 Arena-Z(A2Z) na JPY
¥0.612765
1 Arena-Z(A2Z) na ARS
ARS$5.7625542
1 Arena-Z(A2Z) na RUB
0.32196195
1 Arena-Z(A2Z) na INR
0.3558042
1 Arena-Z(A2Z) na IDR
Rp66.7499733
1 Arena-Z(A2Z) na PHP
0.23505345
1 Arena-Z(A2Z) na EGP
￡E.0.18843525
1 Arena-Z(A2Z) na BRL
R$0.02150685
1 Arena-Z(A2Z) na CAD
C$0.005607
1 Arena-Z(A2Z) na BDT
0.4898916
1 Arena-Z(A2Z) na NGN
5.79591585
1 Arena-Z(A2Z) na COP
$15.40383075
1 Arena-Z(A2Z) na ZAR
R.0.06948675
1 Arena-Z(A2Z) na UAH
0.16800975
1 Arena-Z(A2Z) na TZS
T.Sh.9.86451525
1 Arena-Z(A2Z) na VES
Bs0.885105
1 Arena-Z(A2Z) na CLP
$3.77271
1 Arena-Z(A2Z) na PKR
Rs1.12496445
1 Arena-Z(A2Z) na KZT
2.1224097
1 Arena-Z(A2Z) na THB
฿0.1290411
1 Arena-Z(A2Z) na TWD
NT$0.12331395
1 Arena-Z(A2Z) na AED
د.إ0.01469835
1 Arena-Z(A2Z) na CHF
Fr0.003204
1 Arena-Z(A2Z) na HKD
HK$0.03111885
1 Arena-Z(A2Z) na AMD
֏1.5327135
1 Arena-Z(A2Z) na MAD
.د.م0.03704625
1 Arena-Z(A2Z) na MXN
$0.0743328
1 Arena-Z(A2Z) na SAR
ريال0.01501875
1 Arena-Z(A2Z) na ETB
Br0.6176511
1 Arena-Z(A2Z) na KES
KSh0.51740595
1 Arena-Z(A2Z) na JOD
د.أ0.002839545
1 Arena-Z(A2Z) na PLN
0.0147384
1 Arena-Z(A2Z) na RON
лв0.01766205
1 Arena-Z(A2Z) na SEK
kr0.0379674
1 Arena-Z(A2Z) na BGN
лв0.00676845
1 Arena-Z(A2Z) na HUF
Ft1.34756235
1 Arena-Z(A2Z) na CZK
0.08446545
1 Arena-Z(A2Z) na KWD
د.ك0.00122553
1 Arena-Z(A2Z) na ILS
0.01301625
1 Arena-Z(A2Z) na BOB
Bs0.02767455
1 Arena-Z(A2Z) na AZN
0.0068085
1 Arena-Z(A2Z) na TJS
SM0.03688605
1 Arena-Z(A2Z) na GEL
0.01085355
1 Arena-Z(A2Z) na AOA
Kz3.67094295
1 Arena-Z(A2Z) na BHD
.د.ب0.00150588
1 Arena-Z(A2Z) na BMD
$0.004005
1 Arena-Z(A2Z) na DKK
kr0.02591235
1 Arena-Z(A2Z) na HNL
L0.1054116
1 Arena-Z(A2Z) na MUR
0.1831887
1 Arena-Z(A2Z) na NAD
$0.0692064
1 Arena-Z(A2Z) na NOK
kr0.0405306
1 Arena-Z(A2Z) na NZD
$0.0069687
1 Arena-Z(A2Z) na PAB
B/.0.004005
1 Arena-Z(A2Z) na PGK
K0.01686105
1 Arena-Z(A2Z) na QAR
ر.ق0.0145782
1 Arena-Z(A2Z) na RSD
дин.0.4068279
1 Arena-Z(A2Z) na UZS
soʻm48.25300095
1 Arena-Z(A2Z) na ALL
L0.33565905
1 Arena-Z(A2Z) na ANG
ƒ0.00716895
1 Arena-Z(A2Z) na AWG
ƒ0.00716895
1 Arena-Z(A2Z) na BBD
$0.00801
1 Arena-Z(A2Z) na BAM
KM0.0067284
1 Arena-Z(A2Z) na BIF
Fr11.84679
1 Arena-Z(A2Z) na BND
$0.0052065
1 Arena-Z(A2Z) na BSD
$0.004005
1 Arena-Z(A2Z) na JMD
$0.6434433
1 Arena-Z(A2Z) na KHR
16.0843203
1 Arena-Z(A2Z) na KMF
Fr1.70613
1 Arena-Z(A2Z) na LAK
87.06521565
1 Arena-Z(A2Z) na LKR
රු1.2206439
1 Arena-Z(A2Z) na MDL
L0.0676845
1 Arena-Z(A2Z) na MGA
Ar18.0405225
1 Arena-Z(A2Z) na MOP
P0.03208005
1 Arena-Z(A2Z) na MVR
0.0612765
1 Arena-Z(A2Z) na MWK
MK6.95312055
1 Arena-Z(A2Z) na MZN
MT0.2559195
1 Arena-Z(A2Z) na NPR
रु0.5686299
1 Arena-Z(A2Z) na PYG
28.40346
1 Arena-Z(A2Z) na RWF
Fr5.819265
1 Arena-Z(A2Z) na SBD
$0.03296115
1 Arena-Z(A2Z) na SCR
0.0547083
1 Arena-Z(A2Z) na SRD
$0.1541925
1 Arena-Z(A2Z) na SVC
$0.03504375
1 Arena-Z(A2Z) na SZL
L0.06948675
1 Arena-Z(A2Z) na TMT
m0.0140175
1 Arena-Z(A2Z) na TND
د.ت0.011762685
1 Arena-Z(A2Z) na TTD
$0.02711385
1 Arena-Z(A2Z) na UGX
Sh13.95342
1 Arena-Z(A2Z) na XAF
Fr2.262825
1 Arena-Z(A2Z) na XCD
$0.0108135
1 Arena-Z(A2Z) na XOF
Fr2.262825
1 Arena-Z(A2Z) na XPF
Fr0.40851
1 Arena-Z(A2Z) na BWP
P0.0538272
1 Arena-Z(A2Z) na BZD
$0.00805005
1 Arena-Z(A2Z) na CVE
$0.38243745
1 Arena-Z(A2Z) na DJF
Fr0.708885
1 Arena-Z(A2Z) na DOP
$0.25668045
1 Arena-Z(A2Z) na DZD
د.ج0.5205699
1 Arena-Z(A2Z) na FJD
$0.0090513
1 Arena-Z(A2Z) na GNF
Fr34.823475
1 Arena-Z(A2Z) na GTQ
Q0.03071835
1 Arena-Z(A2Z) na GYD
$0.8387271
1 Arena-Z(A2Z) na ISK
kr0.500625

Zdroj Arena-Z

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Arena-Z, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Arena-Z
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Arena-Z

Jakou hodnotu má dnes Arena-Z (A2Z)?
Aktuální cena A2Z v USD je 0.004005 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena A2Z v USD?
Aktuální cena A2Z v USD je $ 0.004005. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Arena-Z?
Tržní kapitalizace A2Z je $ 28.87M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem A2Z v oběhu?
Objem A2Z v oběhu je 7.21B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) A2Z?
A2Z dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.011334315479668481 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) A2Z?
A2Z dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.001493343055757559 USD.
Jaký je objem obchodování A2Z?
Aktuální 24hodinový objem obchodování A2Z je $ 80.96K USD.
Dosáhne A2Z letos vyšší ceny?
A2Z může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenA2Z, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:36:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Arena-Z (A2Z)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod A2Z na USD

Částka

A2Z
A2Z
USD
USD

1 A2Z = 0.004005 USD

Obchodujte A2Z

A2Z/USDT
$0.004003
$0.004003$0.004003
+1.49%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,106.74
$110,106.74$110,106.74

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,856.04
$3,856.04$3,856.04

-0.12%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02451
$0.02451$0.02451

-23.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,856.04
$3,856.04$3,856.04

-0.12%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,106.74
$110,106.74$110,106.74

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5061
$2.5061$2.5061

-0.70%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.86
$1,085.86$1,085.86

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000811
$0.0000811$0.0000811

+62.20%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000499
$0.000499$0.000499

+149.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0055
$0.0055$0.0055

+120.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20999
$0.20999$0.20999

+50.86%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000092
$0.00000092$0.00000092

+43.75%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7389
$0.7389$0.7389

+43.55%