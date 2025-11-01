BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena 401jK je 0.00577418 USD. Sledujte aktualizace cen 401JK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 401JK.Dnešní aktuální cena 401jK je 0.00577418 USD. Sledujte aktualizace cen 401JK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 401JK.

Více informací o 401JK

Informace o ceně 401JK

Co je to 401JK

Oficiální webové stránky 401JK

Tokenomika pro 401JK

Předpověď cen 401JK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo 401jK

401jK Cena (401JK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 401JK na USD

$0.00577418
$0.00577418$0.00577418
+29.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny 401jK (401JK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:38 (UTC+8)

Informace o ceně 401jK (401JK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00428759
$ 0.00428759$ 0.00428759
Nejnižší za 24 h
$ 0.00669494
$ 0.00669494$ 0.00669494
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00428759
$ 0.00428759$ 0.00428759

$ 0.00669494
$ 0.00669494$ 0.00669494

$ 0.01195204
$ 0.01195204$ 0.01195204

$ 0
$ 0$ 0

-5.35%

+29.99%

+45.34%

+45.34%

Cena 401jK (401JK) v reálném čase je $0.00577418. Za posledních 24 hodin se 401JK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00428759 do maxima $ 0.00669494, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 401JK v historii je $ 0.01195204, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 401JK se za poslední hodinu změnila o -5.35%, za 24 hodin o +29.99% a za posledních 7 dní o +45.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 401jK (401JK)

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

--
----

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

999.34M
999.34M 999.34M

999,343,173.311924
999,343,173.311924 999,343,173.311924

Aktuální tržní kapitalizace 401jK je $ 5.77M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 401JK je 999.34M, přičemž celková zásoba je 999343173.311924. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.77M.

Historie cen v USD pro 401jK (401JK)

Během dnešního dne byla změna ceny 401jK na USD  $ +0.00133212.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 401jK na USD  $ -0.0003961035.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 401jK na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 401jK na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00133212+29.99%
30 dní$ -0.0003961035-6.85%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj 401jK (401JK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny 401jK (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 401jK (401JK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 401jK (401JK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 401jK.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 401jK!

401JK na místní měny

Tokenomika pro 401jK (401JK)

Pochopení tokenomiky 401jK (401JK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 401JK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 401jK (401JK)

Jakou hodnotu má dnes 401jK (401JK)?
Aktuální cena 401JK v USD je 0.00577418 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 401JK v USD?
Aktuální cena 401JK v USD je $ 0.00577418. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 401jK?
Tržní kapitalizace 401JK je $ 5.77M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 401JK v oběhu?
Objem 401JK v oběhu je 999.34M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 401JK?
401JK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01195204 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 401JK?
401JK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování 401JK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 401JK je -- USD.
Dosáhne 401JK letos vyšší ceny?
401JK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen401JK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 401jK (401JK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,181.16
$110,181.16$110,181.16

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,872.25
$3,872.25$3,872.25

+0.29%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02304
$0.02304$0.02304

-28.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,872.25
$3,872.25$3,872.25

+0.29%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,181.16
$110,181.16$110,181.16

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5048
$2.5048$2.5048

-0.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.54
$1,086.54$1,086.54

+0.20%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.28993
$1.28993$1.28993

+6,349.65%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.28993
$1.28993$1.28993

+6,349.65%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035330
$0.0035330$0.0035330

+80.07%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.954
$19.954$19.954

+55.11%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20063
$0.20063$0.20063

+44.14%