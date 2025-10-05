Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu TANSSI pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste TANSSI v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu TANSSI
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu TANSSI
$0.04501
$0.04501$0.04501
+0.91%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 19:04:09 (UTC+8)

Předpověď ceny TANSSI (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token TANSSI potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.04501.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token TANSSI potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.047260.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu TANSSI v roce 2027 $ 0.049623 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu TANSSI v roce 2028 $ 0.052104 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena TANSSI v roce 2029 $ 0.054709 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena TANSSI v roce 2030 $ 0.057445 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena TANSSI mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.093572.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena TANSSI mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.152419.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.04501
    0.00%
  • 2026
    $ 0.047260
    5.00%
  • 2027
    $ 0.049623
    10.25%
  • 2028
    $ 0.052104
    15.76%
  • 2029
    $ 0.054709
    21.55%
  • 2030
    $ 0.057445
    27.63%
  • 2031
    $ 0.060317
    34.01%
  • 2032
    $ 0.063333
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.066500
    47.75%
  • 2034
    $ 0.069825
    55.13%
  • 2035
    $ 0.073316
    62.89%
  • 2036
    $ 0.076982
    71.03%
  • 2037
    $ 0.080831
    79.59%
  • 2038
    $ 0.084873
    88.56%
  • 2039
    $ 0.089116
    97.99%
  • 2040
    $ 0.093572
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny TANSSI pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • October 5, 2025(Dnes)
    $ 0.04501
    0.00%
  • October 6, 2025(Zítra)
    $ 0.045016
    0.01%
  • October 12, 2025(Tento týden)
    $ 0.045053
    0.10%
  • November 4, 2025(30 dní)
    $ 0.045194
    0.41%
Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) na dnešek

Předpokládaná cena TANSSI dne October 5, 2025(Dnes) je $0.04501. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) na zítřek

Na October 6, 2025(Zítra) je předpověď ceny TANSSI při použití zadaného5% ročního růstu $0.045016. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) na tento týden

Do October 12, 2025(Tento týden) je předpověď ceny TANSSI při použití 5% roční míry růstu $0.045053. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny TANSSI (TANSSI) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena TANSSI $0.045194. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky TANSSI

$ 0.04501
$ 0.04501$ 0.04501

+0.91%

--
----

--
----

$ 68.15K
$ 68.15K$ 68.15K

--

Nejnovější cena TANSSI je $ 0.04501. Za 24 hodin došlo ke změně o +0.91%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí $ 68.15K.
Objem v oběhu TANSSI je kromě toho -- a celková tržní kapitalizace činí --.

Jak nakupovat TANSSI (TANSSI)

Chcete nakoupit TANSSI? Nyní můžete nakupovat TANSSI pomocí kreditní karty, bankovního převodu, P2P a mnoha dalších platebních metod. Přečtěte si, jak nakupovat TANSSI a začít tak na MEXC!

Zjistěte, jak nakupovat TANSSI nyní

Historická cena TANSSI

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně TANSSI na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena TANSSI 0.04505 USD. Objem TANSSI(TANSSI) v oběhu je 0.00 TANSSI, takže tržní kapitalizace je $--.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.01%
    $ 0.000449
    $ 0.04693
    $ 0.04368
  • 7 d
    0.02%
    $ 0.001050
    $ 0.04693
    $ 0.03952
  • 30 dní
    0.09%
    $ 0.003779
    $ 0.06397
    $ 0.03912
Výkon za 24 h

TANSSI za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.000449, což odráží změnu hodnoty v 0.01%.

Výkon za 7 d

Token TANSSI se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.04693 a minimu ve výši $0.03952. Zaznamenal změnu ceny o 0.02%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu TANSSI na trhu.

Výkon za 30 h

U TANSSI za poslední měsíc došlo k 0.09% změně, což představuje přibližně $0.003779 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u TANSSI v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Podívejte se na kompletní historii cen tokenu TANSSI, abyste získali podrobné informace o trendech na MEXC

Zobrazit celou historii cen tokenu TANSSI

Jak funguje modul předpovědi ceny TANSSI (TANSSI)?

Modul předpovědi cen TANSSI je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny TANSSI na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně TANSSI v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu TANSSI, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu TANSSI. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost TANSSI.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb TANSSI a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu TANSSI.

Proč je předpověď ceny TANSSI důležitá?

Předpovědi cen pro TANSSI jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu TANSSI?
Podle vašich předpovědí dosáhne token TANSSI ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu TANSSI na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu TANSSI (TANSSI) dosáhne předpokládaná cena tokenu TANSSI ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 TANSSI v roce 2026?
Cena 1 TANSSI (TANSSI) je dnes $0.04501. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu TANSSI zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu TANSSI v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu TANSSI (TANSSI) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 TANSSI.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu TANSSI v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token TANSSI (TANSSI) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu TANSSI v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token TANSSI (TANSSI) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 TANSSI v roce 2030?
Cena 1 TANSSI (TANSSI) je dnes $0.04501. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu TANSSI zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu TANSSI pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu TANSSI (TANSSI) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 TANSSI.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 19:04:09 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.