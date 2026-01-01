Předpověď ceny Mia Ko (MIA) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Mia Ko pro roky 2027, 2028, 2029, 2030 a další. Předpovězte, o kolik MIA by mohlo v příštích pěti letech nebo déle vzrůst, na základě okamžitých prognóz založených na tržních trendech a sentimentu.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Mia Ko
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Mia Ko
$0.002795
-6.30%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny pro Mia Ko na roky 2026–2050 (USD)

Předpověď ceny Mia Ko (MIA) pro rok 2026 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Mia Ko vzrůst o 0.00%. Mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.002795 v roce 2026.

Předpověď ceny Mia Ko (MIA) pro rok 2027 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Mia Ko vzrůst o 5.00%. Mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.002934 v roce 2027.

Předpověď ceny tokenu Mia Ko (MIA) pro rok 2028 (za 2 roky)

Podle modelu předpovědi cen se předpokládá, že MIA dosáhne $ 0.003081 v roce 2028, což představuje 10.25% míru růstu.

Předpověď ceny tokenu Mia Ko (MIA) pro rok 2029 (za 3 roky)

Podle modelu předpovědi cen se předpokládá, že MIA dosáhne $ 0.003235 v roce 2029, což představuje 15.76% míru růstu.

Předpověď ceny tokenu Mia Ko (MIA) pro rok 2030 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modelu předpovědi cen je cílová cena MIA v roce 2030 $ 0.003397, což představuje 21.55% míru růstu.

Předpověď ceny Mia Ko (MIA) pro rok 2040 (za 14 let)

V roce 2040 by cena Mia Ko mohla potenciálně vzrůst o 97.99%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.005533.

Předpověď ceny Mia Ko (MIA) pro rok 2050 (za 24 let)

V roce 2050 by cena Mia Ko mohla potenciálně vzrůst o 222.51%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.009014.

Rok
Cena
Růst
  • 2026
    $ 0.002795
    0.00%
  • 2027
    $ 0.002934
    5.00%
  • 2028
    $ 0.003081
    10.25%
  • 2029
    $ 0.003235
    15.76%
  • 2030
    $ 0.003397
    21.55%
  • 2031
    $ 0.003567
    27.63%
  • 2032
    $ 0.003745
    34.01%
  • 2033
    $ 0.003932
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2034
    $ 0.004129
    47.75%
  • 2035
    $ 0.004335
    55.13%
  • 2036
    $ 0.004552
    62.89%
  • 2037
    $ 0.004780
    71.03%
  • 2038
    $ 0.005019
    79.59%
  • 2039
    $ 0.005270
    88.56%
  • 2040
    $ 0.005533
    97.99%
  • 2050
    $ 0.009014
    222.51%

Krátkodobá předpověď ceny Mia Ko pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • January 23, 2026(Dnes)
    $ 0.002795
    0.00%
  • January 24, 2026(Zítra)
    $ 0.002795
    0.01%
  • January 30, 2026(Tento týden)
    $ 0.002797
    0.10%
  • February 22, 2026(30 dní)
    $ 0.002806
    0.41%
Předpověď ceny Mia Ko (MIA) na dnešek

Předpokládaná cena MIA dne January 23, 2026(Dnes) je $0.002795. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Mia Ko (MIA) na zítřek

Na January 24, 2026(Zítra) je předpověď ceny MIA při použití zadaného5% ročního růstu $0.002795. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Mia Ko (MIA) na tento týden

Do January 30, 2026(Tento týden) je předpověď ceny MIA při použití 5% roční míry růstu $0.002797. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Mia Ko (MIA) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena MIA $0.002806. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Mia Ko

$ 0.002795
--
--
$ 53.88K
--

Nejnovější cena MIA je $ 0.002795. Za 24 hodin došlo ke změně o -6.30%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí $ 53.88K.
Objem v oběhu MIA je kromě toho -- a celková tržní kapitalizace činí --.

Jak nakupovat Mia Ko (MIA)

Chcete nakoupit MIA? Nyní můžete nakupovat MIA pomocí kreditní karty, bankovního převodu, P2P a mnoha dalších platebních metod. Přečtěte si, jak nakupovat Mia Ko a začít tak na MEXC!

Zjistěte, jak nakupovat MIA nyní

Historická cena Mia Ko

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Mia Ko na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Mia Ko 0.002789 USD.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -0.15%
    $ -0.000504
    $ 0.003676
    $ 0.002649
  • 7 d
    -0.06%
    $ -0.000208
    $ 0.004573
    $ 0.001853
  • 30 dní
    1.79%
    $ 0.001791
    $ 0.007025
    $ 0.001
Výkon za 24 h

Mia Ko za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $-0.000504, což odráží změnu hodnoty v -0.15%.

Výkon za 7 d

Token Mia Ko se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.004573 a minimu ve výši $0.001853. Zaznamenal změnu ceny o -0.06%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu MIA na trhu.

Výkon za 30 h

U Mia Ko za poslední měsíc došlo k 1.79% změně, což představuje přibližně $0.001791 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u MIA v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Podívejte se na kompletní historii cen tokenu Mia Ko, abyste získali podrobné informace o trendech na MEXC

Zobrazit celou historii cen tokenu MIA

Jak funguje modul předpovědi ceny Mia Ko (MIA)?

Modul předpovědi cen Mia Ko je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny MIA na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Mia Ko v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu MIA, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Mia Ko. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost MIA.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb MIA a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Mia Ko.

Proč je předpověď ceny MIA důležitá?

Předpovědi cen pro MIA jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu MIA?
Podle vašich předpovědí dosáhne token MIA ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu MIA na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Mia Ko (MIA) dosáhne předpokládaná cena tokenu MIA ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 MIA v roce 2027?
Aktuální cena 1 tokenu Mia Ko (MIA) je $0.002795. Na základě výše uvedeného modelu předpovědi se očekává nárůst MIA o 0.00%, tedy že dosáhne ceny -- v roce 2027.
Jaká je předpokládaná cena MIA v roce 2028?
U tokenu Mia Ko (MIA) se předpokládá růst o 0.00% ročně a dosažení ceny -- na MIA do roku 2028.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu MIA v roce 2029?
Na základě vašich vstupních údajů pro předpověď ceny se očekává, že Mia Ko (MIA) vzroste o 0.00%, kdy odhadovaná cílová cena je -- v roce 2029.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu MIA v roce 2030?
Na základě vašich vstupních údajů pro předpověď ceny se očekává, že Mia Ko (MIA) vzroste o 0.00%, kdy odhadovaná cílová cena je -- v roce 2030.
Jaká je předpověď ceny tokenu MIA pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Mia Ko (MIA) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 MIA.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.