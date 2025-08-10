Zodor প্রাইস (ZOD)
Zodor(ZOD) বর্তমানে 0.00123078USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 123.05KUSD। ZOD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZOD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZOD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Zodor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Zodor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001283250 ছিল।
গত 60 দিনে, Zodor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002377203 ছিল।
গত 90 দিনে, Zodor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.68%
|30 দিন
|$ +0.0001283250
|+10.43%
|60 দিন
|$ +0.0002377203
|+19.31%
|90 দিন
|$ 0
|--
Zodor এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.50%
+2.68%
+17.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.
|1 ZOD থেকে VND
₫32.3879757
|1 ZOD থেকে AUD
A$0.0018830934
|1 ZOD থেকে GBP
￡0.0009107772
|1 ZOD থেকে EUR
€0.001046163
|1 ZOD থেকে USD
$0.00123078
|1 ZOD থেকে MYR
RM0.0052185072
|1 ZOD থেকে TRY
₺0.0500558226
|1 ZOD থেকে JPY
¥0.18092466
|1 ZOD থেকে ARS
ARS$1.63016811
|1 ZOD থেকে RUB
₽0.0984500922
|1 ZOD থেকে INR
₹0.1079640216
|1 ZOD থেকে IDR
Rp19.8512875434
|1 ZOD থেকে KRW
₩1.7094057264
|1 ZOD থেকে PHP
₱0.069846765
|1 ZOD থেকে EGP
￡E.0.0597420612
|1 ZOD থেকে BRL
R$0.0066831354
|1 ZOD থেকে CAD
C$0.0016861686
|1 ZOD থেকে BDT
৳0.1493428452
|1 ZOD থেকে NGN
₦1.8848041842
|1 ZOD থেকে UAH
₴0.0508435218
|1 ZOD থেকে VES
Bs0.15753984
|1 ZOD থেকে CLP
$1.18893348
|1 ZOD থেকে PKR
Rs0.3487538208
|1 ZOD থেকে KZT
₸0.6642027348
|1 ZOD থেকে THB
฿0.0397788096
|1 ZOD থেকে TWD
NT$0.036800322
|1 ZOD থেকে AED
د.إ0.0045169626
|1 ZOD থেকে CHF
Fr0.000984624
|1 ZOD থেকে HKD
HK$0.0096493152
|1 ZOD থেকে MAD
.د.م0.0111262512
|1 ZOD থেকে MXN
$0.0228555846
|1 ZOD থেকে PLN
zł0.0044800392
|1 ZOD থেকে RON
лв0.005353893
|1 ZOD থেকে SEK
kr0.0117785646
|1 ZOD থেকে BGN
лв0.0020554026
|1 ZOD থেকে HUF
Ft0.4176282696
|1 ZOD থেকে CZK
Kč0.0258217644
|1 ZOD থেকে KWD
د.ك0.0003753879
|1 ZOD থেকে ILS
₪0.0042215754