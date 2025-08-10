ZOD সম্পর্কে আরও

Zodor প্রাইস (ZOD)

Zodor (ZOD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00123054
$0.00123054$0.00123054
+2.60%1D
USD

আজকে Zodor (ZOD) এর প্রাইস

Zodor(ZOD) বর্তমানে 0.00123078USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 123.05KUSD। ZOD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Zodor এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.68%
Zodor এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
100.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ZOD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZOD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Zodor (ZOD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Zodor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Zodor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001283250 ছিল।
গত 60 দিনে, Zodor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002377203 ছিল।
গত 90 দিনে, Zodor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.68%
30 দিন$ +0.0001283250+10.43%
60 দিন$ +0.0002377203+19.31%
90 দিন$ 0--

Zodor (ZOD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Zodor এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00119392
$ 0.00119392$ 0.00119392

$ 0.00124045
$ 0.00124045$ 0.00124045

$ 0.0014363
$ 0.0014363$ 0.0014363

+0.50%

+2.68%

+17.29%

Zodor (ZOD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 123.05K
$ 123.05K$ 123.05K

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

Zodor (ZOD) কী?

The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.

Zodor (ZOD) এর টোকেনোমিক্স

Zodor (ZOD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZODটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

